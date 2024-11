MotoGP: Ο Dani Pedrosa για έναν ακόμα χρόνο στην KTM

Η Red Bull KTM Facrory Racing επιβεβαίωσε ότι ο Dani Pedrosa υπέγραψε μια νέα συμφωνία διάρκειας ενός έτους προκειμένου να συνεχίσει και για το 2025 το κρίσιμο project εξέλιξης της μοτοσικλέτας του αυστριακού εργοστασίου.

Η σχέση του Dani Pedrosa με την KTM χρονολογείται από το 2019, όταν o Ισπανός αναβάτης, έχοντας αποσυρθεί από το παγκόσμιο πρωτάθλημα, εντάχθηκε στους κόλπους του αυστριακού εργοστασίου ως επίσημος δοκιμαστής της στο MotoGP στη σέλα της RC16.

Θυμίζουμε ότι ο 39χρονος πλέον «μικρός Σαμουράι», όπως είναι το παρατσούκλι του Dani Pedrosa στο paddock του MotoGP, έχει πραγματοποιήσει επίσης με την KTM τέσσερις wild-card εμφανίσεις σε αγώνες.

🚨✍️ @26_DaniPedrosa extends crucial development role for a seventh year.

We’re thrilled to announce that Dani has extended his critical role in the process and the progress of development related to KTM’s RC16 machinery at the peak of the sport. 🔥#KTM #ReadyToRace pic.twitter.com/0dOSyiYKHF

— RED BULL KTM FACTORY RACING (@KTM_Racing) November 12, 2024