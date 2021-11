Νέα Street Twin EC1 Special Edition: Η σύγχρονη Custom Bonneville

Διαθέσιμη για ένα μόνο χρόνο, η νέα Street Twin EC1 Special Edition εμπνέεται από τη ζωντανή custom-classic κουλτούρα μοτοσικλετών του East End του Λονδίνου.

Iδιαίτερη αναφορά στους ιστορικούς δρόμους του EC1, του εμβληματικού ταχυδρομικού κώδικα του Λονδίνου που έδωσε το όνομά του σε αυτό το όμορφο μηχάνημα.

Μοναδικό σχέδιο βαφής EC1 και πολυτελείς λεπτομέρειες για custom στιλ

– Σύγχρονος νέος χρωματικός συνδυασμός EC1 Matt Aluminium Silver και Matt Silver Ice, custom έμπνευσης

– Αποκλειστικά γραφικά EC1 και σχεδίαση με λεπτομέρειες στο ρεζερβουάρ και στα πλαϊνά πάνελ

– Νέα μάσκα αξεσουάρ Matt Silver Ice fly διαθέσιμη για να συμπληρώσει το σχέδιο EC1 Special Edition

Συναρπαστικός δικύλινδρος κινητήρας 900κ.εκ. υψηλής ροπής

– Συμβατός με Euro 5 κινητήρας πλούσιος σε ροπή που αποδίδει μέγιστη ροπή 80 Nm στις 3.800 σ.α.λ. και μέγιστη ισχύ 65 PS στις 7.500 σ.α.λ

– Συναρπαστικό βρετανικό δικύλινδρο soundtrack από τα διακριτικά δίδυμα τελικά εξατμίσεων με την ανοδική κλίση

Άνετος, διαισθητικός, εύκολος χειρισμός

– Δαγκάνα μπροστινού φρένου 4 εμβόλων Brembo υψηλών προδιαγραφών

– Πιρούνι φυσιγγίων 41 χιλ υψηλών προδιαγραφών για άνετη και συναρπαστική οδήγηση

– Διπλά αμορτισέρ με ρύθμιση προφόρτισης

– Προσβάσιμο χαμηλό ύψος σέλας 765 χιλ με εξαιρετική στατική εργονομία που ταιριάζει σε όλους τους αναβάτες

Προηγμένη τεχνολογία που εστιάζει στον αναβάτη

– Κορυφαίοι προγράμματα οδήγησης στην κατηγορία: Δρόμου και Βροχής

– Υψηλό επίπεδο στάνταρ προδιαγραφών, συμπεριλαμβανομένου του ABS και του απενεργοποιούμενου συστήματος ελέγχου πρόσφυσης, του συμπλέκτη υποβοηθούμενης ροπής, της υποδοχής φόρτισης USB και του immobiliser

Κατασκευασμένη για εξατομίκευση

– Διατίθενται 120 γνήσια αξεσουάρ Triumph, συμπεριλαμβανομένης μιας νέας μάσκας σε χρώμα Matt Silver Ice που έχει σχεδιαστεί για να συμπληρώνει το σχέδιο EC1 Special Edition

Εμπνευσμένη από τη νεανική αστική σκηνή μοτοσικλετών του Ανατολικού Λονδίνου που έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη της εκτίμησης της σύγχρονης κλασικής μοτοσυκλέτας, η νέα Street Twin EC1 Special Edition αποτελεί έναν φόρος τιμής σε ένα γνήσιο βρετανικό πολιτιστικό κίνημα.

Η ακμάζουσα σχεδιαστική κοινότητα του Λονδίνου έχει δει μια έκρηξη στη σύγχρονη κλασική σκηνή τα τελευταία χρόνια, με πραγματικό πάθος και εκτίμηση για την τέχνη του customisation.

Και η best-seller Modern Classic της Triumph, η Street Twin, με την εύκολη οδήγηση που εμπνέει αυτοπεποίθηση, τον πλούσιο βρετανικό δικύλινδρο χαρακτήρα της και το απογυμνωμένο στιλ, έχει αποδειχθεί ότι είναι μια από τις αγαπημένες για μικρούς και μεγάλους αναβάτες για να την εξατομικεύσουν και να φτιάξουν τη δική τους.

Φέρνοντας όλες τις συναρπαστικές επιδόσεις και τις δυνατότητες της Street Twin τελευταίας γενιάς, η EC1 Special Edition προσθέτει ένα μοναδικό σχέδιο custom έμπνευσης που θα είναι διαθέσιμο για ένα μόνο έτος.

