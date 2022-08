MotoGP – Μ. Βρετανία: Pole position για τον Johann Zarco

Μετά το καλοκαιρινό διάλλειμα – ένα από τα μεγαλύτερα των τελευταίων ετών – η αγωνιστική δράση στο MotoGP επέστρεψε με τον 12ο γύρο του κορυφαίου αγωνιστικού θεσμού σε δύο τροχούς που πραγματοποιείται για το 2022 στη Μ. Βρετανία, στην πάντοτε απαιτητική πίστα του Silverstone.

Με τον καιρό να κάνει τη χάρη σε ομάδες και αναβάτες τόσο χθες στις Ελεύθερες Δοκιμές 1 και 2 όσο και σήμερα στο τρίτο και τέταρτο σκέλος τους, οι αναβάτες «στήθηκαν» πριν λίγα λεπτά για τις πάντοτε καθοριστικές Κατατακτήριες Δοκιμές 1 & 2 που παραδοσιακά ορίζουν τη σειρά εκκίνησης εν όψει του αυριανού αγώνα που εκκινεί στις 15:00 ώρα Ελλάδας.

Από το Q1, ο Enea Bastianini, που χθες δοκίμαζε στην Ducati του ένα νέο πίσω φτερό, έδειξε τα δόντια του σημειώνοντας τον ταχύτερο χρόνο παίρνοντας την πολυπόθητη πρόκριση μαζί με έναν ακόμα Ιταλό και μία ακόμα Ducati, εκείνη του Marco Bezzecchi της Mooney VR46 Racing Team.

Στις Κατατακτήριες 2 και στη μάχη της pole position, ο Fabio Quartararo έδωσε το ρυθμό στην πρώτη έξοδο των αναβατών από τα pit, με τον Jack Miller με Ducati και τον Maverick Vinales με Aprilia να ακολουθούν κατά πόδας τον περσινό Παγκόσμιο Πρωταθλητή. Πιο πίσω ακολουθησαν οι Jorge Martin, Johann Zarco και Alex Rins, με τον Francesco Bagnaia να περιορίζεται έβδομος.

Στην τελική ευθεία και την δεύτερη και τελευταία απόπειρα των αναβατών, η εικόνα ανατράπηκε, με τον Johann Zarco και την Ducati GP22 της Pramac Racing να «γράφουν» τον πρώτο χρόνο αλλά και νέο ρεκόρ πίστας. Δίπλα στο Γάλλο θα ξεκινήσει αύριο ο εξαιρετικός σήμερα Maverick Vinales, έχοντας στην παραπλεύρως του τον Αυστραλό Jack Miller και την Ducati του.

Celebratory stoppie as always 😎@jackmilleraus completes the front row! ✅#BritishGP 🇬🇧 pic.twitter.com/sqHDSTcI6O

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 6, 2022