MotoGP – Motegi: Pole position για τον Pedro Acosta, νίκη στο sprint για τον Francesco Bagnaia

Ο Pedro Acosta πήρε την pole position στο Motegi της Ιαπωνίας αλλά ένα μοιραίο λάθος του Ισπανού «χάρισε» την νίκη στον αγώνα sprint στον Francesco Bagnaia.

Το αγωνιστικό τριήμερο στο Motegi της Ιαπωνίας, για τοn 16o γύρο του MotoGP για το 2024, ξεκίνησε χθες με τις Ελεύθερες Δοκιμές 1 και το καθιερωμένο, όσο και κρίσιμο εν όψει κατατακτηρίων, Practice που ορίζει ποίοι θα είναι οι δέκα αναβάτες που θα πάρουν απευθείας το εισητήριο για το Q1.

Στις Ελεύθερες Δοκιμές 1, στις οποίες η βροχή χάλασε εις διπλούν τα σχέδια των αναβατών, οι δύο πρωταγωνιστές του φετινού πρωταθλήματος έκαναν εμφατικά το 1-2, με τον Francesco Bagnaia να προηγείται για μόλις 0,109 δλ, του Jorge Martin.

The top 2 in the Championship were top 2 in FP1 🌶️👀#JapaneseGP 🇯🇵 pic.twitter.com/kOujOKRJmh — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 4, 2024

Λίγες ώρες αργότερα και με την βροχή να μένει μακριά από την ιαπωνική πίστα ήταν η KTM RC16 του Brad Binder εκείνη που «έγραψε» τον ταχύτερο γύρο, εμπρός από τους Marc Marquez και Jorge Martin. Από τη μεριά του, ο Francesco Bagnaia περιορίστηκε στην έβδομη θέση, έχοντας μπροστά στην κατάταξη της συγκεκριμένης χρονομετρημένης διαδικασίας τους Pedro Acosta, Enea Bastianini -ο οποίος απέφυγε τα χειρότερα ύστερα από μια σφοδρή πτώση- και Maverick Vinales.

30 minutes in, 30 minutes to turn things around ⌛️@Bestia23 hit the deck at T13 halfway through Practice but managed to rescue P5 at the end 💥✊ #JapaneseGP 🇯🇵 pic.twitter.com/0pMa89XZD5 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 4, 2024

Την 10άδα συμπλήρωσαν ο Alex Marquez καθώς και οι δύο αναβάτες της Pertamina Enduro VR46 Racing Team, Fabio di Giannantonio και Marco Bezzecchi.

Στις Ελεύθερες Δοκιμές 2 που πραγματοποιήθηκαν σήμερα, οι Francesco Bagnaia, Pedro Acosta και Maverick Vinales κατάφεραν να κάνουν το 1-2-3, ενώ λίγο αργότερα από τις Κατατακτήριες 1 το πολυπόθητο εισητήριο της πρόκρισης πήραν οι Franco Morbidelli και Fabio Quartararo.

Στις Κατατακτήριες 2 που ακολούθησαν, η μάχη ήταν συναρπαστική. Με τον ταχύτερο γύρο του Marc Marquez να ακυρώνεται καθώς ο πίσω τροχός της GP23 πάτησε εκτός πίστας στην Τ4, ο Pedro Acosta ήταν αυτός που κατάφερε στη συνέχεια να πάρει την παρθενική του pole position στη μεγάλη κατηγορία, ξεκινώντας έτσι πρώτος τόσο το sprint όσο και στο αυριανό GP, εμπρός από τον Francesco Bagnaia και τον Maverick Vinales. Ο Jorge Martin, από την πλευρά του, ξεκινά 11ος, καθώς μια πτώση στη δεύτερη προσπάθειά του έκοψε τα… φτερά του επικεφαλής της κούρσας του πρωταθλήματος αναβατών. Την δεύτερη σειρά στη σχάρα εκκίνησης κατέλαβαν οι Enea Bastianini, Brad Binder και Franco Morbidelli και την τρίτη οι Fabio di Giannantonio, Marco Bezzecchi και Marc Marquez, ενώ την 10άδα συμπλήρωσε ο Alex Marquez.

🤩 @37_pedroacosta stars in an absolutely mental qualifying with his maiden #MotoGP pole!@PeccoBagnaia and Maverick round up the front row as @marcmarquez93 & @88jorgemartin will respectively launch from 9th and 11th 🤯#JapaneseGP 🇯🇵 pic.twitter.com/CFdPgLxEZn — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 5, 2024

MotoGP: Ο αγώνας sprint

Τα φώτα στο συννεφιασμένο Motegi έσβησαν με τον Francesco Bagnaia να κλέβει την πρωτιά από τον Pedro Acosta. Τρίτος πλασαρίστηκε ο Enea Bastianini και τέταρτος ο Brad Binder. Πολύ καλή εκκίνηση τόσο για τον Jorge Martin, όσο και για τον Marc Marquez, οι οποίοι κατάφεραν να σκαρφαλώσουν στην πέμπτη και έκτη θέση.

Στην κορυφή οι δύο πρωτοπόροι άρχισαν να ξεμακραίνουν δίνοντας με το καλημέρα μια πολύ κλειστή μάχη. Η οποία «άναψε» στον τρίτο γύρο, όταν ο Ισπανός έκανε την κίνησή του απέναντι στον Ιταλό περνώντας με πείσμα και αποφασιστικότητα στην κορυφή.

Εν τω μεταξύ, ο Brad Binder εγκατέλειπε τον αγώνα από μηχανική βλάβη στη σέλα της RC16 προβιβάζοντας έτσι τους Marc Marquez και Jorge Martin στις θέσεις 4 και 5, πίσω ακριβώς από τον Enea Bastianini.

Η μεγάλη ανατροπή στην κορφή ήρθε τέσσερις γύρους πριν το πέσιμο της καρό σημαίας όταν ο πρωτοπόρος έως τότε Pedro Acosta «έχασε» το μπροστινό της μοτοσικλέτας του εγκαταλείποντας έτσι άδοξα τον αγώνα sprint.

A MONUMENTAL MISTAKE FROM THE ROOKIE! 💥@37_pedroacosta crashes out of the lead at Turn 7 😱#JapaneseGP 🇯🇵 pic.twitter.com/mswvSl7Tsr — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 5, 2024

Έτσι, την πολυπόθητη νίκη πήρε ο Francesco Bagnaia, με τους Enea Bastianini και Marc Marquez να μάχονται στους δύο τελευταίους γύρους σώμα με σώμα και να ανεβαίνουν τελικά στο βάθρο στις θέσεις 2 και 3.

Τέταρτος, σε έναν αδιάφορο αγώνα στον οποίο δεν είχε απάντηση απέναντι στους αντιπάλους τους, ολοκλήρωσε ο Jorge Martin, ενώ τρεις ακόμα Ducati -εκείνες των Franco Morbidelli, Fabio di Giannantonio και Alex Marquez- κατέλαβαν τις επόμενες θέσεις. Την 10άδα συμπλήρωσαν οι Jack Miller, Maverick Vinales και Marco Bezzecchi.

Στο πρωτάθλημα αναβατών ο Jorge Martin διατηρεί τα πρωτεία με 372 βαθμούς, με τον Francesco Bagnaia να έχει πλέον 15 λιγότερους. Τρίτος ο Enea Bastianini (-72 βαθμοί) και τέταρτος ο Marc Marquez (-77 βαθμοί).

Τα φώτα στη σχάρα εκκίνησης του αυριανού GP σβήνουν στις 08:00 ώρα Ελλάδας.