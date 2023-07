GP Βελγίου: Κυριαρχία Verstappen ξανά και 1-2 η Red Bull Racing

Με ήλιο και σλικ ελαστικά ξεκίνησε το Grand Prix στο Spa και οι στρατηγικές ήταν πολλές και διαφορετικές, αφού οι δύο McLaren και ο George Russell εκκίνησαν με τη μέση γόμα, την ώρα που οι Leclerc, Perez, Hamilton, Sainz και Verstappen επέλεξαν τα μαλακά ελαστικά για ταχύτερη εκκίνηση.

Παρότι εκκίνησε εξαιρετικά, ο Charles Leclerc έχασε γρήγορα την πρωτοπορία στην Kemmel straight από τον Sergio Perez κι έτσι ο Μεξικάνος οδηγούσε εξ’ αρχής ουσιαστικά το Grand Prix.

Άτυχος ο Oscar Piastri που ενεπλάκη σε μάχη με τον Carlos Sainz στην πρώτη στροφή, με αποτέλεσμα η MCL60 να αποκομίσει ζημιά. Αποτέλεσμα αυτού, ήταν ο Αυστραλός να πέσει στην τελευταία θέση και στον 2ο γύρο να εγκαταλείψει.

LAP 2/44

Agony for Piastri who picked up damage at the start getting squeezed at Turn 1

The Aussie quickly dropped down the field and has been forced to retire ❌#BelgianGP #F1 pic.twitter.com/pZtXCklA7n

— Formula 1 (@F1) July 30, 2023