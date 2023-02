Formula 1: Ο νεαρός που ήταν πιο γρήγορος από τον Senna

Τη μέρα που ένας μετέπειτα θρύλος της Formula 1, ο Mika Hakkinen, έκανε έξω φρενών τον ήδη θρύλο, Ayrton Senna.

Το 1993 ήταν μια μεταβατική χρονιά για την McLaren. Η ομάδα που είχε κυριαρχήσει στα τέλη των 80s και τις αρχές των 90s, κατέφυγε στον παλιό V8 της Ford, για να καλύψει το κενό που άφησε η αποχώρηση της Honda, που της έδινε τα πανίσχυρα μοτέρ με τα οποία πήρε 4 απανωτά Παγκόσμια Πρωταθλήματα Οδηγών Formula 1 και 4 Κατασκευαστών.

Ο θρυλικός Ayrton Senna, που πήρε τα 3 από αυτά τα 4 Πρωταθλήματα, είχε μάλιστα εξετάσει την πιθανότητα να φύγει στα Indycar, και μάλιστα δοκίμασε μια Penske, πριν αποφασίσει να παραμείνει στη Formula 1.

Πόσο ανώτερη ήταν η οδήγηση του Ayrton Senna, φαίνεται από το γεγονός ότι το 1993, έχοντας μόλις 710 ίππους στη McLaren του, νίκησε 5 από τα 16 Grand Prix Formula 1 εκείνης της χρονιάς.

Για σύγκριση, ο Alain Prost, που πήρε το Πρωτάθλημα με 780 ίππους στη Williams, νίκησε 7, ενώ ο Michael Schumacher, με 725 ίππους στην Benetton, νίκησε 1.

Στους πρώτους 13 αγώνες του 1993, ομόσταυλος του Senna στη McLaren ήταν ο Michael Andretti, που επιχειρούσε τότε να κάνει την πρώτη του απόβαση στη Formula 1, ως οδηγός – σήμερα επιχειρεί να πράξει το ίδιο ως ιδιοκτήτης ομάδας.

Ο Michael Andretti δεν ήταν κακός οδηγός, όπως αποδεικνύουν οι διακρίσεις του στα Indycar. Παραμένει άλλωστε 30 χρόνια μετά ο τελευταίος Αμερικανός οδηγός που πήρε πόντιουμ αλλά και βαθμούς στη Formula 1.

Πλην όμως, κλήθηκε χωρίς καθόλου εμπειρία στη Formula 1 να οδηγήσει το ίδιο αυτοκίνητο με τον Ayrton Senna, ο οποίος τάιζε κάθε του ομόσταυλο, και το ίδιο έκανε με τον Michael Andretti, στον οποίο έριχνε 1 και 2 δευτερόλεπτα στις κατατακτήριες.

Ο Andretti λοιπόν πήρε των ομματιών του κι επέστρεψε στην Αμερική τρεις αγώνες πριν το τέλος της σεζόν. Οπότε η McLaren προώθησε στη θέση του τον νεαρό οδηγό εξέλιξής της, Mika Hakkinen, πρώην οδηγό της Lotus.

Κι έμειναν όλοι με το στόμα ανοιχτό όταν στο Estoril, καθώς στον πρώτο του αγώνα με την McLaren, ο Mika Hakkinen ήταν πιο γρήγορος στις κατατακτήριες από τον Ayrton Senna. Όχι πολύ, μισό δέκατο του δευτερολέπτου, αλλά και πάλι ήταν ένας νεαρός και άπειρος οδηγός που κατόρθωνε το ακατόρθωτο, να γυρίσει την πίστα πιο γρήγορα από τον Senna!

Βέβαια, στην πραγματικότητα δεν ήταν και τόσο άπειρος, αφού ως οδηγός εξέλιξης της McLaren, εκείνα τα χρόνια που η εξέλιξη γινόταν στην πίστα και όχι στον προσομοιωτή, γνώριζε το αυτοκίνητο τόσο καλά όσο κι ο Senna.

Το 1997 λοιπόν είχα ρωτήσει τον Mika Hakkinen γι αυτό το περιστατικό. Δε χρειάζεται να ανατρέξω σε εκείνες τις μαγνητοταινίες, θυμάμαι τις λέξεις του μία προς μία: «I don’t keep that a big deal… I don’t keep that a big deal, δεν το θεωρώ τόσο σπουδαίο (μικρό κενό εκεί). But I was quicker than Senna! αλλά πάντως ήμουν πράγματι πιο γρήγορος από τον Senna!», κι άρχισε να γελά τρανταχτά.

Πέρασαν τα χρόνια. Σε συνέντευξη που δημοσιεύει σήμερα το Motorsport, 30 χρόνια μετά από αυτό το περιστατικό, ο Mika Hakkinen αποκάλυψε λεπτομέρειες.

Σύμφωνα λοιπόν με τον σπουδαίο Φιλανδό δις Παγκόσμιο Πρωταθλητή Formula 1 (1998 και 1999), αμέσως μετά τις κατατακτήριες, ο Ayrton Senna τον πλησίασε και τον ρώτησε ευθέως, «Mika, πώς πέτυχες αυτό τον χρόνο;»

Κοινωνικά αδέξιος καθώς ήταν ο Mika Hakkinen, του απάντησε με μια έκφραση δανεισμένη από τον James Hunt, Παγκόσμιο Πρωταθλητή Formula 1 1976: «Ayrton, έχει να κάνει με το μέγεθος των όρχεων».

Ο Ayrton Senna μπορεί να ήταν αδίστακτος στην πίστα, δε συνήθιζε όμως να μιλά σε τέτοια γλώσσα, και θεώρησε αναιδή τον νεαρό Hakkinen.

«Έγινε έξω φρενών», λέει ο Hakkinen. «Εκνευρίστηκε αφάνταστα μαζί μου. Εγώ σοκαρίστηκα από την αντίδρασή του. Μάταια προσπαθούσα να του εξηγήσω ότι έτρεφα σεβασμό για αυτά που πέτυχε στους αγώνες και ότι αστειευόμουν. Ήταν μια τραυματική στιγμή για αυτόν, οι άνθρωποι τον ρωτούσαν, ποιος είναι αυτός ο νεαρός Φιλανδός».

Βέβαια, ο Ayrton Senna αποκατέστησε την τάξη στους δύο επόμενους αγώνες όπου όχι μόνο ήταν πιο γρήγορος από τον Hakkinen στις κατατακτήριες, επιπλέον νίκησε και τους δύο εκείνους αγώνες, που διεξήχθησαν υπό βροχή.

Αλλά πάντως, ο Mika Hakkinen διατηρεί αυτό το μοναδικό ρεκόρ, είναι ο οδηγός που με το καλημέρα ήταν πιο γρήγορος από τον Ayrton Senna.

