«ΕΛ-ΕΜ» και Ford Ranger Raptor

O «ΕΛ-ΕΜ», κατά κόσμον Λώρης Μελετόπουλος, μας περιγράφει την εμπειρία του πίσω από το τιμόνι του Ford Ranger Raptor στο myKTEO 9ο Φθινοπωρινό Ράλλυ.

Σε συνέχεια της περιγραφής του Σ.Χ. για την συμβίωση με το Ford Ranger Raptor κατά την διάρκεια του MyKTEO 9ου Φθινοπωρινού Ραλλύ και χωρίς να έχω ουδεμία επαγγελματική σχέση με την ελληνική αντιπροσωπεία της Ford Motor Ελλάς, θα ήθελα να γράψω και εγώ δύο λόγια γι αυτό το εξαιρετικό pick-up, την στιγμή που το ανέβασα και το κατέβασα από την Ιτέα, κάνοντας περίπου 400 χιλιόμετρα.

Πέρυσι, για τις ανάγκες του test που είχα διοργανώσει μαζί με τους συνεργάτες μου για την ομάδα της Toyota, ο καλός μου φίλος Γιώργος Βασιλάκης μου είχε εμπιστευτεί για μία ολόκληρη εβδομάδα το προσωπικό του Ford Raptor, που μάλλον ήταν το μοναδικό που κυκλοφορούσε τότε στην Ελλάδα. Έχοντας οδηγήσει τον προκάτοχο του περίμενα να είναι μία ψηλότερη και λίγο βελτιωμένη έκδοση του μοντέλου. Ανεβαίνοντας προς την Ιτέα θυμάμαι, ότι πολύ εύκολα ξέχασα ότι καθόμουν περίπου 1,5 μέτρο ψηλότερα από την άσφαλτο και ότι οδηγούσα ένα όχημα βάρους 2,4 τόνων! Με το που άρχισε το στροφιλίκι μετά το Δίστομο, η αίσθηση ήταν ότι οδηγούσα ένα πολύ καλά στημένο Ι.Χ. Αυτά όλα δε, χωρίς ακόμη να πατήσω στο χώμα!

Την επόμενη ημέρα που οι τροχοί 395/70/17 της Cooper πάτησαν την επιφάνεια για την οποία είχαν εξελιχθεί ειδικά για το συγκεκριμένο όχημα, κατάλαβα ότι ο πήχης των δυνατοτήτων του ήταν πολύ υψηλότερα από ότι περίμενα. Η ανάρτηση της Αμερικάνικης Fox με διπλά ψαλίδια εμπρός και coil over είναι ασύλληπτο τι μαγικά κάνει! Είναι η δεύτερη φορά (μετά την βόλτα με τον Sebastien Ogier πέρυσι με το Yaris WRC στην Καλοσκοπή) που αισθάνθηκα ότι οδηγώντας έναν τέτοιο συνδυασμό (αυτοκινήτου- ανάρτησης-ελαστικών), ο οδηγός πλέον δεν χρειάζεται να ασχολείται με την ποιότητα του δρόμου που επιθυμεί να περάσει. Απλά ακολουθεί την χάραξη του δρόμου, no matter what ! Ότι βρεθεί μπροστά του δεν αντιμετωπίζεται σαν εμπόδιο ! Ούτε καν οι ταρίφες μέσα στην κίνηση.

Ο κινητήρας με την απόδοση των 213 ίππων, σε συνδυασμό με το 10τάχυτο κιβώτιο ταχυτήτων δουλεμένο στο «χέρι» στην επιλογή Sport βέβαια, είναι ικανός να κινήσει το βαρύ αμάξωμα σε ικανοποιητικούς ρυθμούς και στις δύο επιφάνειες, χωρίς βέβαια να μην μας σπρώχνει να κάνουμε βρώμικες σκέψεις, που σήμερα το πρωί μοιράστηκα με τον Σ.Χ. Του είπα δηλαδή, να φανταστεί αυτό το σύνολο αμαξώματος, κιβωτίου, ανάρτησης, ελαστικών και βάρους, εφοδιασμένο με τον 2λιτρο κινητήρα της A Class AMG 45 S των 420 ίππων! Το αμάξι θα έμπαινε εύκολα στην δεκάδα του όποιου Ελληνικού Πρωταθληματικού χωμάτινου αγώνα!

Ψάχνοντας το λιγάκι, μόλις έμαθα ότι η Ford θα παρουσιάσει του χρόνου τον Μάρτιο, μία έκδοση βενζίνης, είτε με τον 2,3 turbo κινητήρα της, είτε με τον 3λιτρο turbo, με απόδοση γύρω στα 400 με 430 άλογα!

Ελπίζω απλά το Φθινοπώρου να παραμείνει Φθινοπώρου του χρόνου και να μην γίνε Εαρινό!

Κείμενο: Λώρης Μελετόπουλος, Photo credits: Χάρης Κλαμούρης GRALLY