GP Αμπού Ντάμπι: O Verstappen με το δεξί

Βέβαια, το FP1 και το FP3, διεξάγονται σε θερμοκρασίες οι οποίες δεν είναι αντιπροσωπευτικές για τις κατατακτήριες δοκιμές και τον αγώνα, συνεπώς θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με επιφυλακτικότητα οι επιδόσεις που σημειώθηκαν στην πρώτη διαδικασία ελεύθερων δοκιμών.

Ένα στοιχείο είναι ότι ο Verstappen σημείωσε την ταχύτερη επίδοση στο δεύτερο sector της πίστας, το οποίο αποτελείται ουσιαστικά από τις δύο μεγάλες ευθείες, αν και επωφελήθηκε από το slipstream του Alonso.

Θεωρητικά, το τρίτο τμήμα της πίστας θα πρέπει να είναι το δυνατό της Red Bull, καθώς περιλαμβάνει πληθώρα αργών στροφών, όπου η RB16B υπερέχει. Αξίζει να σημειωθεί επίσης, ότι οι άνθρωποι της Mercedes δήλωσαν ότι δεν πρόκειται να τοποθετήσουν καινούργιο κινητήρα στο μονοθέσιο του Lewis Hamilton, εφόσον δεν προκύψει πρόβλημα.

Η διαφορά στον πίνακα των χρόνων του Verstappen από τον 2o, Valtteri Bottas ήταν 0,2 δλ., ενώ στα 0,35 δλ. μακριά από τον Ολλανδό βρέθηκε ο Lewis Hamilton. Μόλις 8 χλστ. του δλ. πιο αργά από τον Βρετανό κινήθηκε ο Sergio Perez με τη δεύτερη Red Bull.

O Yuki Tsunoda σημείωσε έναν πολύ καλό χρόνο, για να βρεθεί μόλις 15 χλστ. του δλ. πίσω από τον Perez, ενώ ο έτερος πιλότος της AlphaTauri, Pierre Gasly κατέληξε στην 7η θέση.

Μεταξύ των δύο AlphaTauri, στην 6η θέση, βρέθηκε ο Fernando Alonso, ενώ οι Ferrari κατάφεραν προς το τέλος να εισέλθουν στην πρώτη δεκάδα με αμφότερους τους οδηγούς. Ένα πολύ ογκώδες σύνολο αισθητήρων είχε τοποθετηθεί στην αρχή της διαδικασίας στο πίσω μέρος του μονοθεσίου του Charles Leclerc.