Μοναδικό σχέδιο βαφής EC1 και πολυτελείς λεπτομέρειες για custom στιλ

Η όμορφη νέα σχεδίαση ρεζερβουάρ σε χρώμα Matt Aluminium Silver και Matt Silver Ice διαθέτει λεπτή ασημένια ρίγα ζωγραφισμένη στο χέρι, ειδικά νέα γραφικά EC1 και το διακριτικό σήμα Triumph.

Το μοναδικό custom σχέδιο μεταφέρεται στα πλαϊνά πάνελ, τα οποία είναι φινιρισμένα σε Matt Silver Ice και φέρουν ένα νέο γραφικό Street Twin Limited Edition, ενώ τόσο οι μπροστινοί όσο και οι πίσω λασπωτήρες είναι σε χρώμα Matt Aluminium Silver.

Μια νέα αξεσουάρ μάσκα σε χρώμα Matt Silver Ice που έχει σχεδιαστεί για να συμπληρώσει το σχέδιο EC1 Special Edition είναι επίσης διαθέσιμη.

Η ασημί αισθητική της EC1 Special Edition αντισταθμίζεται εκπληκτικά από τις ελαφριές, μαύρες ζάντες 10 ακτίνων, το μαύρο καβούκι προβολέα, τους μαύρους καθρέφτες και τα μαύρα καλύμματα κινητήρα σε χαρακτηριστικό σχήμα.

Προσθέτοντας στη συνολική καθαρή σιλουέτα, η EC1 διαθέτει μινιμαλιστικά φλας εμπρός και πίσω, άνετη επίπεδη σέλα, συν ένα συμπαγές και κομψό πίσω φως LED.

Συναρπαστικός δικύλινδρος κινητήρας 900κ.εκ. υψηλής ροπής

Η έκδοση Street Twin EC1 βασίζεται στην τελευταία γενιά Street Twin συμβατή με Euro 5, παρέχοντας όλη την ισχύ, τον χαρακτήρα και την απόκριση ride-by-wire του πιο τελευταίου δικύλινδρου κινητήρα Bonneville 900κ.εκ. υψηλής ροπής.

Αυτό κινητήρια μονάδα με οικονομία καυσίμου αποδίδει απίστευτη ροπή από τα χαμηλά και σε όλο το εύρος στροφών για συναρπαστική επιτάχυνση, με μέγιστη ισχύ 65 PS στις 7.500 σ.α.λ. και απίστευτη μέγιστη ροπή 80 Nm στις χαμηλές 3.800 σ.α.λ.

Η EC1 διαθέτει επίσης τον χαρακτηριστικό και πλούσιο σήμα κατατεθέν βρετανικό δικύλινδρο ήχο, χάρη στους διακριτικούς, διπλούς ανοδικούς σιγαστήρες.

Άνετος, διαισθητικός, εύκολος χειρισμός

Η Street Twin EC1 Special Edition προσφέρει μια άνετη και συναρπαστική οδήγηση, χάρη στον εξοπλισμό υψηλών προδιαγραφών της, μέρος του στάνταρ εξοπλισμού. Αυτός περιλαμβάνει το πιρούνι φυσιγγίων 41 χιλ και τα διπλά πίσω αμορτισέρ ρυθμιζόμενης προφόρτισης, καθώς και το ισχυρό μπροστινό φρένο Brembo 4 εμβόλων που εξασφαλίζει εξαιρετική δύναμη ακινητοποίησης και αίσθηση.

Τα ελαστικά Pirelli Phantom Sports Comp αποτελούν την στάνταρ τοποθέτηση, προσφέροντας βέλτιστη ικανότητα και μεγάλη αντοχή.

Ο εξοπλισμός υψηλών προδιαγραφών συμβαδίζει με την εργονομία της Street Twin που εμπνέει εμπιστοσύνη. Το προσβάσιμο χαμηλό ύψος σέλας 765 χιλιοστών παρέχει εξαιρετική θέση στάσης, καθιστώντας την EC1 Special Edition κατάλληλη για όλους τους τύπους αναβατών.

Προηγμένη τεχνολογία που εστιάζει στον αναβάτη

Το ABS και το απενεργοποιούμενο Traction Control τοποθετούνται στάνταρ στην Street Twin EC1, καθώς και δύο κορυφαία προγράμματα οδήγησης στην κατηγορία, Βροχής και Δρόμου. Αυτά προσαρμόζουν τον χάρτη γκαζιού και τις ρυθμίσεις ελέγχου πρόσφυσης για να διαχειριστούν τη ροπή και την απόκριση του γκαζιού της Street Twin εάν η πρόσφυση κινδυνεύει, για παράδειγμα σε κακή επιφάνεια του δρόμου ή ολισθηρές συνθήκες.

