GP Μεξικού: Pole-ανατροπή για τον Bottas

H Mercedes ανέτρεψε τα δεδομένα των ελεύθερων δοκιμών, «κλειδώνοντας» την πρώτη σειρά εκκίνησης για το GP Μεξικού, με τον Valtteri Bottas στην pole position.

O Φινλανδός οδηγός της Mercedes, που κατέκτησε την 19η pole position της καριέρας του, έδειχνε ταχύτερος από τον Lewis Hamilton στις περισσότερες περιόδους ελεύθερων δοκιμών. Ο Bottas έκανε έναν εκπληκτικό, αλάνθαστο γύρο στην πρώτη του προσπάθεια στο Q3 και έθεσε τον πήχη πολύ ψηλά για οποιονδήποτε -ακόμα και τον ίδιο.

Η δεύτερη προσπάθεια του Φινλανδού στο τελικό σκέλος ήταν πιο αργή από την πρώτη, αλλά και αυτή ήταν αρκετή για να του χαρίσει την pole position. Άλλωστε, η Mercedes χρησιμοποίησε τον Φινλανδό για να δώσει ένα μικρό slipstream στον Hamilton.

Ωστόσο, το μεγάλο ερώτημα είναι που πήγε το μεγάλο προβάδισμα που έδειχνε να έχει η Red Bull καθ’ όλη τη διάρκεια των ελεύθερων δοκιμών. Τρεις ήταν οι βασικοί παράγοντες που οδήγησαν στο ανατρεπτικό αποτέλεσμα.

Οι αυξημένες θερμοκρασίες στον ασφαλτοτάπητα ήταν ο βασικός παράγοντας που γύρισε την πλάστιγγα προς την πλευρά της Mercedes. Η θερμοκρασία στο σκουρόχρωμο ασφαλτοτάπητα του Μεξικού ξεπέρασε τους 45 βαθμούς Κελσίου στο τέλος του Q3.

H Red Bull έχει αντιμετωπίσει ξανά δυσκολίες με υψηλές θερμοκρασίες και τη συμπεριφορά των ελαστικών, όπως συνέβη στο Silverstone και το Hungaroring. Όταν οι θερμοκρασίες ξεπερνάνε ένα συγκεκριμένο επίπεδο, η Red Bull παρουσιάζει απότομη πτώση απόδοσης.

Σε αυτό συνέβαλε και η κόκκινη σημαία που προκάλεσε με το ατύχημά του στο Q1 ο Lance Stroll, καθώς επέκτεινε τη διάρκεια των κατατακτήριων δοκιμών. Αν η διαδικασία είχε ολοκληρωθεί νωρίτερα, ίσως οι θερμοκρασίες θα είχαν παραμείνει σε χαμηλότερα επίπεδα.

A big impact for Lance Stroll in qualifying 💥 The Canadian was unhurt after this crash 👍 but will start Sunday’s race from the back of the grid 😖#MexicoGP 🇲🇽 #F1 pic.twitter.com/nR4YPbBX2f — Formula 1 (@F1) November 6, 2021

Επιπλέον, η επιφάνεια της ασφάλτου ήταν ολισθηρή, λόγω λαδιών που είχαν χυθεί στους υποστηρικτικούς αγώνες και πήρε αρκετή ώρα μέχρι να επανέλθει η πρόσφυση σε αξιοπρεπή επίπεδα.

Πάντως, ο διευθυντής της Red Bull δήλωσε ότι ο Max Verstappen δεν ήταν ποτέ ευχαριστημένος από την απόδοση της μαλακής γόμας ελαστικών στο Μεξικό και αυτό σίγουρα έπαιξε το ρόλο του στο τελικό αποτέλεσμα.

Ο Verstappen δήλωσε ότι δεν είχε τη δυνατότητα να κάνει τη μαλακή γόμα να λειτουργήσει σωστά (διατηρώντας τη στο σωστό θερμοκρασιακό πλαίσιο) στην πρώτη του γρήγορη προσπάθεια.

Στις ελεύθερες δοκιμές είδαμε πολλές φορές τους οδηγούς να βελτιώνουν την επίδοσή τους στη 2η ή ακόμα και την 3η προσπάθεια, δεδομένου ότι η φθορά κυμαίνεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα στο Μεξικό.

