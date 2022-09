MotoGP: O Marc Marquez θα αγωνιστεί στο GP Αραγονίας

Ο Marc Marquez επιστρέφει κανονικά στην αγωνιστική δράση και στις πίστες του MotoGP, δεκαπέντε μόλις εβδομάδες ύστερα από την αναγκαστική όπως απεδείχθη αποχώρησή του μετά το πέρας του ιταλικού GP τον περασμένο Μάιο.

Ο Ισπανός αναβάτης της Repsol Honda, μετά την επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση – την τρίτη κατά σειρά – στο δεξί του χέρι, θα δώσει το «παρών», όπως επισήμως ανακοινώθηκε προ ολίγου από τον ίδιο και την ομάδα του, το προσεχές αγωνιστικό τριήμερο στα πλαίσια του Gran Premio Animoca Brands de Aragon.

OFICIAL!! 😁 Muy feliz de anunciar que estaré de vuelta corriendo este fin de semana en el GP de Aragón 💪🏼 Full gas!!

OFFICIAL!! 😁 Big smile today as I will be racing again this weekend at the Aragon GP 💪🏼 Full gas!

–#MM93 pic.twitter.com/vXAEf8ywjK

— Marc Márquez (@marcmarquez93) September 13, 2022