F1 – GP Βελγίου: Προεπισκόπηση

Το GP Βελγίου, το τελευταίο πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές διεξάγεται στο Spa-Francorchamps, μια από τις πιο εντυπωσιακές πίστες στον κόσμο, που έχει γίνει μάρτυρας μερικών από τις μεγαλύτερες στιγμές στην ιστορία του αθλήματος.

Επτά εντυπωσιακά χιλιόμετρα που ελίσσονται σε δρόμους που ανεβοκατεβαίνουν και «πέφτουν» μέσα στα δάση των Αρδεννών, κάνοντας την τοποθεσία ακόμα πιο μαγική, αλλά και έτοιμη να αγχώσει τους οδηγούς σε κάθε στροφή: Eau Rouge, Raidillon, La Source, Kemmel, Stavelot και Malmedy είναι μερικά μόνο από τα ονόματα που έχουν κάνει τον τόπο διεξαγωγής του GP Βελγίου διάσημο σε όλο τον κόσμο. Στις Αρδέννες διεξάγονται αγώνες για περισσότερο από έναν αιώνα, με τον πρώτο (για μοτοσικλέτες) να λαμβάνει χώρα το 1921. Το πρώτο Bελγικό GP διεξήχθη την επόμενη χρονιά σε μια πίστα που χρησιμοποιούσε τις τρεις πλευρές ενός γεωγραφικού τριγώνου που ένωνε τις πόλεις Spa-Francorchamps, Malmedy και Stavelot. Φέτος, η πίστα ανανεώθηκε, γεγονός που θα είναι ένας σημαντικός παράγοντας που θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους οι ομάδες κατά την προετοιμασία τους.

Η Pirelli είχε ήδη τη δυνατότητα να αξιολογήσει τη νέα άσφαλτο, πριν από ένα μήνα κατά τη διάρκεια των 24 ωρών του Spa, του κλασικού αγώνα για τον οποίο η ιταλική εταιρεία είναι ο μοναδικός προμηθευτής ελαστικών. Κατά τη διάρκεια του αγώνα του περασμένου Ιουνίου, τα GT3 έκαναν τρία δευτερόλεπτα ταχύτερο χρόνο σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Φυσικά, το επίπεδο επιδόσεων των αυτοκινήτων GT δεν μπορεί να συγκριθεί με αυτό ενός αυτοκινήτου της F1, ούτε καν με τη χρήση των σημερινών, εξαιρετικά προηγμένων συστημάτων προσομοίωσης. Αλλά είναι πολύ πιθανό ότι η νέα επιφάνεια θα οδηγήσει σε σημαντική μείωση των χρόνων γύρου και σε σημαντική αύξηση του επιπέδου πρόσφυσης στα τμήματα με τη νέα επιφάνεια. Για αυτόν, τον 14ο γύρο της σεζόν, η Pirelli επέλεξε την ίδια τριάδα που χρησιμοποιεί τα τελευταία δύο χρόνια, δηλαδή την C2 ως P Zero White hard, την C3 ως P Zero Yellow medium και την C4 ως P Zero Red soft.

Αν υπάρχει έστω και μία τοποθεσία στο ημερολόγιο των αγώνων αυτοκινήτου, όχι μόνο της F1, όπου οι μεταβλητές καιρικές συνθήκες μπορούν να παίξουν ρόλο, είναι αυτή. Όχι μόνο οι συνθήκες μπορούν να αλλάξουν από τη μία μέρα στην άλλη, αλλά και τα επίπεδα πρόσφυσης μπορεί να είναι δραματικά διαφορετικά σε διάφορα σημεία της πίστας την ίδια στιγμή. Επιπλέον, επειδή πρόκειται για έναν μακρύ γύρο, το παραμικρό λάθος στην εκτίμηση της σωστής στιγμής για την αλλαγή από στεγνά σε βρεγμένα ελαστικά ή το αντίστροφο μπορεί να επιφέρει σοβαρό πλήγμα στον αγώνα και ακόμη περισσότερο στις κατατακτήριες δοκιμές.

Ο αγώνας του Σαββατοκύριακου είναι η 68η διοργάνωση του GP Βελγίου ως γύρος του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος της F1. Οι 56 από αυτούς έχουν διεξαχθεί στο Spa-Francorchamps, δέκα στο Zolder και δύο στη Nivelles. Ο πιο επιτυχημένος οδηγός σε αυτή τη διοργάνωση είναι ο Michael Schumacher με έξι νίκες, έχοντας κάνει το ντεμπούτο του στο Spa το 1991, ενώ την επόμενη χρονιά στην ίδια πίστα πήρε την παρθενική του νίκη στη F1, την πρώτη από τις 91. Ακολουθεί στο Spa ο Ayrton Senna με πέντε νίκες, ενώ με τρεις ο Lewis Hamilton, ο Kimi Raikkonen και ο Jim Clark. Ο Χάμιλτον έχει τις περισσότερες pole-position (6) και τους περισσότερους τερματισμούς στο βάθρο (10). Από τους κατασκευαστές, η Ferrari προηγείται με 18 νίκες, ακολουθούμενη από τη McLaren με 14 και τη Lotus με 8. Η Scuderia είναι επίσης πρώτη στη λίστα των pole positions (16) και των τερματισμών στο βάθρο (50).

Ενώ το GP του Βελγίου είναι ο τελευταίος αγώνας πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές, η δουλειά της Pirelli συνεχίζεται, καθώς παραμένει για δύο ακόμη ημέρες δοκιμών στο Spa-Francorchamps. Υποστηρίζοντας το πρόγραμμα που στοχεύει στην ανάπτυξη των ελαστικών για το 2025, θα είναι εκεί η Aston Martin και η Alpine, με ένα μονοθέσιο και τις δύο ημέρες.

Όλη η δράση του αγωνιστικού τριημέρου θα μεταδοθεί ζωντανά από τους Τάκη Πουρναράκη και Πάνο Σεϊτανίδη και την ομάδα τους στον συνδρομητικό ANT1+.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΕΙΣ

Παρασκευή 26 Ιουλίου

14:30 Free Practice 1 ANT1+

18:00 Free Practice 2 ANT+

Σάββατο 27 Ιουλίου

13:30 Free Practice 3 ANT1+

17:00 Kατατακτήριες αγώνα ANT1+

Κυριακή 28 Ioυλίου

16:00 Αγώνας ΑΝΤ1+ & ANT1

To αγωνιστικό τριήμερο μπορείτε επίσης να το παρακολουθήσετε ζωντανά από τη συνδρομητική τηλεόραση του επίσημου site της F1 – https://f1tv.formula1.com/

