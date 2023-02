ΦΙΛΠΑ: Διονυσιακό Ράλλυ 2023

Σε διαδρομές γύρω από το Ναύπλιο διοργανώνεται το 2ο Σαββατοκύριακο των Αποκριών, 18 με 19 Φεβρουαρίου, από την ΦΙΛΠΑ το Διονυσιακό Ράλλυ.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει διανυκτέρευση στο Amalia Hotel, στο Ναύπλιο, επίσκεψη σε οινοποιείο, αποκριάτικο party στο ξενοδοχείο με live μουσική.

Οι δηλώσεις συμμετοχής κλείνουν την Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου.

Συμπληρώνοντας τα τεστ, κουίζ κλπ, οι αγωνιζόμενοι θα μαζεύουν πόντους και, στο τέλος, θα βραβευτούν το 1ο,2ο και 3ο πλήρωμα με τους περισσότερους πόντους.

Παράλληλα θα πραγματοποιηθούν και κάποιοι διαγωνισμοί με τα ανάλογα βραβεία. Ο ένας διαγωνισμός είναι μεταμφίεσης. Οι αγωνιζόμενοι καλούνται να προσέλθουν στο δείπνο μεταμφιεσμένοι. Το θέμα της μεταμφίεσης είναι «Μπορεί να έρθω νύχτα…..», και κάθε ανάγνωσή του είναι ευπρόσδεκτη σύμφωνα με τους διοργανωτές.

Θα δοθεί βραβείο στην καλύτερη ανδρική μεταμφίεση, στην καλύτερη γυναικεία, στο καλύτερο ζευγάρι και στην καλύτερη ομάδα.

Ο διαγωνισμός χορού θα έχει θέμα «Σήκω χόρεψε κουκλί μου» ή «Save the last dance for me…». Μπορούν να συμμετάσχουν αγωνιζόμενοι, επιβάτες, κριτές και επισκέπτες πλην της επιτροπής αφού δηλώσουν αν θέλουν να συμμετάσχουν με δύο κομμάτια, disco και latin. Βραβεύονται ο καλύτερος χορευτής, η καλύτερη χορεύτρια, το καλύτερο ζευγάρι και η καλύτερη ομάδα.

Φυσικά, καθώς πρόκειται για ράλλυ, θα βραβευτούν και τα τρία καλύτερα πληρώματα της Γενικής Κατάταξης ανεξαρτήτως κατηγοριών.