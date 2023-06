Ο 8ος γύρος στο καλεντάρι της Formula 1 για το 2023, γράφει Ισπανία. Ωστόσο, χάρη στα ακραία καιρικά φαινόμενα στην Ίμολα, στη Βαρκελώνη θα διεξαχθεί μόλις ο 7ος αγώνας του φετινού παγκοσμίου πρωταθλήματος. Μόλις 700 χιλιόμετρα ταξίδι χρειάστηκε να κάνουν οι ομάδες και οι οδηγοί, για να φτάσουν στην Καταλονία, καθώς τόσα χωρίζουν το Πριγκιπάτο από την ισπανική περιφέρεια.

Η πίστα «Circuit de Barcelona» φιλοξένησε για πρώτη φορά Grand Prix το 1991, όταν διεξήχθη αγώνας για το «ισπανικό πρωτάθλημα τουρισμού αυτοκινήτων». Δύο εβδομάδες μετά από αυτό το γεγονός, ήρθε η σειρά της Formula 1 να φιλοξενηθεί στη Βαρκελώνη. Την καρό σημαία είδε τότε ο Nigel Mansell, σε μία μάχη ρόδα με ρόδα με τον Ayrton Senna. Οι Ισπανοί θα φιλοξενήσουν Grand Prix της Formula 1 το 2023, για 33η φορά στην ιστορία της πίστας.

Στην Καταλονία, σημείωσε την τελευταία του νίκη στη Formula 1, ο Fernando Alonso το 2013 με τη Ferrari. Ο Ισπανός έχει τη χαρά η τελευταία του καρό σημαία να είναι στην πατρίδα του, αλλά και τη λύπη πως δεν έχει ξανά πετύχει νίκη από τότε.

Remember when @alo_oficial casually dropped one of the best race starts of all time in Spain? 🤯#SpanishGP #F1 pic.twitter.com/JfK4IQxoBK

— Formula 1 (@F1) May 31, 2023