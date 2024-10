MotoGP – Αυστραλία: Εμφατική νίκη για τον Marc Marquez

Σε μάχη για δύο εξελίχθηκε ο αγώνας στο Phillip Island της Αυστραλίας με τελικό νικητή τον Marc Marquez.

Τα φώτα στη σχάρα εκκίνησης στο Phillip Island για το 17o GP της φετινής χρονιάς στο MotoGP έσβησαν με τον Jorge Martin να στρίβει πρώτος στην Τ1, εμπρός από τον Marco Bezzecchi και τον Francesco Bagnaia. Πολύ καλή εκκίνηση είχαν ο Franco Morbidelli και ο Brad Binder, σε αντίθεση με τον Marc Marque που και σήμερα δεν τα κατάφερε να ξεκινήσει σωστά «κατηφορίζοντας» έτσι στην έκτη θέση.

Δύο γύρους μετά, ο Marco Bezzecchi εξέτισε την ποινή long-lap που πήρε μετά τη σύγκρουση στο χθεσινό sprint με τον Maverick Vinales, με αποτέλεσμα να πέσει έβδομος – και εν συνεχεία να εγκαταλείψει από πτώση. Εν τω μεταξύ, ο Marc Marquez πέρασε τον νοτιοαφρικάνο της KTM, ανεβαίνοντας στην τέταρτη θέση και με… συνοπτικές διαδικασίες και τον Franco Morbidelli.

Here comes the 93! 🚨 Fastest lap and through into 3rd! #AustralianGP 🇦🇺 pic.twitter.com/OVlYzSSzbn — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 20, 2024

Φτάνοντας στο 20ο γύρο πριν το τέλος, ο Jorge Martin διατηρούσε τα ηνία του αγώνα, χωρίς όμως μέχρι και εκείνο το σημείο να απειλείται ουσιαστικά από τον Francesco Bagnaia. Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν ίσχυε για τον Ιταλό δύο φορές Παγκόσμιο Πρωταθλητή της Ducati Lenovo Team που σύντομα άρχισε να νιώθει καυτή την ανάσα του Marc Marquez.

Τα αίματα στην κορυφή άναψαν τέσσερις γύρους μετά, όταν ο Francesco Bagnaia «έπιασε» τον Jorge Martin, γεγονός όμως που έδωσε την ευκαιρία στον… Ισπανό της Gresini να εκμεταλλευτεί την κόντρα των δύο επικεφαλής του πρωταθλήματος προκειμένου να περάσει αυτός δεύτερος!

Από τα μισά του αγώνα και μετά, όλα τα φώτα στράφηκαν στη μάχη για τη νίκη ανάμεσα στους Jorge Martin και Marc Marquez – καθώς ο Francesco Bagnaia, όντας τρίτος, δεν είχε απάντηση στον ρυθμό των δύο Ισπανών.

Τελικά, ο Marc Marquez έκανε την κίνηση του τέσσερις γύρους πριν το τέλος, με τον Jorge Martin όμως να απαντά στον επόμενο και τον οκτώ φορές Παγκόσμιο Πρωταθλητή να ανταπαντά λίγες στροφές μετά.

Έτσι, ο Marc Marquez πήρε εμφατικά μια ακόμα νίκη σε GP μέσα στο 2024, εμπρός από τον Jorge Martin. Τρίτος, με διαφορά άνω των 9 δλ,, ολοκλήρωσε ο απογοητευμένος Francesco Bagnaia.

Τέταρτος τερμάτισε ο ταχύς και μαχητικός Fabio di Giannantonio και πέμπτος ο Enea Bastianini, ενώ την 10άδα συμπλήρωσαν οι Franco Morbidelli, Brad Binder, Maverick Vinales, Fabio Quartararo και Raul Fernandez.

Στο Πρωτάθλημα Αναβατών ο Jorge Martin αυξάνει έτι περαιτέρω τη διαφορά του από τον Francesco Bagnaia στους 20 βαθμούς. Ο Marc Marquez απέχει πλέον από την κορυφή 79 βαθμούς, ενώ τέταρτος στο -93 παραμένει ο Enea Bastianini.

Ο επόμενος αγώνας είναι σε μια εβδομάδα από σήμερα στο Chang International Circuit της Ταϊλάνδης.