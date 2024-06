MotoGP: Ο Marc Marquez στην Ducati Lenovo Team το 2025 και το 2026

Κάθε άλλο παρά έκπληξη αποτελεί η σημερινή είδηση επισημοποίησης της μετακίνησης του έξι φορές Παγκόσμιου Πρωταθλητή στο MotoGP και συνολικά οκτώ φορές τροπαιούχου στο μαγικό κόσμο των αγώνων σε δύο τροχούς, Marc Marquez στην εργοστασιακή ομάδα της Ducati.

Μετά και την προχθεσινή ανακοίνωση της μετακίνησης του Jorge Martin στην Aprilia, ο Enea Bastianini μένει και αυτός… εκτός των κόλπων της ιταλικής εταιρείας από το Borgo Panigale, με πιθανή «κατεύθυνση» για τον έτερο Ιταλό την αυστριακή KTM και την «δεύτερη» ομάδα της (λέγε με Tech3) εν όψει 2025.

«Πρώτα απ ‘όλα, θέλω να ευχαριστήσω τόσο τον Enea Bastianini όσο και τον Jorge Martín για όλη τη δουλειά που έκαναν μαζί μας τα τελευταία χρόνια, και τους εύχομαι ό,τι καλύτερο για το μέλλον. Η απόφαση για το ποιος θα είναι ο ομόσταβλος του Francesco Bagnaia στην ομάδα της Ducati Lenovo δεν ήταν εύκολη, καθώς είχαμε μια λίστα με πολύ δυνατούς αναβάτες για να διαλέξουμε. Στο τέλος, η επιλογή μας ήταν ο Marc Marquez. Σε λίγους αγώνες, κατάφερε να προσαρμοστεί τέλεια στην Desmosedici GP. Έτσι, θα έχουμε δύο αναβάτες που μαζί κατέχουν 11 Παγκόσμιους Τίτλους και το να μπορούμε να υπολογίζουμε στην εμπειρία και την ωριμότητά τους θα είναι πολύτιμο και για την ανάπτυξή μας», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Γενικός Διευθυντής της Ducati Corse, Gigi Dall’Igna

Από τη μεριά του, ο Marc Marquez: «Είμαι πολύ χαρούμενος που θα φορέσω τα κόκκινα χρώματα της εργοστασιακής ομάδας της Ducati στο MotoGP την επόμενη σεζόν. Βασικά, η Desmosedici GP μου άρεσε από την πρώτη στιγμή, και προσαρμόστηκα σε αυτή αμέσως. Από εκείνη τη στιγμή ήξερα ότι ο στόχος μου ήταν να συνεχίσω αυτή την πορεία και να μετακομίσω στην ομάδα με την οποία ο Francesco Bagnaia έγινε Παγκόσμιος Πρωταθλητής για δύο συνεχόμενα χρόνια. Είμαι χαρούμενος που μπορώ να κάνω αυτό το μεγάλο βήμα το 2025 και είμαι ευγνώμων για την εμπιστοσύνη που μου έχει δείξει η Ducati».

🚨 HERE WE GO: it’s now OFFICIAL! 🏁

@marcmarquez93 will join the #DucatiLenovoTeam on a two-year deal alongside @peccobagnaia for the 2025-2026 seasons! 🙌🏻

Benvenuto, Marc! #ForzaDucati pic.twitter.com/s2OOaXpJm8

— Ducati Corse (@ducaticorse) June 5, 2024