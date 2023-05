Formula 1 – Preview GP Μονακό: Στους θρυλικούς δρόμους του Μόντε Κάρλο

Οι δημόσιοι δρόμοι του Μονακό είναι για ακόμα μία σεζόν διαθέσιμοι, ώστε να φιλοξενήσουν άλλο ένα Grand Prix της Formula 1. Και πιο συγκεκριμένα, τον 7ο γύρο του παγκοσμίου πρωταθλήματος για το 2023.

Πρόκειται για το 80ο Grand Prix στην ιστορία του αθλήματος στο Πριγκιπάτο, μετά το πρώτο το μακρινό 1950. Από το 1955, η διάσημη πίστα του Μόντε Κάρλο δεν έχει λείψει ούτε μία σεζόν από το καλεντάρι της Formula 1 και για τους φιλάθλους είναι ένας ζωντανός θρύλος και ένα σκηνικό ιστορικών στιγμών.

Where legends are made ❤️ #MonacoGP #F1 pic.twitter.com/gW7PZNpTXs

Απόδειξη αυτού ο πολυνίκης του Grand Prix, Ayrton Senna ο οποίος μέτρησε 6 νίκες σε αυτή την πίστα, ένας αριθμός που κανένας οδηγός δεν έχει καταφέρει να φτάσει μέχρι σήμερα. Μάλιστα, ο Βραζιλιάνος κέρδιζε στο Πριγκιπάτο επί πέντε σερί χρονιές, από το 1989 έως το 1993, γεγονός που του έδωσε το προσωνύμιο «Ο άρχοντας του Μονακό». Η ομάδα με τις περισσότερες νίκες στο Μόντε Κάρλο, είναι η McLaren με 15 καρό σημαίες.

Out on his own 👑#MonacoGP #Senna pic.twitter.com/hOVj8whMyk

