Ανάλυση GP Μεξικού – Υπεροχή άντωσης, όχι ισχύος

Τόσο οι άνθρωποι της Mercedes, όσο και οι άνθρωποι της Red Bull, παραδέχθηκαν ότι παρά το αυξημένο υψόμετρο, η απόδοση των δύο μονάδων ισχύος ήταν παραπλήσια. Η Mercedes κατάφερε να αντιμετωπίσει τα προβλήματα υπερθέρμανσης του τούρμπο μικρότερων διαστάσεων λόγω του υψηλού ρυθμού περιστροφής.

Αυτό ήταν εμφανές και από τα ανοίγματα για την απαγωγή θερμότητας στο πίσω μέρος του αμαξώματος της Mercedes, τα οποία ήταν -κατά πολύ- μικρότερα από αυτά που αναγκάστηκε να έχει στο πίσω μέρος της η Red Bull.

Με δεδομένο αυτό, η Mercedes είχε μικρότερες απώλειες σε αεροδυναμική απόδοση από τη Red Bull. Ακόμα και έτσι όμως, η RB16B είχε τη δυνατότητα να παράγει υψηλότερες τιμές αρνητικής άντωσης στο Μεξικό, λόγω της φιλοσοφίας σχεδιασμού υψηλού rake (ανασηκωμένο πίσω μέρος) και της πιο μεγάλης πίσω αεροτομής που διέθετε.

Βέβαια, αυτό λειτούργησε εναντίον της αυστριακής ομάδας στις κατατακτήριες δοκιμές. Με την RB16B να παράγει περισσότερη αρνητική άντωση στον πίσω άξονα, οι οδηγοί της Red Bull έβλεπαν τα πίσω ελαστικά τους να υπερθερμαίνονται στο γύρο προετοιμασίας, οδηγώντας σε απώλεια πρόσφυσης.

Η τελευταία, έχει μεγαλύτερο αντίκτυπο όπου τα μονοθέσια παράγουν χαμηλές τιμές πρόσφυσης (παρά τις ογκώδεις αεροτομές), λόγω της χαμηλής πυκνότητας του αέρα.

Αντιθέτως, οι υψηλές θερμοκρασίες ασφαλτοτάπητα ταίριαξαν γάντι στη διαδικασία προετοιμασίας των ελαστικών της Mercedes το Σάββατο, χαρίζοντας στη γερμανική ομάδα την ευκαιρία να «κλειδώσει» την πρώτη σειρά εκκίνησης, πραγματοποιώντας μια ανατροπή την οποία κανείς σχεδόν δε θα μπορούσε να έχει προβλέψει.

Αλλά οι ρόλοι αντιστράφηκαν ξανά στον αγώνα, όπου η Red Bull, λόγω της υπεροχής σε αρνητική άντωση, είχε τη δυνατότητα να προστατεύσει τα ελαστικά της πολύ καλύτερα από την Mercedes. Οι χαμηλότερες τιμές αεροδυναμικής αντίστασης που παράγει η W12 δεν είχαν το ίδιο αντίκτυπο στις ευθείες του Μεξικού, λόγω της χαμηλής πυκνότητας του αέρα στο αυξημένο υψόμετρο.

Επιπλέον, με τις πιο μαλακές ρυθμίσεις που έχει τη δυνατότητα να υιοθετήσει στις αναρτήσεις η Red Bull, πέραν από το αργό κομμάτι του 3ου τμήματος, ήταν ταχύτερη και στις γρήγορες στροφές του 2ου sector, όπου θεωρητικά η Mercedes μπορούσε να υπερισχύσει δεδομένων των χαρακτηριστικών της W12.

Με τις δύο Mercedes επικεφαλής στην εκκίνηση, οι Red Bull εκμεταλλεύτηκαν το πολύ ευεργετικό slipstream στην ευθεία. O Christian Horner, που ήταν ιδιαίτερα σκληρός στις δηλώσεις του για το ρόλο που έπαιξε ο Yuki Tsunoda στους γύρους του Q3 των οδηγών της Red Bull, παραδέχθηκε ότι εντέλει, η εκκίνηση από τη δεύτερη σειρά λειτούργησε πολύ καλά για την αυστριακή ομάδα.

To έργο του Max Verstappen διευκόλυνε ο Valtteri Bottas, ο οποίος έπειτα από μια μέτρια εκκίνηση, άφησε την «πόρτα» ανοιχτή για τον Ολλανδό στην προσέγγιση της πρώτης στροφής, όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο Lewis Hamilton.

