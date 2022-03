F1: Παραλειπόμενα από το τεστ της Βαρκελώνης

Πολλά ειπώθηκαν για το αεροδυναμικό φαινόμενο του porpoising, που επέστρεψε ύστερα από 40 χρόνια στη F1, μαζί με την αεροδυναμική ground effect. Υπάρχει όμως ελληνικός δόκιμος όρος για το φαινόμενο αυτό, από την αεροπορία, όπου το «porpoising» αποδίδεται ως «δελφινισμός». Porpoise, άλλωστε, είναι η φώκαινα, ένα μικρόσωμο κητώδες, σαν μικρό δελφίνι, με το οποίο συγγενεύει στενά, που κουνά το ρύγχος του χαρακτηριστικά γρήγορα πάνω/κάτω, όταν κολυμπά.

Τελευταία φορά ακούστηκε ο όρος «δελφινισμός» στα ΜΜΕ το 1999, όταν το πρωθυπουργικό Falcon παρουσίασε αυτό το φαινόμενο, με αποτέλεσμα ο αναπληρωτής Υπoυργός Εξωτερικών, Γιάννος Κρανιδιώτης, ο γιος του και πέντε ακόμη επιβάτες, που δεν είχαν προσδεθεί, να χάσουν τη ζωή τους, προσκρούοντας στο εσωτερικό της καμπίνας.

Bumpy road to the top for Charles Leclerc! 🤕#F1 pic.twitter.com/Z6a5e6d3bo

