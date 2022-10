MotoGP – GP Μαλαισίας: Σαρωτική pole position για τον Jorge Martin

Ο Jorge Martin κατέρριψε δύο φορές το ρεκόρ ταχύτερου γύρου στη Sepang της Μαλαισίας, στις Κατατακτήριες Δοκιμές 2 του προτελευταίου αγώνα της χρονιάς στο MotoGP.

Το αγωνιστικό τριήμερο στη Sepang της Μαλαισίας, τον προτελευταίο αγώνα της φετινής χρονιάς στο MotoGP, ξεκίνησε χθες με τις Ελεύθερες Δοκιμές 1 και 2 και ολοκληρώθηκε σήμερα με το τρίτο και τέταρτο σκέλος τους, καθώς και με τις Κατατακτήριες 1 και 2.

Με τη βροχή να μένει μακριά από την πίστα, η μάχη για την πρόκριση στο Q2 ήταν μεγάλη, καθώς οι δύο εργοστασιακές Ducati GP22 των Francesco Bagnaia και Jack Miller, αλλά και ο Marc Marquez, δεν κατάφεραν στα συνδυασμένα αποτελέσματα των Ελεύθερων Δοκιμών 1, 2 και 3 να πάρουν το πολυπόθητο εισιτήριο.

Τελικά, μετά από δύο εξόδους ήταν ο επικεφαλής της κούρσας του Πρωταθλήματος Αναβατών εκείνος που έγραψε τον ταχύτερο χρόνο, ενώ εντυπωσιακός ήταν ο Marc Marquez που ακολούθησε μια διαφορά 0,233 χλστ. του δευτερολέπτων. Ο Jack Miller, αν και κρατούσε προσωρινά τη δεύτερη θέση, είχε μια πτώση στην τελευταία του προσπάθεια.

A nasty off-throttle highside for @jackmilleraus! 💥 He’s up and OK but he loses his Q2 place! 😮#MalaysianGP 🇲🇾 pic.twitter.com/bb6Em6a70J — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 22, 2022

Στις Κατατακτήριες 2, στην πρώτη προσπάθεια των αναβατών, το άστρο του Jorge Martin έλαμψε για μια ακόμα φορά, με τον Ισπανό να σημειώνει μάλιστα νέο ρεκόρ πίστας. Πίσω από τον αναβάτη της Pramac βρέθηκαν οι Ducati των Enea Bastianini καi Luca Marini, με τους δύο πρωτοπόρους της φετινής κούρσας στο MotoGP να περιορίζονται προσωρινά στις θέσεις 6 (Francesco Bagnaia) και 11 (Fabio Quartararo).

Στο τέλος του Q2, ο Francesco Bagnaia δεν κατάφερε να ολοκληρώσει τον γύρο του, εξαιτίας μιας πτώσης από μπροστινό. Γεγονός που σημαίνει ότι ο Ιταλός θα ξεκινήσει τον αυριανό αγώνα από την 9η θέση του grid.

Πτώση είχε και ο Aleix Espargaro (10ος στην αυριανή σχάρα εκκίνησης), ενώ ένα μικρό οδηγικό λάθος του Fabio Quartararo στον δικό του γρήγορο γύρο σήμανε ότι ο Γάλλος θα πάρει εκκίνηση από την 12η θέση.

Τελικά, με έναν δεύτερο εκπληκτικό γύρο, ο Jorge Martin διασφάλισε με επιβλητικό τρόπο την pole position, με νέο ρεκόρ πίστας (1:57.790).

Δεύτερος θα ξεκινήσει αύριο ο Enea Bastianini, ενώ τρίτος θα είναι ο Marc Marquez.

You can never, ever count @marcmarquez93 out 💯 A truly incredible front row secured 😎#MalaysianGP 🇲🇾 pic.twitter.com/Ron3LKJiAb — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 22, 2022

Τη δεύτερη σειρά της σχάρας εκκίνησης συμπληρώνουν οι Marco Bezzecchi, Alex Rins και Luca Marini. Αναβαθμισμένη ήταν η απόδοση του Franco Morbidelli, που από την 7η θέση θα έχει δίπλα του στη σχάρα εκκίνησης τους Maverick Vinales και Francesco Bagnaia.

Τα φώτα στη σχάρα εκκίνησης στη Μαλαισία σβήνουν αύριο το πρωί στις 10:00 ώρα Ελλάδας.