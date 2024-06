MotoGP: Ο Jorge Martin στην Aprilia από το 2025

Λίγα μόλις λεπτά μετά την ολοκλήρωση των επίσημων δοκιμών στο Mugello σήμερα το απόγευμα, η Aprilia έκανε την έκπληξη (;) ανακοινώνοντας ότι ο Jorge Martin θα είναι αυτός που θα αντικαταστήσει τον Aleix Espargaro στις τάξεις τις ιταλικής ομάδας από το Νοάλε από την επόμενη αγωνιστική σεζόν.

Όπως είναι προφανές, ο επικεφαλής της βαθμολογίας του πρωταθλήματος αναβατών στο MotoGP για το 2024 πήρε την απόφαση να εγκαταλείψει τις τάξεις της Ducati προφανώς γιατί η περίοπτη θέση του δεύτερου αναβάτη στην εργοστασιακή ομάδα για το 2025 θα πάει τελικά στον οκτώ φορές Παγκόσμιο Πρωταθλητή, Marc Marquez. Κάτι φυσικά που μένει να επιβεβαιωθεί και επίσημα τις προσεχείς ημέρες.

«Ακολουθώντας έναν δρόμο συνεχούς ανάπτυσης, ο Jorge αποτελεί ένα δομικό στοιχείο για να φτάσουμε στον στόχο που όλοι αναζητούμε στην Aprilia Racing. Ευχαριστώ τον Michele Colaninno για αυτή την ευκαιρία. Μιλήσαμε χθες το βράδυ και χωρίς να χάσουμε χρόνο πήραμε την απόφαση», δήλωσε ο CEO της Aprilia Racing, Massimo Rivola.

Τα επόμενα κομμάτια του πάζλ της φετινής μεταγραφικής περιόδου αναμένεται να συμπληρωθούν τις επόμενες ημέρες με τις σχετικές ανακοιβνώσεις της Ducati και της Prima Pramac, η οποία, όπως όλα δείχνουν, θα… αυτομολήσει στη Yamaha για τη νέα αγωνιστική σεζόν. Stay tuned.

🤝 @88jorgemartin is the chosen one to replace Il Capitano@aleixespargaro welcomes the Martinator to the Aprilia family 🙌#MotoGP2025 #MotoGP pic.twitter.com/NTN9wxGHI9

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) June 3, 2024