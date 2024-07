F1 – GP Bρετανίας: Προεπισκόπηση

Το Βρετανικό Grand Prix σηματοδοτεί το μέσο του παγκόσμιου πρωταθλήματος της F1 του 2024, καθώς ο 12ος από τους 24 γύρους διεξάγεται εκεί όπου όλα ξεκίνησαν, πριν από 74 χρόνια.

Το 1942 ένα αεροδρόμιο της Βασιλικής Αεροπορίας δημιουργήθηκε στο Silverstone του Northamptonshire και στις 13 Μαΐου 1950 φιλοξένησε τον πρώτο από τους 1.112 αγώνες της F1 που έχουν διεξαχθεί μέχρι σήμερα. Ο νικητής τότε ήταν ο Nino Farina, οδηγώντας μια Alfa Romeo 158 εφοδιασμένη με ελαστικά Pirelli.

Με μήκος 5,861 χιλιομέτρων, η πίστα είναι η πέμπτη μεγαλύτερη στο ημερολόγιο μετά το Spa-Francorchamps (7,004 χλμ.), την Τζέντα (6,175 χλμ.), το Λας Βέγκας (6,120 χλμ.) και το Μπακού (6,003 χλμ.). Διαθέτει 18 στροφές και είναι μία από τις πιο συναρπαστικές αλλά και μία από τις πιο απαιτητικές για το πακέτο αυτοκινήτου-ελαστικών. Ορισμένοι συνδυασμοί στροφών, όπως αυτοί από τις 10 έως τις 14 (Maggotts, Becketts και Chapel) λαμβάνονται με υψηλή ταχύτητα και δημιουργούν πλευρικές δυνάμεις στα ελαστικά και τους οδηγούς, άνω των 5g: Ο μέσος όρος στο Silverstone είναι παρόμοιος με αυτόν που παρατηρείται στο Spa και στη Suzuka.

Αυτό, μαζί με άλλες τεχνικές πτυχές, σημαίνει ότι, όπως συμβαίνει πάντα εδώ, οι μίξεις που επιλέχθηκαν για αυτόν τον γύρο είναι οι σκληρότερες της σειράς, η C1 ως P Zero σκληρή, η C2 ως P Zero ενδιάμεση και η C3 ως P Zero μαλακή. Ο μπροστινός άξονας δέχεται τη μεγαλύτερη καταπόνηση και η επικράτηση των δεξιόστροφων στροφών σημαίνει ότι το εμπρός αριστερά είναι το ελαστικό που φθείρεται περισσότερο.

Ο καιρός στην Αγγλία το καλοκαίρι μπορεί πάντα να είναι πολύ ευμετάβλητος, ένας επιπλέον παράγοντας που πρέπει να ληφθεί υπόψη, ειδικά επειδή οι συνθήκες μπορούν να αλλάξουν πολύ γρήγορα. Πέρυσι, ολόκληρος ο αγώνας διεξήχθη σε στεγνό έδαφος, με το Soft να αποτελεί έναν κάπως εκπληκτικό πρωταγωνιστή, καθώς μόνο δύο ομάδες δεν το χρησιμοποίησαν. Ωστόσο, η μίξη που προτιμήθηκε περισσότερο ήταν η Medium, η οποία χρησιμοποιήθηκε για τη συμπλήρωση των μισών συνολικών χιλιομέτρων. Η συντριπτική πλειοψηφία των οδηγών επέλεξε τη στρατηγική του ενός πιτ στοπ, παρόλο που στο παρελθόν το δύο στοπ ήταν δημοφιλής επιλογή.

Σε αυτόν τον αγώνα πέρυσι, η Pirelli εισήγαγε μια νέα κατασκευή ελαστικών για να αντιμετωπίσει την αύξηση των φορτίων που παρατηρήθηκαν στους πρώτους αγώνες της σεζόν, καθώς οι δυνάμεις αυτές ξεπερνούσαν τα μέσα στοιχεία που είχαν παρατηρηθεί από τις προσομοιώσεις που είχαν παράσχει οι ομάδες τον προηγούμενο χειμώνα. Χωρίς να αλλάξει καθόλου την απόδοση των ελαστικών, η κατασκευή απέδειξε την αξία της και θα χρησιμοποιηθεί μέχρι το τέλος της σεζόν, παρόλο που υπήρξε αύξηση περίπου 10% στα φορτία που δημιουργούνται από τα φετινά μονοθέσια σε σύγκριση με τα στοιχεία που παρατηρήθηκαν στο τέλος της προηγούμενης σεζόν.

Μόνο δύο Grand Prix έχουν παραμείνει μόνιμα στο ημερολόγιο της F1, αυτό και το Ιταλικό. Επομένως, το Silverstone φιλοξενεί το 75ο βρετανικό Grand Prix αυτό το Σαββατοκύριακο, το 58ο που διεξάγεται σε αυτή την πίστα. Ο αγώνας έχει διεξαχθεί επίσης δώδεκα φορές στο Brands Hatch και πέντε στο Aintree. Το 2020 το Silverstone φιλοξένησε έναν επιπλέον γύρο, γιορτάζοντας την 70ή επέτειο του πρωταθλήματος.

Παρά το γεγονός ότι η πλειονότητα των ομάδων της F1, στο παρελθόν και στο παρόν, είχαν ή έχουν την έδρα τους στην Αγγλία, η πιο επιτυχημένη ομάδα σε αυτό το Grand Prix είναι η Scuderia Ferrari με 18 νίκες. Ακολουθούν η McLaren με 14 και η Williams με 10. Με 16 pole position, η Ferrari είναι επίσης πρώτη σε αυτή τη λίστα, όπως και στους ταχύτερους γύρους του αγώνα (20) και στις θέσεις στο βάθρο (59). Ο πιο επιτυχημένος οδηγός στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι ο Lewis Hamilton, ο οποίος έχει κερδίσει οκτώ Grand Prix στην πατρίδα του, ενώ ακολουθούν οι Jim Clark και Alain Prost με πέντε νίκες ο καθένας. Ο Nigel Mansell είναι πρώτος στη λίστα με τους ταχύτερους γύρους, σε αυτόν τον αγώνα, με επτά.

Όλη η δράση του αγωνιστικού τριημέρου θα μεταδοθεί ζωντανά από τους Τάκη Πουρναράκη και Πάνο Σεϊτανίδη και την ομάδα τους στον συνδρομητικό ANT1+.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΕΙΣ

Παρασκευή 5 Ιουλίου

14:30 Free Practice 1 ANT1+

18:00 Free Practice 2 ANT+

Σάββατο 6 Ιουλίου

13:30 Free Practice 3 ANT1+

17:00 Kατατακτήριες αγώνα ANT1+

Κυριακή 7 Ioυλίου

17:00 Αγώνας ΑΝΤ1+ & ANT1