Ο Ολλανδός δήλωσε επίσης ότι ο πρώτος γύρος του στο Q3 ήταν πολύ κακός, καθώς πλαγιολίσθαινε παντού, χωρίς να έχει τη δυνατότητα να βρει πρόσφυση. Ο Verstappen ευελπιστεί ότι στον αγώνα, με διαφορετική γόμα, τα πράγματα θα είναι καλύτερα για τον ίδιο.

Ωστόσο, θα είναι δύσκολο για τις Red Bull να προσπεράσουν στην ευθεία της Mercedes (μετά τον πρώτο γύρο), καθώς τα γερμανικά μονοθέσια αναπτύσσουν εξαιρετικά υψηλές τελικές ταχύτητες.

Ο δεύτερος παράγοντας που επηρέασε αρνητικά την τελική προσπάθεια αμφότερων των οδηγών της Red Bull ήταν ο Yuki Tsunoda. O Ιάπωνας βρισκόταν στην πίστα για να δώσει slipstream στον team mate του, Pierre Gasly, καθώς θα εκκινήσει από τις τελευταίες θέσεις, λόγω ποινής που έχει δεχθεί καθώς αυτό το Σαββατοκύριακο χρησιμοποιεί την 4η φετινή του μονάδα ισχύος.

Things did not go according to plan for Red Bull in qualifying 😕#MexicoGP 🇲🇽 #F1 pic.twitter.com/tGZSk2AtKU — Formula 1 (@F1) November 7, 2021

O Ιάπωνας κινούνταν αργά στην 11η στροφή όταν τον πλησίασαν οι δύο Red Bull. O Tsunoda έσπευσε να βγει εκτός πίστας, ωστόσο, όπως ανέφερε ο Sergio Perez (που έδινε slipstream στον Verstappen με τη σειρά του), έχασε αρνητική άντωση από τον ακάθαρτο αέρα που άφηνε πίσω της η AlphaTauri στις γρήγορες στροφές του δεύτερου τμήματος και κατέληξε και ο ίδιος εκτός, καταστρέφοντας την προσπάθειά του.

Πλησιάζοντας τα δύο μονοθέσια εκτός πίστας, ο Verstappen σήκωσε το πόδι του από το γκάζι, περιμένοντας ότι θα υπάρχουν κίτρινες σημαίες στο σημείο. Έχοντας «καεί» από κίτρινες σημαίες στις κατατακτήριες δοκιμές του ίδιου GP το 2019, ο Ολλανδός αποφάσισε να είναι πιο συντηρητικός αυτή τη φορά.

Ο Verstappen προσπάθησε να ανακτήσει το χαμένο χρόνο (περίπου 2,5 δέκατα του δλ.) στο τελικό τμήμα της πίστας, αλλά η υπερπροσπάθεια του κόστισε ακόμα περισσότερο, καθώς μπλόκαρε και τα φρένα του στην προσέγγιση στη φουρκέτα της στροφής 13.

Ο Horner απέδωσε την ήττα της Red Bull στον Tsunoda, ωστόσο ήδη από την πρώτη προσπάθεια στο Q3, οι Mercedes είχαν ήδη βρεθεί μπροστά με αρκετή διαφορά. Παρά τους ισχυρισμούς του Horner, θα ήταν δύσκολο για τον Verstappen να κινηθεί ταχύτερα από τον Bottas.

Keep your head up, Yuki. 👏 Don’t let the haters get you down. 👊 — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) November 6, 2021



Η Mercedes αντιμετώπισε με χιούμορ τις κατηγορίες του Horner εναντίον του Tsunoda και αποφάσισε να ενθαρρύνει τον Ιάπωνα οδηγό μέσω του άνωθεν μηνύματος στα κοινωνικά δίκτυα!

Ο τρίτος παράγοντας που επηρέασε την απόδοση της Red Bull, ήταν τα προβλήματα που αντιμετώπισε η ομάδα στις πίσω αεροτομές αμφότερων των μονοθεσίων της. Στο GP ΗΠΑ, είχε δημιουργηθεί μια ρωγμή στην πίσω αεροτομή του Verstappen λόγω των έντονων ανομοιομορφιών της πίστας του Austin.

