Μονοθέσια 2022: Σχεδιασμός και εξέλιξη

Η Aston Martin έγινε η πρώτη ομάδα που ανακοίνωσε την ημερομηνία παρουσίασης του μονοθεσίου της για το 2022, της AMR22, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 10 Φεβρουαρίου, στις εγκαταστάσεις της Aston Martin Lagonda στο Gaydon της Αγγλίας.

Η Mercedes έγινε πέρυσι (23/12), η πρώτη ομάδα που άναψε τον κινητήρα ενός μονοθεσίου του 2022. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στόχος της Mercedes ήταν να έχει το καινούργιο μονοθέσιο στο δυναμικό πάγκο δοκιμών πλαισίου όσο το δυνατόν νωρίτερα.

H γερμανική ομάδα θέλει, με αυτό τον τρόπο, να συλλέξει όσο το δυνατόν περισσότερα δεδομένα, σχετικά με τη συμπεριφορά της W13 και να αντιμετωπίσει από τώρα τυχόν προβλήματα αξιοπιστίας.

A new era of @F1 starts right here… 👊

Firing up our 2022 F1 car for the first time – the W13 is ALIVE. 🤩 pic.twitter.com/fphuaVp2dI

— Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) December 23, 2021