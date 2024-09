F1 – GP Σιγκαπούρης: Περίπατος στο Marina Bay για τον Lando Norris

Ο Lando Norris πήρε στη Σιγκαπούρη μια εύκολη όσο και εμφατική νίκη εμπρός από τον Max Verstappen.

Τα φώτα στη σχάρα εκκίνησης του GP Σιγκαπούρης στο Marina Bay έσβησαν με τον Lando Norris να κρατά την πρωτιά και τους Max Vertsappen και Lewis Hamilton να στρίβουν δίπλα-δίπλα στην Τ1. Ωστόσο, ο Ολλανδός «επέμεινε» περισσότερο από τον Βρετανό κρατώντας την δεύτερη θέση. Την ίδια ώρα, τα μονοθέσια των Oscar Piastri και George Russell σχεδόν ακουμπούν, κάτι που επέτρεψε στον Nico Hulkenberg να σιγουρέψει την έκτη θέση, εμπρός τον Fernando Alonso.

⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️

⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️ LIGHTS OUT IN SINGAPORE!!! A storming start from Lando Norris who gets to Turn 1 ahead of Max Verstappen! #F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/tXhTI7kZXy — Formula 1 (@F1) September 22, 2024

Με 10 από τους 62 γύρους να έχουν ολοκληρωθεί, ο Lando Norris είχε καταφέρει να αυξήσει τη διαφορά του από τον επικεφαλής της κούρσας του πρωταθλήματος οδηγών σε κάτι λιγότερο από 5 δλ.. Όσο και αυτή που χώριζε τον Ολλανδό της Red Bull από τον Lewis Hamilton, ο οποίος εκκίνησε τον αγώνα με τη μαλακή γόμα της Pirelli.

Από τους πρωτοπόρους, ο πρώτος που άνοιξε το χορό των pit ήταν -φυσικά- ο Lewis Hamilton, ο οποίος στον 18ο γύρο «αντάλλαξε» τη μαλακή γόμα με τη σκληρή επιστρέφοντας στην πίστα στην 13η θέση. Δέκα γύρους μετά ακολούθησε ο George Russell, πετυχαίνοντας το undercut έναντι του ομόσταβλου του. Εν τω μεταξύ, με τον Charles Leclerc να περνά στον Nico Hulkenberg, στην κορυφή ο Lando Norris είχε χτίσει μια διαφορά έναντι του Max Verstappen που έφτανε τα 25 δλ…

LAP 30/62 Verstappen pits and returns to the track in P4 Meanwhile out on track Norris radioes his team telling them he’s got front wing damage 😮#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/UGDnyCZMWk — Formula 1 (@F1) September 22, 2024

Στον 30ο γύρο τα pit επισκέφθηκε ο Max Verstappen και στον αμέσως επόμενο ο Lando Norris, ο οποίος βγήκε στην πίστα ξανά πρώτος, εμπρός από τον ομόσταβλό του Oscar Piastri, ο οποίος μέχρι τότε «χρωστούσε» τη δική του αλλαγή ελαστικών.

Με τον Αυστραλό οδηγό της McLaren να πραγματοποιεί την είσοδό του στα pit στον 39ο γύρο και να επιστρέφει στην πίστα στην πέμπτη θέση, εμπρός από τους Carlos Sainz και Charles Leclerc, η… τάξη στην κορυφή αποκαταστάθηκε, με τον Lando Norris να οδηγεί άνετα την κούρσα, εμπρός από τους Max Verstappen, George Russell και Lewis Hamilton. Μάλιστα, ένα γύρο μετά και με σαφώς πιο φρέσκα ελαστικά, ο Oscar Piastri πέρασε τον Βρετανό της Mercedes, ανεβαίνοντας έτσι στην τέταρτη θέση, ενώ στον 45ο γύρο του GP και τον έτερο οδηγό της.

Πιο πίσω, έχοντας καταφέρει να αναπτύξει έναν πολύ καλό ρυθμό με την Ferrari μετά το πέρασμα στη σκληρή γόμα, ο Charles Leclerc πέρασε τον ομόσταβλό του (κατόπιν και των σχετικών εντολών από τα pit…) και μέσα σε λίγους γύρους «έπιασε» τον Lewis Hamilton, τον οποίο και άφησε εύκολα πίσω, εξασφαλίζοντας έτσι την πέμπτη πλέον θέση της προσωρινής κατάταξης του αγώνα.

Και κάπως έτσι, ο Lando Norris πήρε την τρίτη νίκη στην καριέρα του στην F1, εμπρός από τους Max Verstappen και Oscar Piastri. Τέταρτος ο George Russel, πέμπτος ο Charles Leclerc και έκτος ο Lewis Hamilton. Την 10άδα συμπλήρωσαν οι Carlos Sainz, Fernando Alonso, Nico Hulkenberg και Sergio Perez.

Η διαφορά στο πρωτάθλημα οδηγών ανάμεσα στους Max Verstappen και Lando Norris είναι πλέον 52 βαθμοί, με έξι αγώνες να απομένουν πλέον για την ολοκλήρωση του φετινού πρωταθλήματος.

O επόμενος αγώνας είναι το τριήμερο 18-20 Οκτωβρίου στο Austin των ΗΠΑ.