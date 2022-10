MotoGP – GP Ταϊλάνδης: Εμφατική pole position από τον Marco Bezzecchi

Με τη βροχή, παρά τις δυσοίωνες μετεωρολογικές προβλέψεις, να μένει μακριά από το Chang Internation Circuit της Ταϊλάνδης τόσο χθες όσο και σήμερα, οι Κατατακτήριες Δοκιμές 1 και 2 εν όψει του 17ου κατά σειρά αγώνα της χρονιάς στο MotoGP διεξήχθησαν σε ιδανικές συνθήκες, σε συνδυασμό με τις χαμηλές για την περιοχή και την εποχή θερμοκρασίες περιβάλλοντος.

Από το Q1, την πρόκριση πήρε ο Marc Marquez και ο Miguel Oliveira, με τον Aleix Espargaro και την Aprilia να συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν προβλήματα με την πρόσφυση της RS-GP και επομένως να μένουν εκτός μάχης εν όψει του Q2.

Σε αυτό, στην πρώτη έξοδό τους από τα pit, οι αναβάτες της Pramac Racing, Jorge Martin και Johann Zarco, έκαναν το προσωρινό 1-2, με τον Παγκόσμιο Πρωταθλητή του 2021 και πρωτοπόρο στην κούρσα του Πρωταθλήματος Αναβατών, Fabio Quartararo, να καταλαμβάνει τη θέση 3, εμπρός από τις Ducati των Jack Miller και Marco Bezzecchi.

Ωστόσο, στη δεύτερη και τελική προσπάθεια των αναβατών, ήταν ο εκπληκτικός Marco Bezzecchi της Mooney VR46 Racing Team εκείνος που πήρε εμφατικά την pole position – την πρώτη του στο MotoGP – με νέο ρεκόρ πίστας, εμπρός από τον Jorge Martin, ο οποίος απάντησε στην επέλαση του Francesco Bagnaia, που αύριο θα ξεκινήσει τον αγώνα από τη θέση 3.

Τέταρτος θα ξεκινήσει ο Fabio Quartararo, με τον Γάλλο να έχει δίπλα του στη δεύτερη σειρά της σχάρας εκκίνησης τις δύο Ducati των Johann Zarco και Enea Bastianini.

Ο Jack Miller ολοκλήρωσε το Q2 στη θέση 7, ενώ τη δεκάδα συμπλήρωσαν οι Marc Marquez, Luca Marini και Alex Rins.

Τα φώτα εκκίνησης στον αγώνα σβήνουν αύριο στις 11:00 ώρα Ελλάδας.

