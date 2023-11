F1 – Abu Dhabi GP: O επίλογος της χρονιάς

Στο ηλιοβασίλεμα του Abu Dhabi, σε έναν αγώνα που έχει πλέον καθιερωθεί ως επίλογος της σεζόν και ύστερα από 13.000 χιλιόμετρα γεμάτα αδρεναλίνη, τελειώνει το φετινό ταξίδι της F1.

Η Yas Marina θα φιλοξενήσει αυτό το Σαββατοκύριακο το Grand Prix του Abu Dhabi για 15η φορά, με τις 11 από αυτές να έχουν σηματοδοτήσει τον τελευταίο αγώνα της σεζόν. Η πίστα τροποποιήθηκε το 2021 για να γίνει ταχύτερη, γεγονός που δημιούργησε επίσης επιπλέον ευκαιρίες για προσπεράσματα, όπως είδαμε στους δύο τελευταίους αγώνες εκεί. Η Yas Marina βρίσκεται στο χαμηλότερο άκρο της κλίμακας όσον αφορά τις απαιτήσεις των ελαστικών, παρά τα κάθετα φορτία στον μπροστινό άξονα κυρίως. Ως αποτέλεσμα, η Pirelli επέλεξε τις τρεις πιο μαλακές γόμες, με την C3 ως τη σκληρή, την C4 ως τη μεσαία και την C5 ως τη μαλακή. Αυτή είναι η ίδια επιλογή με πέρυσι, και επίσης μια πανομοιότυπη επιλογή με αυτή που είδαμε στο Las Vegas το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Όπως συνηθίζεται πλέον, την Τρίτη μετά το Grand Prix θα υπάρξει ημέρα δοκιμών με κάθε ομάδα να παρατάσσει δύο μονοθέσια: Ένα για τους νέους οδηγούς και ένα διαθέσιμο για δοκιμές ελαστικών. Ωστόσο, δεν θα υπάρξουν νέες γόμες για δοκιμή: Η FIA ανακοίνωσε πρόσφατα ότι οι γόμες του 2024 θα είναι οι ίδιες με τις φετινές, με τη μόνη αλλαγή να είναι ότι υπάρχουν πλέον πέντε αντί για έξι διαθέσιμες, λόγω της κατάργησης της C0 (η οποία δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ κατά τη διάρκεια ενός αγωνιστικού Σαββατοκύριακου φέτος). Έτσι, η δοκιμή θα μπορούσε να είναι χρήσιμη για τις ομάδες ώστε να εργαστούν στη διαχείριση των ελαστικών, συλλέγοντας δεδομένα για την επόμενη σεζόν. Τα teams θα έχουν μια προκαθορισμένη κατανομή ελαστικών για τη δοκιμή. Το μονοθέσιο που θα κάνει τη δουλειά με τα ελαστικά θα έχει 10 σετ διαθέσιμα στη δοκιμή, αποτελούμενα από ένα C1, ένα C2, δύο C5 και από τρία σετ C4 και C3. Εν τω μεταξύ, το μονοθέσιο για τους νέους οδηγούς θα έχει στη διάθεσή του από δύο σετ C3 και C5, καθώς και τέσσερα σετ C4. Για τον τελευταίο αγώνα της περιόδου, οι προτεινόμενες γόμες είναι C3 ως P Zero White hard, C4 ως P Zero Yellow medium και C5 ως P Zero Red soft.

Σχεδόν όλοι οι οδηγοί ξεκίνησαν στο περσινό Grand Prix του Abu Dhabi με τα μεσαία ελαστικά. Οι τρεις πρώτοι που τερμάτισαν (Max Verstappen, Charles Leclerc και Sergio Perez) έκαναν μόνο ένα pit-stop για να βάλουν τη σκληρή γόμα, μεταξύ των γύρων 16 και 21.

Ο γύρος της Yas Marina αποτελείται από 16 στροφές, καθώς και μερικά ταχύτερα τμήματα, συμπεριλαμβανομένης μιας ευθείας 1,2 χιλιομέτρων μεταξύ των στροφών 5 και 6. Οι τροποποιήσεις της πίστας που πραγματοποιήθηκαν το 2021 μείωσαν τον γύρο σε 5,28 χιλιόμετρα. Ο Lewis Hamilton είναι ο πιο επιτυχημένος οδηγός με πέντε νίκες στο Abu Dhabi, ακολουθούμενος από τους Max Verstappen και Sebastian Vettel (με τρεις νίκες ο καθένας). Η Mercedes και η Red Bull είναι οι πιο επιτυχημένες ομάδες, με έξι νίκες η καθεμία.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΙΗΜΕΡΟΥ

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΕΙΣ

Παρασκευή 24/11

Practice 1: 11:30 (ΑΝΤ1+)

Practice 2: 15:00 (ΑΝΤ1+)

Σάββατο 25/11

Practice 3: 12:30 (ΑΝΤ1+)

Qualyfing: 16:00 (ΑΝΤ1+)

Κυριακή 26/11

Race: 15:00 (ANT1+, ANT1)