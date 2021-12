GP Αμπού Ντάμπι-FP2: Ο Hamilton επικεφαλής

Στον ένα γρήγορο γύρο, τόσο με τη μέση γόμα όσο και με τη μαλακή, η Mercedes είχε το πλεονέκτημα, ιδίως στα δύο πρώτα τμήματα της Yas Marina. Στο ρυθμό αγώνα, η Red Bull ήταν πολύ πιο γρήγορη, ιδίως με τον Verstappen, όταν χρησιμοποιούσε τη μαλακή γόμα (έναντι της μέσης των Mercedes).

Ωστόσο, σύμφωνα με τις πληροφορίες, η Mercedes χρησιμοποιούσε πιο συντηρητικές ρυθμίσεις κινητήρα. Όπως ανέφερε ο Jenson Button, στον ένα γύρο που οι οδηγοί της Mercedes αύξησαν την παραγόμενη ισχύ του κινητήρα τους, οι χρόνοι που σημείωσαν ήταν πολύ ανταγωνιστικοί. Κάποιοι πιστεύουν επίσης ότι η Mercedes είχε βαρύτερο φορτίο καυσίμου.

Στον ένα γρήγορο γύρο, όμως για να σημειώσουν τους ταχύτατους χρόνους τους, οι οδηγοί της Mercedes χρειάστηκαν αρκετές προσπάθειες, γεγονός το οποίο υποδηλώνει ότι είναι δύσκολο να έρθουν τα ελαστικά στις ιδανικές θερμοκρασίες λειτουργίας.

Ο Hamilton ανέφερε ότι ξεκίνησε με καλό στήσιμο στο FP1, το οποίο χειροτέρεψε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Με τις αλλαγές που πραγματοποίησε στο μεσοδιάστημα μεταξύ των δύο διαδικασιών, κατάφερε να βελτιώσει το στήσιμο της W12.

Πολύ ανταγωνιστικό χρόνο κατάφερε να γράψει ο Esteban Ocon με την Alpine, η οποία δείχνει πολύ ανταγωνιστική για τρίτο συνεχόμενο αγωνιστικό τριήμερο. Ο Fernando Alonso βρέθηκε στην 6η θέση με το άλλο μονοθέσιο της γαλλικής ομάδας.

Στην 4η και 5η θέση βρέθηκαν οι δύο οδηγοί της Red Bull με τον Verstappen μπροστά. Ο Sergio Perez ήταν ανταγωνιστικός εξαρχής στη Yas Marina, σε αντίθεση με τους προηγούμενους δύο αγώνες.

Ο Yuki Tsunoda συνέχισε τις καλές εμφανίσεις, για να γράψει τον 7ο ταχύτερο χρόνο της διαδικασίας, με τον ομόσταυλό του στην AlphaTauri, Pierre Gasly να ολοκληρώνει τη δεκάδα.

Μεταξύ των δύο οδηγών της AlphaTauri βρέθηκαν οι δύο οδηγοί της Ferrari, με τον Charles Leclerc να σημειώνει πολύ ανταγωνιστικούς χρόνους με τη μαλακή γόμα στις προσομοιώσεις αγώνα.

Εκτός δεκάδας βρέθηκαν ξανά οι δύο οδηγοί της McLaren, με τον Daniel Ricciardo 11o και τον Lando Norris 13ο. Ατύχημα με αρκετά σοβαρές συνέπειες στο μονοθέσιο της Alfa Romeo, είχε ο Kimi Raikkonen στα τελευταία δευτερόλεπτα, στη στροφή 14, εκεί όπου ο συμπατριώτης του, Valtteri Bottas είχε ακουμπήσει νωρίτερα τις μπαριέρες.

There’s very little margin for error through Yas Marina’s tight turns!

Kimi found out only too well… 😬#AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1 pic.twitter.com/laHOVudN08

— Formula 1 (@F1) December 10, 2021