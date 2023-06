GP Ισπανίας: Άνετη pole position για τον Max Verstappen, δίπλα του ο Carlos Sainz, τρίτος ο Norris

Τρομερή επίδοση πραγματοποίησε ο Max Verstappen στη Βαρκελώνη, καθώς κατέκτησε την pole position για το Grand Prix της Κυριακής με χρόνο 1:12.272. Στην πρώτη σειρά μαζί με τον Ολλανδό θα εκκινήσει η Ferrari του Carlos Sainz, πολύ βελτιωμένη η McLaren. Καμία βροχή τελικά, παρά τα προγνωστικά.

Γρήγορα διακόπηκε το Q1 στο ξεκίνημα των κατατακτήριων δοκιμών, με τους οδηγούς να χάνουν συνεχώς πρόσφυση και να βγαίνουν εκτός πίστας σε διάφορα σημεία της λόγω σταγόνων βροχής. Πιο συγκεκριμένα, οι de Vries, Alonso, Albon και Bottas αντιμετώπισαν γλιστρήματα και είτε πάλεψαν με το μονοθέσιο για να μην βγουν εντελώς εκτός, είτε έκαναν τετακέ. Συνολικά, η βροχή έμοιαζε να βρίσκεται καθ’ οδόν και με τις πολλές εξόδους, η κόκκινη σημαία βγήκε και διέκοψε προσωρινά τη διαδικασία.

It’s slippy out there! 👀 The red flag was due to gravel being dragged back onto the track by the drivers who went off#SpanishGP #F1 pic.twitter.com/kx1cYLieoK — Formula 1 (@F1) June 3, 2023

Στην επανεκκίνηση, ο de Vries ξαναβγήκε εκτός στην αμμοπαγίδα, δυσκολεύοντας ακόμα περισσότερο τις προσπάθειές του. Ο Verstappen από την άλλη, έθεσε ξανά τον ρυθμό στην πίστα, σημειώνοντας 1:13.615. Δεν συνέβη το ίδιο και με τον teammate του, Sergio Perez ο οποίος σε συνδυασμό με τη διακοπή και την κίνηση, δεν «έγραψε» ικανοποιητικό χρόνο και βρέθηκε προς ώρας στην επικίνδυνη ζώνη. Σε παρόμοια μοίρα ήταν και ο Charles Leclerc, πέντε λεπτά πριν το τέλος της διαδικασίας.

Ο Μεξικάνος από τη μία, βγήκε με άνεση από τη ζώνη αποκλεισμού, ενώ ο Μονεγάσκος της Ferrari αντιμετώπισε πρόβλημα με το σετάρισμα του μονοθεσίου και δεν έκανε ούτε μία φορά δυνατό χρόνο. Αντίθετα, ο Carlos Sainz κατετάγη 4ος στους χρόνους του Q1, γεγονός που αποδεικνύει πως το πρόβλημα δεν ήταν η Ferrari συνολικά σαν μονοθέσιο.

Η μεγάλη έκπληξη του Q1, ήταν ο Leclerc ο οποίος θα εκκινήσει 19ος την Κυριακή (4/6) και αποκλείστηκε μαζί με τους Sargeant, Albon, Magnussen και Bottas. Πρώτος ο Lewis Hamilton ο οποίος έδωσε ένα μικρό δείγμα της «νέας W14».

❌ ELIMINATED IN Q1 ❌ Agony for Charles Leclerc, who is out in Q1! Bottas

Magnussen

Albon

Leclerc 📸

Sargeant#SpanishGP #F1 pic.twitter.com/GFMfrAx1KO — Formula 1 (@F1) June 3, 2023

Αναλυτικά, η τελική κατάταξη του Q1 στη Βαρκελώνη:



Στο Q2, η Red Bull Racing έκανε ξανά πρώτη τον καλύτερο χρόνο, ώστε να κυνηγήσουν οι υπόλοιποι, με τον Verstappen να κάνει ταχύτερο πέρασμα στο 1:12.760. Κάτω από το 1:13 έπεσε και ο Lewis Hamilton στην πρώτη του προσπάθεια, όμως και ο Βρετανός και ο Alonso απείχαν τουλάχιστον 2-3 δέκατα από τον χρόνο του Ολλανδού παγκόσμιου πρωταθλητή.

Ο επόμενος γύρος εξόδου των οδηγών άργησε να πραγματοποιηθεί, αφού όλοι βγήκαν για την αποφασιστική τους προσπάθεια δύο λεπτά πριν το τέλος. Ο Perez πάντως, υπέπεσε σε λάθος και έφυγε στην αμμοπαγίδα στη στροφή 5 , την ώρα που ήταν ακόμα 8ος. Το αποτέλεσμα αυτού, ήταν να τον προσπεράσουν σε χρόνο και να βρεθεί ξανά στη ζώνη αποκλεισμού.