Η οδήγηση της Street Twin γίνεται ακόμα πιο άνετη χάρη στον συμπλέκτη υποβοήθησης ροπής για ελαφρύ και εύκολο χειρισμό, κάνοντας την οδήγηση σε συνθήκες έντονης κυκλοφορίας πολύ λιγότερο αγχωτική.

Ένα ευανάγνωστο αναλογικό ταχύμετρο και ένας ψηφιακός μετρητής στροφών και σύστημα μενού ενσωματώνονται απρόσκοπτα στα ρολόγια. Η πρόσβαση στο μενού γίνεται με ένα κουμπί κύλισης τοποθετημένο στο τιμόνι, για έλεγχο με τα δάχτυλα κατά την οδήγηση.

Η Street Twin συνοδεύεται επίσης από έναν εύχρηστο φορτιστή USB κάτω από τη σέλα που είναι τοποθετημένος στάνταρ, καθώς και ένα σύστημα immobiliser ενσωματωμένο στο κλειδί.

Κατασκευασμένη για εξατομίκευση

Από την κυκλοφορία της το 2015, η Street Twin έχει παίξει ρόλο στη μεταμόρφωση της εξατομίκευσης των πελατών, με περισσότερες από το 80% να είναι εφοδιασμένες με γνήσια αξεσουάρ Triumph.

Τώρα, ειδικά για την EC1 Special Edition, προστέθηκε μια μάσκα σε χρώμα Matt Silver Ice στην υπάρχουσα σειρά με πάνω από 120 γνήσια αξεσουάρ Triumph. Αυτή συμπληρώνει τέλεια την εμφάνιση της EC1, ολοκληρώνοντας αυτή την εμβληματική custom κλασική εμφάνιση.

Η σειρά αξεσουάρ περιλαμβάνει στιλιστικές λεπτομέρειες που ταιριάζουν στο ατομικό γούστο, καθώς και επιλογές για προσθήκη προστασίας, άνεσης και πρακτικότητας, συμπεριλαμβανομένων αποσκευών για μεγαλύτερες διαδρομές.

Όλα τα γνήσια αξεσουάρ Triumph έχουν σχεδιαστεί παράλληλα με την ίδια τη μοτοσiκλέτα και έχουν δοκιμαστεί με τα ίδια πρότυπα ποιότητας και αντοχής. Και, όλα συνοδεύονται από δύο χρόνια εγγύηση απεριόριστων χιλιομέτρων, όπως και η μοτοσικλέτα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ TRIUMPH

· Με έτος ίδρυσης το 1902, η Triumph Motorcycles γιόρτασε 118 χρόνια κατασκευής μοτοσυκλετών το 2020. Για περισσότερες από τρεις δεκαετίες, η Triumph Motorcycles εδρεύει στο Hinckley στο Leicestershire και παρήγαγε εμβληματικές μοτοσυκλέτες που συνδυάζουν τέλεια αυθεντικό σχεδιασμό, χαρακτήρα, χάρισμα και απόδοση.

· Με περισσότερες από 75.000 μοτοσυκλέτες που παραδόθηκαν το οικονομικό έτος 2021, και σχεδόν 700 ντίλερ σε όλο τον κόσμο, η Triumph είναι ο μεγαλύτερος Βρετανός κατασκευαστής μοτοσυκλετών.

· Αυτή η εστίαση, η καινοτομία και το μηχανολογικό πάθος έχουν δημιουργήσει σήμερα μια μεγάλη γκάμα μοτοσυκλετών που ταιριάζουν σε όλους τους μοτοσικλετιστές, συμπεριλαμβανομένων των εκπληκτικών νέων Speed Triple 1200 RS και Trident 660, της επικής Tiger 900, των κορυφαίων παγκοσμίως Rocket 3 R και GT, της υψηλής απόδοσης Street Triple 765 RS, της εμβληματικής Scrambler 1200, της διηπειρωτικής Tiger 1200 και της θρυλικής οικογένειας Triumph Bonneville που ανανεώθηκε για το 2021, συμπεριλαμβανομένων των Bonneville Bobber, Thruxton RS, Street Twin, Street Scrambler και των εμβληματικών Bonneville T120 και T100, καθώς και μιας συναρπαστικής και προσβάσιμης γκάμας μοτοσυκλετών Triumph A2.