H Red Bull αρνήθηκε ότι επρόκειτο και πάλι για ρωγμή, αν και ο Verstappen δήλωσε ότι ήταν ακριβώς αυτό. Οι μηχανικοί της ομάδας αναγκάστηκαν να βάλουν ταινία στα άκρα του ανώτερου πτερυγίου της πίσω αεροτομής και των δύο μονοθεσίων ως προληπτικό μέτρο. Μάλιστα, στο μονοθέσιο του Perez, οι επεμβάσεις έγιναν την τελευταία στιγμή, και συνεχίστηκαν κατά τη διάρκεια της κόκκινης σημαίας στο Q1.

Όση απόδοση κι αν κόστισε όμως η ταινία στα άκρα του πτερυγίου της πίσω αεροτομής (επάνω στην οποία πιθανότατα ο αέρας δε «γλιστρούσε» το ίδιο εύκολα όσο στη λεία επιφάνεια των ανθρακονημάτων), μάλλον δεν ήταν αυτό που καθόρισε την έλλειψη ανταγωνιστικότητας των Red Bull στις κατατακτήριες δοκιμές.

Πάντως ο Perez ανέφερε ότι η συμπεριφορά του μονοθεσίου δεν ήταν ποτέ η ίδια έπειτα από τις επεμβάσεις των μηχανικών στην πίσω αεροτομή του. Αντιθέτως, o Verstappen δήλωσε ότι δεν ένιωσε κάποια αλλαγή.

Ο συνδυασμός και των τριών παραγόντων οδήγησε στην ήττα της αυστριακής ομάδας. Ένα από τα θετικά που μπορεί να πάρει η Red Bull από τη σημερινή ημέρα, είναι ότι o Verstappen εκκινεί από την καθαρή πλευρά της πίστας, σε αντίθεση με τον Hamilton.

Το γεγονός αυτό μπορεί να κάνει διαφορά στην εκκίνησης, δεδομένου πόσο σκονισμένη είναι γενικά η πίστα εκτός αγωνιστικής γραμμής.

Στο στρατόπεδο της Mercedes, ο επικεφαλής μηχανολογίας πίστας, Andrew Shovlin, δήλωσε ότι οι οδηγοί της γερμανικής ομάδας δυσκολεύονταν να συνθέσουν έναν καλό γύρο, συνδυάζοντας κορυφαία απόδοση και στα τρία επιμέρους τμήματα.

Ωστόσο, τα πράγματα άλλαξαν στο Q3, απ’ ό,τι φαίνεται, λόγω της αύξησης των θερμοκρασιών. Ο Bottas δήλωσε ότι έκανε έναν από τους καλύτερους γύρους της ζωής του. Από την πλευρά του, ο Hamilton ανέφερε ότι η δική του W12 ήταν πολύ δύσκολη στην οδήγηση.

Ο Βρετανός πιστεύει ότι ίσως υπερέβαλλε στην εξέταση κάθε μικρής λεπτομέρειας με τους μηχανικούς του, «κυνηγώντας» το ιδανικό στήσιμο καθ’ όλη τη διάρκεια του τριημέρου, χωρίς όμως θετικό αποτέλεσμα.

Τα φρένα του Hamilton μπλόκαραν πολύ εύκολα, όπως ανέφερε ο ίδιος και αναγκάστηκε να κάνει αρκετές ρυθμίσεις στο τιμόνι του για να βελτιώσει την κατάσταση, κάτι που συνήθως δε χρειάζεται να κάνει.

Οι άνθρωποι της Mercedes έμειναν έκπληκτοι από το τελικό αποτέλεσμα, καθώς τα σενάρια που εξέταζαν μέχρι τώρα, προέβλεπαν ότι θα εκκινήσουν από την 3η θέση και κάτω. Πάντως ο Bottas παραδέχθηκε ότι θα παραδώσει τη θέση του (ακόμα και τη νίκη) στον Hamilton εάν αυτό χρειαστεί στον αγώνα.

O Pierre Gasly έκανε μια ακόμα πολύ καλή εμφάνιση, για να καταταγεί στην 5η θέση, μόλις 1 δέκατο του δλ. πίσω από τον Perez και 3 δέκατα εμπρός από τον Carlos Sainz, με τη βοήθεια του slipstream του Tsunoda.

Άλλη μια ομάδα που έδειξε να χάνει απόδοση σε σύγκριση με τις ελεύθερες δοκιμές ήταν η Ferrari. O Sainz αντιμετώπισε προβλήματα με τον κινητήρα του καθώς εξήλθε από τα pits μετά την κόκκινη σημαία, τα οποία ευτυχώς για τον ίδιο επιλύθηκαν αρκετά γρήγορα, αλλά το περιστατικό έριξε πολύ τις θερμοκρασίες των ελαστικών του και ήταν επιτακτικό για τον ίδιο να τα πάει καλά στην τελική του προσπάθεια στο πρώτο σκέλος.

