WEC: Ο Valentino Rossi στο πηδάλιο της BMW M Hybrid V8 LMDh στο rookie test στο Μπαχρέιν

O Valentino Rossi ολοκλήρωσε 69 γύρους στο σύνολο με την Νο. 20 BMW M Hybrid V8 LMDh, σημειώνοντας χρόνο 1:50.577 στο τέλος της δεύτερης και τελευταίας εξόδου του από τα pit. Ο Ιταλός εννέα φορές Παγκόσμιος Πρωταθλητής στο μαγικό κόσμο των δύο τροχών και πλέον εργοστασιακός οδηγός της BMW, «έγραψε» τον δεύτερο ταχύτερο χρόνο ανάμεσα στους rookie οδηγούς, μόλις 0,1 δλ. πίσω από τον οδηγό της Ferrari, Arthur Leclerc.

Μετά την ολοκλήρωση της δοκιμής, ο Ιταλός είπε ότι είχε «καλή αίσθηση με το αυτοκίνητο», περιγράφοντας την M Hybrid V8 LMDh ως ένα «σωστό αγωνιστικό αυτοκίνητο».

«Ένιωσα καλά γιατί το αυτοκίνητο έχει πολλή ιπποδύναμη και καλό feedback όταν το οδηγείς. Μπορείς να καταλάβεις το αυτοκίνητο. Και το φρενάρισμα χωρίς ABS, μου αρέσει πολύ.

«Σίγουρα, μερικές φορές κάνεις κάποια λάθη, αλλά μπορείς να προσαρμόσεις ο αυτοκίνητο περισσότερο στο στυλ σου. Είναι πιο ακριβές, είναι πιο άκαμπτο και έχεις και βοήθεια από την αεροδυναμική, επομένως και στις γρήγορες [στροφές] και στο φρενάρισμα είναι εντυπωσιακό».

Ο Valentino Rossi, ο οποίος οδήγησε πέρσι το Hypercar της Team WRT Oreca 07 Gibson, είπε ότι το πρωτότυπο της BMW ταιριάζει περισσότερο στο στυλ οδήγησης του σε σχέση με την BMW M4 GT3 με την οποία αγωνίζεται από τότε που εγκατέλειψε τους αγώνες μοτοσικλετών το 2022. .

«Πρώτα από όλα, οι γραμμές με το Hypercar μοιάζουν περισσότερο με εκείνες στους αγώνες μοτοσικλετών. Οπότε μιλάμε για ένα άλλο τρόπο οδήγησης. Επίσης η ταχύτητα είναι μεγαλύτερη, αλλά ταυτόχρονα έχεις και περισσότερο κράτημα.»

Ο χρόνος που σημείωσε ο Valentino Rossi στις δοκιμές πίσω από το τιμόνι της BMW M Hybrid V8 LMDh ήταν καλύτερος από εκείνους που «έγραψαν» οι δύο rookie οδηγοί της BMW, Max Hesse και Dan Harper, οι οποίοι έδωσαν το «παρών» στο rookie test του Μπαχρέιν με το πρωτότυπο #15 του Γερμανού κατασκευαστή.

