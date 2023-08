Formula 1 – GP Ολλανδίας Preview: Η δράση επιστρέφει με το Ζάντβοορτ

Το 2023 στη Formula 1, ανήκει εξ’ ολοκλήρου στον Max Verstappen και τη Red Bull Racing, έχοντας ολοκληρώσει το πρώτο μισό της σεζόν. Οι “ταύροι” έχουν το απόλυτο των νικών φέτος σε 12 αγώνες και στους 10 από αυτούς, ο Ολλανδός παγκόσμιος πρωταθλητής έχει πάρει πρώτος την καρό σημαία.

Κάτι η δυναμική της RB19, κάτι ο αμείλικτος Verstappen, το πρωτάθλημα της F1 έχει γίνει ιστορία του… ενός το 2023.

Ωστόσο, δεν αποκλείεται το δεύτερο μισό της σεζόν να διαφέρει πολύ από το πρώτο. McLaren και Mercedes έδειξαν πολύ καλά στοιχεία απόδοσης και ταχύτητας σε μερικούς αγώνες μέχρι τώρα, με τις αναβαθμίσεις να πιάνουν τόπο.

Δεν μπορεί να ειπωθεί το ίδιο για τη Ferrari που είναι… με τις μέρες της και αυτές δεν είναι πολλές. Από την άλλη, η Aston Martin αναμένεται να κάνει… comeback, μετά τους πολύ κερδοφόρους οκτώ πρώτους αγώνες, παρότι η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη.

NEXT STOP: Zandvoort 📍

Who’s ready to kick off our second half of the season? 👊#DutchGP #F1 pic.twitter.com/fGkTC0B1Ei

— Formula 1 (@F1) August 21, 2023