O Βρετανός ανέφερε: «Το είχα οραματιστεί διαφορετικά, με την έννοια ότι ίσως (περίμενα) ο Valtteri να είχε ξεκινήσει καλύτερα και ότι εγώ θα προσπαθούσα να μπω στο slipstream του».

«Αλλά ήμουν δίπλα του, κάτι που ήταν καλό, και μετά απλά κάλυπτα τη δική μου πλευρά μου της πίστας, προσπαθώντας να βεβαιωθώ ότι κανείς δεν θα μπορούσε να μπει στην εσωτερική».

«Προσπαθούσα να κρατήσω πίσω μου όποια Red Bull μπορούσα να δω στον καθρέπτη, και πίστευα ότι ο Valtteri θα έκανε το ίδιο».

«Αλλά προφανώς, άφησε την πόρτα ανοιχτή για τον Max, και ο Max ήταν στην αγωνιστική γραμμή. Έτσι έκανε πολύ καλή δουλειά στα φρένα για την 1η στροφή. Επειδή ήμουν στην εσωτερική, στο ακάθαρτο μέρος, δεν υπήρχε ελπίδα για μένα».

Amazing scenes at lights out in Mexico 🍿 #MexicoGP 🇲🇽 #F1 pic.twitter.com/7edfeQxubr

That start matched the atmosphere on Sunday 👌

Ο διευθυντής της Mercedes προσπάθησε να δικαιολογήσει τον Bottas, αναφέροντας ότι οι μικροί καθρέπτες των μονοθεσίων προσφέρουν ελάχιστη ορατότητα.

Ο Αυστριακός δήλωσε: «Με αυτά τα μονοθέσια είναι πολύ δύσκολο να τα κρίνεις από τους καθρέπτες, τι πραγματικά συμβαίνει πίσω σου. Αλλά νομίζω ότι αν (οι οδηγοί της Mercedes) είχαν πάει πιο αριστερά (o Verstappen) δεν θα περνούσε, θα είχε μπλοκαριστεί».

Η Mercedes αντιμετώπιζε προβλήματα με τα φρένα της ολόκληρο το τριήμερο. Στις απογευματινές ελεύθερες δοκιμές της Παρασκευής, αμφότεροι οι οδηγοί της γερμανικής ομάδας τραυμάτισαν το σετ σκληρής γόμας ελαστικών που χρησιμοποιούσαν με έντονα μπλοκαρίσματα φρένων στην πρώτη στροφή.

Με αμφότερες τις Mercedes να βρίσκονται εκτός αγωνιστικής γραμμής, στο ακάθαρτο κομμάτι, οι οδηγοί της φρέναραν 20 μέτρα πριν τον Verstappen, καθυστέρησε τη διαδικασία πέδησης σχεδόν υπερβολικά, αφού δια της βίας κατάφερε να στρίψει.

Ο Ολλανδός άνοιξε τόσο πολύ τη γραμμή του (και για να προστατευθεί όσο το δυνατόν καλύτερα από το ενδεχόμενο να πέσει πάνω του κάποιος από τους οδηγούς που βρίσκονταν στην εσωτερική), που η μισή Red Bull βρέθηκε εκτός ορίων πίστας στην εξωτερική της 1ης στροφής.

Ακόμα και αν ο Bottas είχε αμυνθεί αξιοπρεπώς και ο Verstappen δεν είχε περάσει επικεφαλής, ο Wolff πιστεύει ότι οι Red Bull «στη διαδικασία των pit stop θα μπορούσαν να κάνουν κύκλους γύρω μας». Η διαφορά απόδοσης μεταξύ των δύο μονοθεσίων δε θα άφηνε περιθώρια στη Mercedes να διεκδικήσει τη νίκη.

Τη θέση της Mercedes υπονόμευσε περαιτέρω η επαφή μεταξύ Ricciardo και Bottas, που άφησε τον Hamilton να παλεύει μόνος του εναντίον των Red Bull, χωρίς η γερμανική ομάδα να έχει στη διάθεσή της δεύτερο μονοθέσιο για να επηρεάσει τη στρατηγική των δύο αντιπάλων της.

Έχοντας δει το βίντεο, ο Ricciardo αισθάνεται λιγότερες τύψεις για το συμβάν, καθώς ο Bottas έκλεισε πολύ τη γραμμή του, υποθέτοντας ότι δεν υπήρχε κανείς άλλος στην κορυφή της 1ης στροφής.