· Η Triumph απασχολεί σήμερα περίπου 2.000 άτομα παγκοσμίως και έχει θυγατρικές δραστηριότητες στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Βόρεια Αμερική, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ισπανία, την Ιταλία, την Ιαπωνία, τη Σουηδία (Σκανδιναβία), τη Μπενελούξ, τη Βραζιλία, την Ινδία, την Κίνα και την Ταϊλάνδη, καθώς και ένα δίκτυο ανεξάρτητων διανομέων. Η Triumph διαθέτει εγκαταστάσεις παραγωγής στο Hinckley, το Leicestershire και την Ταϊλάνδη, καθώς και εγκαταστάσεις CKD στη Βραζιλία και την Ινδία.

· Η Triumph Bonneville, η οποίο πήρε το όνομά της για να γιορτάσει το ρεκόρ ταχύτητας της Triumph το 1956 στο Bonneville Salt Flats στη Γιούτα των ΗΠΑ, ήταν η αυθεντική βρετανική superbike και νικήτρια αγώνων κατευθείαν από την κούτα, που επέλεξαν διάσημοι μοτοσυκλετιστές του παρελθόντος για το θρυλικό της χειρισμό, το στυλ και τον χαρακτήρα. Ανανεωμένη για το 2021 με ακόμη περισσότερες επιδόσεις, δυνατότητες και στυλ, είναι αυτός ο χειρισμός, ο χαρακτήρας και η εμβληματική εμφάνιση, παντρεμένη με τη σύγχρονη τεχνολογία που εστιάζει στον αναβάτη, που κάνει τη νέα οικογένεια Bonneville ΤΗΝ αυθεντική σύγχρονη κλασική επιλογή του σήμερα.

· Η Triumph έχει ένδοξη λαμπρή ιστορία αγώνων, συμμετέχοντας και κερδίζοντας αγώνες σχεδόν σε κάθε κατηγορία και τομέα μοτοσυκλετιστικού ανταγωνισμού. Από την κατάκτηση του δεύτερου Isle of Man TT το 1908, μέχρι την κυριαρχία στους δρόμους και τις πίστες της δεκαετίας του 1960 στην Ευρώπη και την Αμερική, μέχρι τα σύγχρονα αγωνιστικά επιτεύγματα με τη νίκη της τρικύλινδρης Triumph 675κ.εκ. στον αγώνα Daytona 200 το 2014, τη νίκη στην κατηγορία Supersports του Isle of Man TT του 2014, τους τίτλους των Βρετανικών Supersports του 2014 και του 2015 και τους αγώνες Παγκόσμιου SuperSport, και το 2019, με μια ακόμη νίκη στο Isle of Man Supersports TT, από τον Peter Hickman.

· Ο αγωνιστικός θρύλος της Triumph συνεχίζεται, ως ο αποκλειστικός προμηθευτής κινητήρων στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα FIM Moto2 από την αρχή της σεζόν 2019. Η Triumph Motorcycles παρέχει σε όλες τις ομάδες τρικύλινδρους αγωνιστικούς κινητήρες 765κ.εκ., κάθε ένας από τους οποίους βασίζεται στον κορυφαίο στην κατηγορία κινητήρα Street Triple RS. Επαναπροσδιορίζοντας την κατηγορία και καταρρίπτοντας το ένα ρεκόρ μετά το άλλο στην πρώτη χρονιά, συμπεριλαμβανομένης της πρώτης τελικής ταχύτητας +300χλμ/ώρα στη Moto2, η σεζόν του 2020 έγινε ακόμη πιο γρήγορη με άλλα 11 ρεκόρ γύρου όλων των εποχών και επτά διαφορετικούς νικητές από 15 αγώνες.

· Οι αγωνιστικές δραστηριότητες Supersport της Triumph ενισχύονται περαιτέρω από την επιστροφή στο βρετανικό Superbike paddock το 2021 με μια αγωνιστική ομάδα που υποστηρίζεται από το εργοστάσιο, τη Dynavolt Triumph, στο Βρετανικό Πρωτάθλημα Supersport

· Το 2021 η Triumph ανακοίνωσε την επικείμενη είσοδό της στους κόσμους Motocross και Enduro καθώς και μια νέα εργοστασιακή προσπάθεια αγώνων, με δέσμευση για αγώνες πρωταθλήματος κορυφαίας βαθμίδας στις σειρές Motocross και Enduro.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