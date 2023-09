Alpha Tauri: Με τους Tsunoda και Ricciardo για το 2024

Την τέταρτη σεζόν του στη Formula 1 με την Alpha Tauri θα διανύσει ο Yuki Tsunoda του χρόνου, με τον Daniel Ricciardo ως teammate αυτή τη φορά ο οποίος θα κάνει μία γεμάτη χρονιά το 2024 με την δεύτερη ομάδα του ομίλου Red Bull, έχοντας αντικαταστήσει τον Nyck De Vries μεσούσης του 2023.

remaining consistent in 2024 👊 we're very happy to announce that Yuki, Daniel and Liam will continue with the team into next year 🙌 pic.twitter.com/qZ2NarlZIS

— Scuderia AlphaTauri (@AlphaTauriF1) September 23, 2023