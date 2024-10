MotoGP – Αυστραλία: Pole position και νίκη στο sprint για τον Jorge Martin

Η αγωνιστική δράση στο Phillip Island της Αυστραλίας για τον τέταρτο από το τέλος γύρο του φετινού MotoGP ξεκίνησε χθες διαφορετικά απ’ ότι θα περίμενε κανείς. Και αυτό γιατί ο παραδοσιακά απρόβλεπτος καιρός στην περιοχή έφερε σφοδρές βροχοπτώσεις στην πίστα -με τον νέο από φέτος ασφαλτοτάπητα και τις πολλές, για πρώτη φορά στα χρονικά, ανωμαλίες στην επιφάνειά του- με αποτέλεσμα την ακύρωση των πρώτων ελεύθερων χρονομετρημένων δοκιμών για λόγους ασφαλείας.

Με την πίστα να έχει στεγνώσει και τα σύννεφα να πυκνώνουν ξανά, το μεγαλύτερο σε διάρκεια Practice που ακολούθησε λίγες ώρες αργότερα είδε τον Marc Marquez να παίρνει αρκετά ρίσκα και να γράφει τον ταχύτερο γύρο, εμπρός από την Ducati του αδελφού και ομόσταβλού του στην Gresini, Alex Marquez.

