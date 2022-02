Χειμερινές Δοκιμές F1 – 2η Μέρα (Βαρκελώνη): Ταχύτερος ο Leclerc

Η δεύτερη μέρα του πρώτου γύρου των χειμερινών δοκιμών της F1 ολοκληρώθηκε προ ολίγου στην πίστα της Βαρκελώνης με 16 πιλότους να σημειώνουν χρόνους.

Ο Charles Leclerc με ταχύτερο πέρασμα στο 1:19.689 προς το φινάλε της ημέρας, ήταν ο ταχύτερος, συμπληρώνοντας παράλληλα 79 γύρους με την νέα F1-75 της Ferrari. O Μονεγάσκος σημείωσε τον ταχύτερο γύρο με την C3 γόμα της Pirelli, όπως και η πλειοψηφία των οδηγών.

Ο λόγος είναι ότι η συγκεκριμένη γόμα αναμένεται να χρησιμοποιηθεί σε κάθε αγώνα φέτος, είτε ως το πιο σκληρό, είτε ως το μεσαίο ή το μαλακό ελαστικό του εκάστοτε αγώνα. Επομένως είναι μια σχετικά ασφαλής επιλογή, ώστε οι ομάδες να συλλέξουν τα δεδομένα τους. Η ιταλική ομάδα αποφάσισε και πάλι να χωρίσει την ημέρα, με τον Sainz να οδηγεί το πρωί και τον Leclerc το απόγευμα. Ο Ισπανός ολοκλήρωσε 71 γύρους το πρωί και κατέλαβε, εν τέλει, την 5η θέση, 857 χιλιοστά μακριά από τον teammate του.

Οι Gasly και Ricciardo έκαναν σήμερα την πρώτη τους εμφάνιση στο 2022, μιας και χθες η ομάδα επέλεξε τους teammates τους για όλο το τεστ, και κατέλαβαν την 2η και 3η θέση αντίστοιχα. Οι δυο τους ήταν οι μόνοι που έκαναν τα ταχύτερα περάσματα τους φορώντας την C4 γόμα, ενώ ήταν και αυτοί που συμπλήρωσαν τους περισσότερους γύρους σήμερα. Ο Ricciardo ήταν στην πρώτη θέση μέχρι το διάλειμμα το μεσημέρι, ενώ το απόγευμα βελτίωσε τον χρόνο του.

O Sergio Perez το πρωί και ο Nikita Mazepin το απόγευμα ήταν πρωταγωνιστές στα συμβάντα που έφεραν διακοπή στη διαδικασία, και τις πρώτες κόκκινες σημαίες στις φετινές χειμερινές δοκιμές. Ο Μεξικανός αντιμετώπισε πρόβλημα με το κιβώτιο ταχυτήτων της Red Bull, ενώ ο πιλότος της Haas αναγκάστηκε να ακινητοποιήσει το μονοθέσιο καθώς προέκυψε πρόβλημα με την αντλία καυσίμου. Εν τέλει, Perez και Mazepin επέστρεψαν στην πίστα και κατέλαβαν την 7η και 8η θέση αντίστοιχα.

