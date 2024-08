F1 – GP Ολλανδίας: Προεπισκόπηση

Η F1 επιστρέφει στη δράση, σε μια πίστα που αποτελεί μια από τις πιο περίπλοκες προκλήσεις. Το GP Ολλανδίας διεξάγεται στo Zandvoort, που βρίσκεται μέσα στους αμμόλοφους, στην ακτή της Βόρειας Θάλασσας.

Η Formula 1 επιστρέφει στη δράση έπειτα από τρεις σχεδόν εβδομάδες, σε μια πίστα που αποτελεί μια από τις πιο περίπλοκες. Το Grand Prix της Ολλανδίας διεξάγεται στο κλασικό αυτοκινητοδρόμιο του Zandvoort, που βρίσκεται μέσα στους αμμόλοφους στην ακτή της Βόρειας Θάλασσας. Μόλις πριν από λίγα χρόνια αναβαθμίστηκε για να φιλοξενήσει τη Formula 1, ξεκινώντας το 2021 μετά από 36 χρόνια απουσίας. Έχει διατηρήσει τα αρχικά της χαρακτηριστικά, συμπεριλαμβανομένης της διάταξης με τις 14 στροφές, τέσσερις αριστερά και δέκα δεξιά, στη διάρκεια των 4,259 χιλιομέτρων της. Αλλά αυτό που κάνει την πίστα αυτή πραγματικά μοναδική στο παγκόσμιο πρωτάθλημα είναι οι κεκλιμένες στροφές 3 και 14, με κλίση 19 και 18 μοιρών αντίστοιχα, πιο απότομη από αυτή που συναντάμε στην Indianapolis. Οι κεκλιμένες στροφές δεν είναι τόσο συνηθισμένες στη F1 και επομένως αποτελούν μια ασυνήθιστη πρόκληση τόσο για το μονοθέσιο όσο και για τον οδηγό. Έχει επίσης επίδραση στα ελαστικά, επειδή οι υψηλότερες ταχύτητες των κεκλιμένων στροφών σε σύγκριση με τις κανονικές, τα υποβάλλουν σε ακόμα μεγαλύτερες δυνάμεις. Αυτό εξηγεί γιατί τα μείγματα που επιλέχθηκαν για το Zandvoort είναι τα τρία σκληρότερα της σειράς: το C1 ως P Zero White hard, το C2 ως P Zero Yellow medium και το C3 ως P Zero Red soft.

Πολλά θα εξαρτηθούν από τον καιρό στα τέλη Αυγούστου. Η Ολλανδία συνορεύει με το Βέλγιο και είδαμε πριν από τη διακοπή πώς οι κλιματολογικές συνθήκες σε αυτά τα γεωγραφικά πλάτη μπορούν να αλλάξουν από τη μια μέρα στην άλλη και ακόμη και μέσα σε μια μέρα, έτσι ώστε το καλοκαίρι να μην σημαίνει απαραίτητα ζεστές θερμοκρασίες και ηλιοφάνεια. Η μέση θερμοκρασία στο Zandvoort στα τέλη Αυγούστου κυμαίνεται μεταξύ 14 και 20 °C, γεγονός που θα μπορούσε να βοηθήσει τους οδηγούς να διαχειριστούν ακόμη και τις πιο μαλακές γόμες, όπως φάνηκε στον περσινό αγώνα, όταν ο Tsunoda έτρεξε 50 γύρους με τη μαλακή γόμα. Μια ακόμη μεταβλητή προκύπτει από την εγγύτητα της πίστας στην ακτή. Ο άνεμος να καλύπτει συχνά την πίστα με άμμο, μειώνοντας έτσι την πρόσφυση για τα ελαστικά. Οι συνθήκες άλλαξαν τόσο πολύ κατά τη διάρκεια του περσινού αγώνα, ώστε χρησιμοποιήθηκαν και οι πέντε διαθέσιμοι τύποι ελαστικών. Το πιο δημοφιλές slick ήταν το Soft, το οποίο επέλεξαν για την εκκίνηση 19 από τους 20 οδηγούς, με τον Hamilton να είναι ο μόνος που επέλεξε το Medium. Η βροχή έφτασε αμέσως μετά την εκκίνηση, φέρνοντας στο παιχνίδι την Cinturato Intermediate, η οποία στη συνέχεια απαιτήθηκε ξανά, μετά από ένα μεγάλο διάστημα όπου χρησιμοποιήθηκαν slicks. Τρεις οδηγοί, το ζευγάρι της Red Bull και ο Esteban Ocon, δοκίμασαν ακόμη και το Cinturato Wet. Υπήρξαν πολλά προσπεράσματα και ένα ρεκόρ με συνολικά 82 pit stop.

Σε σταθερά στεγνές συνθήκες, οι προσομοιώσεις πριν από τον αγώνα υποδεικνύουν το ένα πιτ στοπ ως την ταχύτερη στρατηγική. Το προσπέρασμα είναι σπάνιο γεγονός, επειδή η πίστα είναι πολύ στενή και υπάρχουν λίγες ευθείες. Αν έχει ζέστη, τότε οι σκληρότερες γόμες θα πρέπει να είναι οι αγαπημένες, αλλά με πιο δροσερό καιρό τα μαλακά ελαστικά θα είναι πιο κατάλληλα.

Η πίστα του Zandvoort έχει φιλοξενήσει και τους 33 αγώνες του ολλανδικού Grand Prix που μετράνε για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της F1, από το 1952. Ο Σκωτσέζος Jim Clark κέρδισε εδώ τέσσερις φορές, ένα ρεκόρ που θα μπορούσε να ισοφαρίσει φέτος ο Max Verstappen, ο οποίος έχει κερδίσει και τους τρεις αγώνες από τότε που η F1 επέστρεψε στην Ολλανδία. Στις κατατακτήριες δοκιμές του Σαββάτου, ο οδηγός της Red Bull θα μπορούσε επίσης να είναι πρώτος στον πίνακα των pole positions στην Ολλανδία, καθώς αυτή τη στιγμή ισοβαθμεί με τον René Arnoux στις τρεις. Όσον αφορά τις περισσότερες θέσεις στο βάθρο, αυτό το ρεκόρ κατέχουν επίσης από κοινού ο Jim Clark και ο Niki Lauda με έξι ο καθένας. Μεταξύ των ομάδων, η Ferrari προηγείται σε νίκες (8) και τερματισμούς στο βάθρο (25), ενώ, με οκτώ η Lotus έχει τις περισσότερες pole positions.

Όλη η δράση του αγωνιστικού τριημέρου θα μεταδοθεί ζωντανά από τους Τάκη Πουρναράκη και Πάνο Σεϊτανίδη και την ομάδα τους στον συνδρομητικό ANT1+.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΕΙΣ

Παρασκευή 23 Αυγούστου

13:30 Free Practice 1 ANT1+

17:00 Free Practice 2 ANT+

Σάββατο 24 Αυγούστου

12:30 Free Practice 3 ANT1+

16:00 Kατατακτήριες αγώνα ANT1+

Κυριακή 25 Αυγούστου

16:00 Αγώνας ΑΝΤ1+ 16:45 ANT1

To αγωνιστικό τριήμερο μπορείτε επίσης να το παρακολουθήσετε ζωντανά από τη συνδρομητική τηλεόραση του επίσημου site της F1 – https://f1tv.formula1.com/

Πηγές: www.pirelli.com, https://www.antenna.gr/F1/