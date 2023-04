GP Αζερμπαϊτζάν – Sprint: Pole position για τον Leclerc, νίκη για τον Perez

O Charles Leclerc πήρε την pole position, ωστόσο η Red Bull και ο Sergio Perez είπαν την τελευταία λέξη στον αγώνα sprint του Σαββάτου στο Baku.

Με το σβήσιμο των κόκκινων φώτων στην αφετηρία του αγώνα sprint στο Baku, η δράση ήταν έντονη ήδη από τις πρώτες στροφές, με τον George Russell αρχικά να προσπερνά τον Ολλανδό της Red Bull για την 3η θέση. Μάλιστα, οι δύο πιλότοι είχαν επαφή, που είχε ως αποτέλεσμα ο Max Verstappen να διανύσει το υπόλοιπο του αγώνα με ζημιά στο αριστερό sidepod.

Στην κορυφή, ο Charles Leclerc αξιοποίησε με τον καλύτερο τρόπο το προβάδισμα που είχε κατακτήσει πριν λίγες ώρες παίρνοντας την pole position, κρατώντας μπροστά την Ferrari του από την Red Bull του Sergio Perez.

Στον πρώτο κιόλας γύρο του αγώνα sprint βγήκε το Εικονικό Αυτοκίνητο Aσφαλείας και κατόπιν το κανονικό Αυτοκίνητο Ασφαλείας, καθώς ο Yuki Tsunoda, σε επαφή που είχε με τον ομοσταβλό του έχασε τον πίσω δεξί τροχό. Ο Ιάπωνας κατάφερε να επιστρέψει στα pit, αλλά η ζημιά ήταν μεγάλη, με τον πιλότο της AlphaTauri να εγκαταλείπει τον αγώνα sprint των 100 χλμ. μόλις στον πέμπτο από τους 17 προγραμματισμένους γύρους.

SPRINT LAP 1/17 ⚠️ VIRTUAL SAFETY CAR ⚠️ Tsunoda hits the wall and loses his right rear tyre! 😩#AzerbaijanGP #F1Sprint

Στην επανεκκίνηση οι Charles Leclerc και Sergio Perez κράτησαν τις θέσεις τους, με τον Max Verstappen να προσπερνά τον George Russell εκ νέου για να ανακτήσει τη θέση του στο βάθρο.

Με το DRS ανοικτό στην ευθεία εκκίνησης τερματισμού, ο Sergio Perez εκμεταλλεύτηκε τη τελική ταχύτητα της Red Bull και προσπέρασε τον Moνεγάσκο για να πάρει τα ηνία του αγώνα στον 8ο γύρο. Η διαφορά από τότε αυξήθηκε και ο Μεξικανός δεν απειλήθηκε μέχρι το τέλος, ανοίγοντας ακόμη περισσότερο την απόσταση μεταξύ τους.

SPRINT LAP 8/17 SERGIO PEREZ TAKES THE LEAD! He sends it down the inside of Leclerc at Turn 1 #AzerbaijanGP #F1Sprint

Ο Lance Stroll προσπέρασε στον δωδέκατο γύρο τον Alex Albon για να καρπωθεί τον τελευταίο βαθμό που έδινε ο αγώνας sprint.

Έτσι, ο αγώνας ολοκληρώθηκε με τον Sergio Perez να βλέπει πρώτος την καρό σημαία, τον Charles Leclerc να τερματίζει δεύτερος και τον Max Verstappen να ανεβαίνει στο τρίτο σκαλί του βάθρου. Ο George Russell κατετάγη τέταρτος, ενώ ο Ισπανός της Ferrari, Carlos Sainz, ήρθε πέμπτος. Στην έκτη θέση τερμάτισε η Aston Martin του Fernando Alonso, έβδομος ολοκλήρωσε ο Lewis Hamilton με τη δεύτερη Mercedes, ενώ την βαθμολογούμενη οκτάδα έκλεισε ο δεύτερος οδηγός της Aston Martin, Lance Stroll.

Ο αυριανός αγώνας εκκινεί στις 14¨00 ώρα Ελλάδας.