MotoGP: Αποκαλυπτήρια για την LCR Honda του 2024

Η ομάδα Lucio Cecchinello που για μια ακόμα χρονιά θα δώσει το «παρών» στο MootGP με μοτοσικλέτες της Honda, αποκάλυψε σήμερα τους νέους χρωματισμούς των δικών της RC213V.

Όπως και τα προηγούμενα χρόνια, η LCR Honda θα δώσει το «παρών» στο MotoGP του 2024 με δύο μοτοσικλέτες με διαφορετικά χρώματα η καθεμιά – η πρώτη με εκείνα της Castrol και η άλλη με αυτά της ιαπωνικής εταιρείας πετρελαιοειδών Idemitsu.

Την πρώτη, με τους ανανεωμένους για την περίσταση πράσινους, λευκούς και κόκκινους χρωματισμπούς, θα οδηγεί ο δύο φορές παγκόσμιος πρωταθλητής Johann Zarco και τη δεύτερη, όπως και τις προηγούμενες χρονιές, ο Ιάπωνας Takaaki Nakagami, MotoGP.στην έβδομη χρονιά συμμετοχής του στο

To 2023, η ομάδα του Lucio Cecchinello σημείωσε τη μοναδική νίκη για λογαριασμό της Honda στο Circuit of the Americas στο Austin των ΗΠΑ με τον Alex Rins, ο οποίος μετακόμισε φέτος στην εργοστασιακή ομάδα της Yamaha στη θέση του Franco Morbidelli.

Τη μοναδική νίκη στην καριέρα του στο MotoGP απέσπασε στο Phillip Island το 2023 και ο Johann Zarco, που πέρσι πήρε την απόφαση να εγκαταλείψει το στρατόπεδο της Ducati και της Prima Pramac.