GP ΗΠΑ-FP1: Ο Bottas επικεφαλής, αλλά με ποινή

Οι οδηγοί της γερμανικής ομάδας ήταν οι μοναδικοί που κατάφεραν να κατέβουν κάτω από το 1:35 και η διαφορά με τον 3ο, Max Verstappen άγγιζε τα 9 δέκατα του δευτερολέπτου.

Ωστόσο, ο Bottas θα εκτίσει ποινή 5 θέσεων στη σειρά εκκίνησης του GP ΗΠΑ, καθώς τοποθετήθηκε στο μονοθέσιό του ο 6ος φετινός κινητήρας εσωτερικής καύσης αυτό το Σαββατοκύριακο.

Ο Φινλανδός θα έχει ποινή 5 θέσεων, διότι όπως αναφέρουν οι κανονισμοί, έπειτα από το 1ο επιπλέον εξάρτημα της μονάδας, που έχει «κόστος» 10 θέσεων, όλα όσα ακολουθούν, επιφέρουν ποινή 5 θέσεων.

Συνεπώς, η Mercedes ξεκίνησε με το… δεξί, το τριήμερο όσον αφορά τις επιδόσεις, αλλά όχι την αξιοπιστία, καθώς τα προβλήματα συνεχίζονται στο γερμανικό στρατόπεδο. Ο διευθυντής της Mercedes, Toto Wolff, αρνήθηκε να επιβεβαιώσει ότι τα προβλήματα εντοπίζονται στο πνευματικό σύστημα επαναφοράς των βαλβίδων.

Η Mercedes δεν είναι ακόμα σίγουρη αν ο Hamilton θα καταφέρει να ολοκληρώσει τη σεζόν με τις μονάδες ισχύος που έχει στη διάθεσή του. Πρόκειται για μια κατάσταση την οποία η ομάδα θα εξετάζει αγώνα ανά αγώνα, καθώς δε θέλει να διακινδυνεύσει μια εγκατάλειψη.

Η Red Bull από την πλευρά της είναι αναγκασμένη να ψάξει λύσεις. O Wolff δεν περιμένει τη διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων να είναι τόσο μεγάλη στις κατατακτήριες δοκιμές, καθώς, όπως δήλωσε, η Red Bull πάντα κερδίζει κάτι σε απόδοση μεταξύ Παρασκευής και Σαββάτου.

Ο Αυστριακός δήλωσε ότι πέραν από τις ευθείες, η Mercedes κερδίζει σε απόδοση κυρίως στις γρήγορες στροφές, πράγμα που είναι αρκετά ενθαρρυντικό για τη γερμανική ομάδα, καθώς η Red Bull χρησιμοποιεί ρυθμίσεις παραγωγής υψηλότερων τιμών αρνητικής άντωσης.

Από την πλευρά του, ο διευθυντής της Red Bull, Christian Horner, δήλωσε ότι η Mercedes με κάποιο τρόπο καταφέρνει να μειώνει την απόσταση του πίσω μέρους του μονοθεσίου από το έδαφος αρκετά, ήδη από την Τουρκία.

Μια από τις υποθέσεις είναι ότι η Mercedes έχει βρει τρόπο να κάνει το μονοθέσιό της να δημιουργεί αεροδυναμικό stalling νωρίτερα στις ευθείες. Με την αεροδυναμική να μη λειτουργεί, το μονοθέσιο παράγει χαμηλότερες τιμές αεροδυναμικής αντίστασης και είναι ταχύτερο στις ευθείες.

Συνεπώς, το προβάδισμα στις ευθείες δεν προέρχεται από την απόδοση της μονάδας ισχύος, αλλά από την αεροδυναμική συμπεριφορά του μονοθεσίου της Mercedes.

Πίσω από τον Verstappen στην κατάταξη βρέθηκαν οι δύο Ferrari, παρά το τετ-α-κέ του Charles Leclerc στις γρήγορες στροφές του πρώτου τμήματος, στα αρχικά στάδια της διαδικασίας, κατά το οποίο κατέστρεψε ένα σετ ελαστικών.

Από την πλευρά του, ο έτερος οδηγός της Ferrari, Carlos Sainz, ανέφερε στον ασύρματο προβλήματα υπερστροφής και πολύ σκληρές ρυθμίσεις στην πίσω ανάρτηση.

Ο πάντα καλός Pierre Gasly βρέθηκε στην 6η θέση με την AlphaTauri, εμπρός από τη Red Bull του Sergio Perez, ο οποίος όμως σημείωσε την ταχύτερη επίδοσή του με τη σκληρή γόμα.

Ο Perez είχε μια σύγκρουση με τον Mick Schumacher, όταν προσπάθησε να προσπεράσει τον Γερμανό στη στροφή 12. Ο Schumacher δεν τον είδε και έστριψε κανονικά, με τα δύο μονοθέσια να ακουμπούν. Οι αγωνοδίκες θα εξετάσουν το συμβάν.

Ο Lando Norris βρέθηκε στην 8η θέση, με την McLaren παραδοσιακά να μην εντυπωσιάζει τις Παρασκευές. Αντιθέτως, η Alfa Romeo ήταν πολύ γρήγορες, καθώς οι δύο οδηγοί της συμπλήρωσαν την πρώτη δεκάδα.

Ο Antonio Giovinazzi είχε ένα πρόβλημα με το κράνος του και αναγκάστηκε να το αντικαταστήσει στο μέσο της διαδικασίας, ενώ ο Kimi Raikkonen είχε ένα τετ-α-κέ στα τελευταία λεπτά στη στροφή 9.

The best view of @COTA, from @OconEsteban's helmet cam! 🍿

The speed, the sound, the scenery, everything about this is brilliant!#USGP 🇺🇸 #F1

— Formula 1 (@F1) October 22, 2021