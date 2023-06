Formula 1 – Preview GP Καναδά: Από την Ευρώπη… στο νησί του Μόντρεαλ

Ο 8ος γύρος του παγκοσμίου πρωταθλήματος της Formula 1, θα διεξαχθεί στο Μόντρεαλ και το τεχνητό νησί της Παναγιάς. Το Grand Prix κινδύνεψε προσωρινώς από τις περίπου 150 φωτιές που ανήλθαν σε τεράστια έκταση, πυκνώνοντας ακόμα και περιοχές των Ηνωμένων Πολιτειών. Τα λόγια των ιθύνοντων ωστόσο, ήταν καθησυχαστικά και επιβεβαιώθηκαν, καθώς ο αέρας και το οξυγόνο στην περιοχή βρίσκονται πλέον σε επιθυμητά και… υγιή επίπεδα.

Η «Circuit Gilles Villeneuve» φιλοξένησε Grand Prix της Formula 1 για πρώτη φορά στην ιστορία της, το 1978. Ήταν ο προτελευταίος αγώνας στο τότε καλεντάρι του παγκοσμίου πρωταθλήματος και νικητής στέφθηκε ο τοπικός ήρωας, Gilles Villeneuve με τη Ferrari. Η νίκη αυτή αποδείχθηκε σημαδιακή και με 100.000 κόσμο να τον αποθεώνει στον γύρο θριάμβου, η πίστα πήρε το όνομά του, μετά τον τραγικό του θάνατο το 1982.

Το διάσημο σιρκουί στο τεχνητό νησί της Παναγιάς, αποτελεί μία από τις αγαπημένες και πιο ενθουσιώδεις πίστες, τόσο για το φίλαθλο κοινό, όσο και για τους οδηγούς. Χαρακτηρίζεται από τη μεγάλη ευθεία πριν το τελικό σικέιν, τις αργές στροφές, τα ελάχιστα σημεία εξόδου, τη δυνατότητα προσπεράσεων, αλλά και τη… μη συγχώρεση λαθών.

Πολλά συμβάντα και εκπλήξεις έχουν πραγματοποιηθεί στη «Gilles Villeneuve», με τον θρυλικό «Wall of Champions» να κατέχει τη μερίδα του λέοντος σε συγκρούσεις. Είναι ο τοίχος από τον οποίο περνούν ξυστά οι οδηγοί πριν περάσουν τη γραμμή εκκίνησης – τερματισμού και πολλοί πρωταθλητές και μη έχουν… τιμωρηθεί σε εκείνο το σημείο.

Και στη «Circuit Gilles Villeneuve», όπως και στη «Circuit de Barcelona», οι Lewis Hamilton και Michael Schumacher μοιράζονται την κορυφή και τις περισσότερες νίκες. Συγκεκριμένα και ο Βρετανός και ο Γερμανός έχουν πάρει την καρό σημαία αυτού του Grand Prix, 7 φορές. Όσες και οι… παγκόσμιοι τίτλοι τους. Ο οδηγός της Mercedes μάλιστα, εκεί πήρε την πρώτη νίκη της καριέρας του, το 2007 με τη McLaren. Στις ομάδες, η Ferrari είναι η κυρίαρχος αυτού του αγώνα, καθώς μετράει 14 νίκες. Έχουν διεξαχθεί 41 Grand Prix της Formula 1 στο τεχνητό νησί της Παναγιάς και αυτό της Κυριακής (18/6) θα είναι το 42ο.