Ο Ισπανός δήλωσε ότι δεν είχε ποτέ την ίδια αίσθηση με τις ελεύθερες δοκιμές στο μονοθέσιο κατά τη διάρκεια των κατατακτήριων. Ο Sainz ανέφερε ότι έχασε την αίσθηση του μονοθεσίου με τη μεσαία γόμα στο Q2 και δεν είχε καθαρό γύρο μέχρι την τελική του προσπάθεια στο Q3, η οποία δεν ήταν τέλεια, καθώς εκτιμά ότι ήταν 2-3 δέκατα του δλ. μακριά από τις δυνατότητες του μονοθεσίου.

Πάντως, ο Ισπανός απέδωσε τη διαφορά που είχε από τον Gasly στο slipstream του Tsunoda, μια τακτική την οποία η Ferrari είχε ξεκαθαρίσει από εχθές ότι θα απέφευγε. Ο Sainz χαρακτήρισε τις κατατακτήριες δοκιμές ως μια από τις πιο επεισοδιακές και αγχωτικές διαδικασίες της καριέρας του.

Ο Sainz κατάφερε να «κλέψει» την 6η θέση από τον Daniel Ricciardo για μόλις 2 χλστ. του δλ., γεγονός για το οποίο ο Αυστραλός ήταν απογοητευμένος. Ο οδηγός της McLaren δήλωσε ότι έχασε την 6η θέση από δικό του λάθος, καθώς μπλόκαρε τα φρένα του στη στροφή 13.

Ωστόσο, η McLaren θα πρέπει να είναι ευχαριστημένη από τη βελτιωμένη εικόνα που επέδειξε σε σύγκριση με τις ελεύθερες δοκιμές. Ο Lando Norris παραχώρησε και αυτός slipstream στον team mate του, καθώς θα εκκινήσει από το πίσω μέρος του grid, λόγω χρήσης 4ης μονάδας ισχύος.

Απογοητευμένος από τον εαυτό του ήταν ο Charles Leclerc, ο οποίος αντιμετώπισε αρκετές δυσκολίες στις ελεύθερες δοκιμές, με μερικά τετ-α-κέ, καθώς δοκίμαζε διαφορετικές γραμμές. Η ισορροπία της SF21 κατευθύνθηκε προς τις προτιμήσεις του στις κατατακτήριες, αλλά έκανε λάθος στο τελικό τμήμα της τελευταίας του προσπάθειας, έχοντας κι άλλο μονοθέσιο μπροστά του.

Ο Sebastian Vettel έμεινε εκτός Q3 και θα είναι ο πρώτος εκ των οδηγών με ελεύθερη επιλογή ελαστικών για την εκκίνηση, στην οποία θα παραταχθεί 8ος, λόγω των ποινών των Tsunoda και Norris.

O Kimi Raikkonen (12ος), ξέφυγε με μια απλή επίπληξη για το γεγονός ότι μετά το ατύχημα του Stroll στο Q1, προσπάθησε να εισέλθει στα pits πολύ μετά την είσοδο του pit lane, πατώντας στη διαχωριστική γραμμή και μετά το μετάνιωσε, επιστρέφοντας στην πίστα.

Ο έτερος οδηγός της Alfa Romeo, Antonio Giovinazzi, είχε μια απαλή επαφή με τις μπαριέρες στο Q2 στη στροφή 12 και κατετάγη 14ος.

Αρνητική έκπληξη ήταν ο αποκλεισμός του Fernando Alonso από το Q1, καθώς ο Ισπανός δε κατάφερε να κάνει το δεύτερο σετ ελαστικών μαλακής γόμας να λειτουργήσουν.

Απογοητευμένος, αλλά ευτυχώς χωρίς τραυματισμό, ήταν ο Lance Stroll, ο οποίος έχασε τον έλεγχο της Aston Martin στην έξοδο της τελευταίας στροφής και προσέκρουσε με αρκετή ορμή στις μπαριέρες, η επισκευή των οποίων διήρκεσε αρκετή ώρα._Φ.Λ.

Tweets by FabrizioLazakis