GP Σαουδικής Αραβίας: Δραματική pole του Hamilton, ατύχημα του Verstappen

Μπορεί να αποβεί κρίσιμο για την έκβαση του Πρωταθλήματος το λάθος του Verstappen στην τελική στροφή της τελευταίας του προσπάθειας στο Q3; Αυτό θα διαπιστωθεί στο τέλος της σεζόν. Ωστόσο, ο Ολλανδός μπορούσε να δει στις ενδείξεις στο τιμόνι του ότι ήταν 3 δέκατα του δλ. ταχύτερος από την προηγούμενη προσπάθειά του.

Γνώριζε επίσης ότι με την προηγούμενη προσπάθειά του, βρισκόταν 1,5 δέκατο του δλ. πίσω από τον Hamilton. Θα μπορούσε ίσως να είναι κάπως πιο συντηρητικός στην προσέγγιση της τελευταίας στροφής. Ήδη στη 2η είχε χάσει την κορυφή και είχε αποφύγει για ελάχιστα εκατοστά τον τοίχο στην έξοδο.

Ο Verstappen δήλωσε ότι φρέναρε σε παρόμοιο σημείο για τη στροφή 27 με όλους τους προηγούμενους γύρους του, ωστόσο μπλόκαρε τα φρένα του και αναγκάστηκε να ανοίξει τη γραμμή του. Προσπάθησε να συνεχίσει την προσπάθεια, αλλά κατέληξε στον τοίχο της εξωτερικής.

Quickest in the first two sectors of his final flying lap 🚀

And then Max Verstappen’s hopes of pole are dashed on the last corner in Q3 #SaudiArabianGP 🇸🇦 #F1 pic.twitter.com/Y6HyMjT1Dy

— Formula 1 (@F1) December 4, 2021