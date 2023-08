MotoGP – Αυστρία: Απόλυτη κυριαρχία για τον Francesco Bagnaia

O Ιταλός της Ducati Lenovo Team πήρε εμφατικά την pole position αλλά και τη νίκη στο sprint του 10ου γύρου του θεσμού στο MotoGP που πραγματοποιείται αυτό το τριήμερο στο Red Bull Ring της Αυστρίας.

H αγωνιστική δράση στο Red Bull Ring της Αυστρίας για τον δέκατο κατά σειρά γύρο του MotoGP για το 2023 ξεκίνησε χθες με τις δύο γνώριμες πλέον χρονομετρημένες περιόδους για ομάδες και αναβάτες.

Στις Ελεύθερες Δοκιμές 1 και με τον καιρό να μην επιφυλάσσει εκπλήξεις, παρά την βραδινή νεροποντή, ταχύτερος όλων ήταν ο Johann Zarco, ακολουθούμενος από τον Fabio Quartararo που χρησιμοποιούσε για πρώτη φορά στην Yamaha M1 του ένα νέο αεροδυναμικό πακέτο.

JoJo top 👏 2nd to 20th covered by less than a second! ✅#AustrianGP 🇦🇹 pic.twitter.com/PaoKFjjkYj — MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 18, 2023

Στο ακόμα πιο καθοριστικό Practice που ακολούθησε την Παρασκευή το μεσήμερι, το οποίο ορίζει ποιοι αναβάτες θα προκριθούν απευθείας στο Q2 του Σαββάτου, οι μοτοσικλέτες της Ducati αλλά και της Aprilia έδειξαν τις πραγματικές τους δυνάμεις στην αυστριακή πίστα, με τον Marco Bezzecchi να γράφει τον ταχύτερο χρόνο εμπρός από τους Maverick Vinales και Francesco Bagnaia.

The lap record is gone! 💥 Bezzecchi knocks the world champion off top spot! 👊#AustrianGP 🇦🇹 pic.twitter.com/QktZsYUVjz — MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 18, 2023

Μαζί τους, την πρόκριση για τις Κατατακτήριες 2 πήραν οι Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing), Johann Zarco (Prima Pramac Racing), Jorge Martin (Prima Pramac Racing), Aleix Espargaro (Aprilia Racing), Alex Marquez (Gresini Racing MotoGP), Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP) και Miguel Oliveira (CryptDATA RNG MotoGP Team).

A new lap record in the bag and top spot on Day 1! 👏 It’s Bez asking the questions so far! 🌶️#AustrianGP 🇦🇹 pic.twitter.com/5UQnNXrtxf — MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 18, 2023

Σήμερα Σάββατο και με τον Brad Binder, που σήμερα ανανέωσε το συμβόλαιό του με την KTM έως και το 2026, να είναι ο ταχύτερος στο Free Practice 2, το ενδιαφέρον όλων επικεντρώθηκε στη μάχη των Κατατακτηρίων 1 και 2, που παραδοσιακά ορίζουν τη σειρά εκκίνησης για τους 12 πρώτους αναβάτες του grid τόσο για το sprint όσο και για το grand prix της Κυριακής.

Από το Q1 την πρόκριση ύστερα από μια όμορφη μάχη με το χρονόμετρο πήραν οι Jack Miller και Luca Marini.

Στη μάχη της pole position νικητής ανεδείχθη o Francesco Bagnaia, ο οποίος έγραψε τον καλύτερο χρόνο στο Q2 εμπρός από τον Maverick Vinales και τον πάντοτε εκρηκτικό Brad Binder. Από τη δεύτερη σειρά θα ξεκινήσουν οι Jack Miller, Alex Marquez και Luca Marini, ενώ την 10άδα συμπλήρωσαν οι Marco Bezzecchi, Miguel Oliveira, Fabio Quartararo και Johann Zarco.

Ducati, Aprilia and KTM on the front row! ✅ We’re all set to lock horns at the Red Bull Ring! ⚔️#AustrianGP 🇦🇹 pic.twitter.com/9kWu3F4OAg — MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 19, 2023

MotoGP: Ο αγώνας sprint των 14 γύρων

Ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής του 2022 έστριψε πρώτος μετά το σβήσιμο των κόκκινων φώτων, εμπρός από τον Brad Binder. Εν τω μεταξύ, μεγάλος χαμένος ήταν ο Maverick Vinales, που από 2ος στην εκκίνηση έπεσε… 18ος, ενώ χαρακτηριστική ήταν η επαφή στην Τ1 ανάμεσα στους Miguel Oliveira, Marco Bezzecchi και Johann Zarco, που είχε ως αποτέλεσμα την πτώση και εγκατάλειψή τους.

Έδαφος άρχισε να χάνει στη συνέχεια και ο Jack Miller, που κρατούσε προσωρινά την τρίτη θέση. Εν τω μεταξύ, ο πολύ καλός σήμερα Luca Marini έκανε την επίθεσή του, ανεβαίνοντας προσωρινά τρίτος. Όμως, μια επαφή του Ιταλού της Mooney VR46 με την GP23 του Jorge Martin είχε ως αποτέλεσμα την πτώση του πρώτου και την συνεπακόλουθη εγκατάλειψη και του δεύτερου αναβάτη της ομάδας του Valentino Rossi.

Εν τω μεταξύ, στην κρυφή ο Francesco Bagnaia άρχισε να ανοίγει τη διαφορά από τον νοτιοαφρικανό της KTM κερδίζοντας εμφατικά ύστερα από την ολοκλήρωση 14 γύρων τη νίκη στο sprint του 10ου γύρου του θεσμού για το 2023. Στο τρίτο σκαλί του βάθρου ανέβηκε ο Jorge Martin.

Την 10άδα συμπλήρωσαν οι Alex Marquez, Jack Miller, Pol Espargaro, Aleix Espargaro, Maverick Vinales, Franco Morbidelli και Marc Marquez.

Στη βαθμολογία αναβατών, ο Francesco Bagnaia έχει πλέον 226 βαθμούς και οι Jorge Martin και Marco Bezzecchi 180 και 167 βαθμούς αντίστοιχα.

Θυμίζουμε ότι τα φώτα στη σχάρα εκκίνησης του αυριανού GP στο Spielberg σβήνουν στις 15:00 ώρα Ελλάδας.