Παρά το μπλοκάρισμα των φρένων του, ο Αυστραλός είχε ανακτήσει τον έλεγχο της McLaren του πριν την επαφή. Απλά εξαφανίστηκε ο χώρος στον οποίο στόχευε να την τοποθετήσει.

Οι αγωνοδίκες έκριναν ότι ο Ricciardo δεν ήταν 100% υπαίτιος για την επαφή, όπως απαιτούν οι κανονισμοί για την επιβολή ποινής.

Με την Mercedes να παράγει λιγότερη αρνητική άντωση, η W12 πλαγιολίσθαινε περισσότερο, υπερθερμαίνοντας τα ελαστικά. Η θερμική καταπόνηση των ελαστικών των γερμανικών μονοθεσίων τους ήταν πολύ υψηλότερη απ’ ό,τι συνέβαινε στη Red Bull, η οποία ήταν ταχύτερη, αφού ο Verstappen είχε απομακρυνθεί 6 δλ. σε 15 γύρους.

Η πτώση απόδοσης των ελαστικών της Mercedes επέτρεψε στον Sergio Perez να πλησιάσει τον Hamilton σε απόσταση που έπεσε και κάτω από τα δύο δευτερόλεπτα, επιτρέποντας την απόπειρα undercut.

Παρότι δεν είχε τίποτα να χάσει, η Red Bull προτίμησε να μην το επιχειρήσει, καθώς ο Perez δεν είχε αναπτύξει αρκετά μεγάλη διαφορά από τις Ferrari για να επιστρέψει στην πίστα μπροστά τους μετά το pit stop του.

Επιπλέον, η Mercedes πήρε το ρίσκο και έφερε τον Hamilton στα pits στον 29ο γύρο, παρά το γεγονός ότι αυτό τον έριξε πίσω από τη Ferrari του Charles Leclerc κατά την επιστροφή του στην πίστα.

Συνεπώς, η Red Bull δεν είχε άλλη επιλογή από το να επεκτείνει το πρώτο stint του Perez πλέον, δοκιμάζοντας το overcut. Άλλωστε, τα ελαστικά του Μεξικανού ήταν σε καλή κατάσταση.

Παρότι ο Perez έφτασε τον Hamilton 10 γύρους πριν από την καρό σημαία και με 11 γύρους νεότερα ελαστικά, η Mercedes είχε πολύ υψηλή τελική ταχύτητα στις ευθείες. Το αντίκτυπο του DRS δεν ήταν αρκετό (λόγω της αραιής ατμόσφαιρας), τις λίγες φορές που το καρπώθηκε ο Μεξικανός, για τον φέρει σε απόσταση βολής.

Επίσης, ο Perez είδε τις θερμοκρασίες ελαστικών, φρένων και κινητήρα να αυξάνονται δραματικά όταν πλησίασε τον ακάθαρτο αέρα που άφηνε πίσω του το μονοθέσιο του Hamilton, απόρροια και πάλι των κατά 23% λιγότερων μορίων οξυγόνου στην ατμόσφαιρα που δυσχεραίνουν το έργο των συστημάτων απαγωγής θερμότητας.

Μπροστά, ο Verstappen έκανε μόνο ένα λάθος, μπλοκάροντας τα φρένα του στη στροφή 13 στα τελικά στάδια του αγώνα. Με τον Ολλανδό να ακολουθεί μειωμένο ρυθμό για να προστατεύσει το μονοθέσιό του όντας άνετα επικεφαλής, είχαν πέσει οι θερμοκρασίες των εμπρός ελαστικών.

Ο Verstappen αντιμετώπισε το πρόβλημα με διαφορετικές ρυθμίσεις στην κατανομή πέδησης, τις οποίες του υπέδειξε το pit wall της Red Bull. Στην πτώση αυτή των θερμοκρασιών των ελαστικών, συνέβαλαν και τα «παιχνίδια» στη μάχη για τον επιπλέον βαθμό του ταχύτερου γύρου.

Cleverly done by @ValtteriBottas in Mexico 👀

He uses George Russell’s slipstream to gain an edge at the start of his successful bid to take the DHL Fastest Lap Award 🚀#MexicoGP 🇲🇽 #F1 pic.twitter.com/vC14KVud6n

— Formula 1 (@F1) November 8, 2021