Ο Μεξικάνος έκανε ένα κάκιστο τρίτο κομμάτι της πίστας σε γρήγορο γύρο και συνεπώς έμεινε εκτός Q3 που σημαίνει πως θα εκκινήσει 11ος στον αγώνα. Παρόμοια εξέλιξη έζησε και ο George Russell που ενώ βρισκόταν σε γρήγορο γύρο, χτύπησε στην ευθεία εκκίνησης τερματισμού με τον ομόσταυλό του, Lewis Hamilton και έμεινε 12ος, θέση που θα κρατήσει για το Grand Prix. Ο επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής έχασε κομμάτι της εμπρός αεροτομής από αυτή τη σύγκρουση και έκοψε την προσπάθειά του εκεί. Ωστόσο, είχε προλάβει να σημειώσει αξιόπιστο χρόνο και μπήκε εύκολα στο τελευταίο μέρος των κατατακτήριων δοκιμών.

Εντυπωσιακές οι δύο McLaren καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, αφού ελάχιστα κινδύνεψαν τόσο στο Q1 όσο και στο Q2. Τρομερή επίδοση πραγματοποίησε επίσης η Haas του Nico Hulkenberg ο οποίος εκμεταλλεύτηκε τις εξόδους των φαβορί και μπήκε στο Q3.

Οι εκπλήξεις συνεχίστηκαν στο Q2 λοιπόν, με αποκλεισμένους τους Tsunoda, de Vries, Zhou, Russell και Perez.

Αναλυτικά, η τελική κατάταξη του Q2 στη Βαρκελώνη:

Το Q3 ξεκίνησε με τη Red Bull και τον Verstappen να δείχνουν ασταμάτητοι, κάνοντας 1:12.272 στο πρώτο γρήγορο πέρασμα. Η διαφορά με τον δεύτερο Hamilton ήταν πολύ μεγάλη, στα εννέα δέκατα, αφού ο Ολλανδός είχε φρέσκα μαλακά ελαστικά και από τον Βρετανό έμοιαζε ακόμα να λείπει κομμάτι της εμπρός αεροτομής.

Verstappen is on it! 👊 Currently P1 with a 1:12:272 Hamilton and Norris sit behind with just 5 minutes to go…#SpanishGP #F1 pic.twitter.com/XLg6FBr1Ce — Formula 1 (@F1) June 3, 2023

Ο Hulkenberg συνέχισε να πιέζει και ανταγωνίστηκε τους χρόνους της McLaren περνώντας πάνω και από τις δύο σε χρόνο προωρινά, έχοντας μάλιστα τρία δέκατα διαφορά από τον Norris. Άργησαν να κάνουν αξιόλογη προσπάθεια οι δύο Aston Martin, αφού δύο λεπτά πριν το τέλος δεν είχαν μπει στην πρώτη πεντάδα.

Απλησίαστος αποδείχθηκε τελικά ο χρόνος του Max Verstappen, με τον Sainz να δείχνει τις δυνατότητες της αναβαθμισμένης SF-23 και να κάνει τον δεύτερο καλύτερο χρόνο, όντας 4,5 δέκατα πιο αργός από τον Ολλανδό. Φοβερή επίδοση από τον Lando Norris που θα εκκινήσει τρίτος με την πολύ βελτιωμένη McLaren.

Αναλυτικά, το grid για το Grand Prix της Καταλονίας:

Free Practice 3

Σχεδόν αποκλειστικά τη μαλακή γόμα είδαμε στο τρίτο μέρος των ελεύθερων δοκιμών στο Μοντμελό. Πλην των δύο Alpine που επέλεξαν τη μέση γόμα, το υπόλοιπο grid δούλεψε με τα μαλακά, με στόχο να θέσει τον ρυθμό του για τις κατατακτήριες δοκιμές του απογεύματος.

Τον καλύτερο χρόνο στο ξεκίνημα, έκανε ο Max Verstappen γράφοντας 1:13.664. Από κοντά τον ακολούθησε στα 2,5 δέκατα ο ομόσταυλός του, Sergio Perez. Ίσα που σημείωσε χρόνο ο κάθε οδηγός, καθώς ο Logan Sargeant βγήκε μόλις δέκα λεπτά μετά το ξεκίνημα στην αμμοπαγίδα, στη στροφή 14 και η κόκκινη σημαία αυτόματα διέκοψε τη διαδικασία.

Με το πέρας της μισής ώρας, τα δύο μονοθέσια της Red Bull Racing παρέμεναν στην κορυφή και αυτό ήταν το τέλος των χρόνων με σλικ ελαστικά. Τα μαύρα σύννεφα μετουσιώθηκαν σε βροχή και η επιλογή για ενδιάμεσα ελαστικά, ήταν πλέον αναγκαστική για τις ομάδες.

Ο Lando Norris ήταν μόνος του στην πίστα για μερικά λεπτά, αφού στη McLaren ήταν οι πιο γρήγοροι που έβγαλαν μονοθέσιο με ενδιάμεσα ελαστικά. Τη σειρά τους πήραν σταδιακά και οι υπόλοιποι οδηγοί του grid. Η ασθενής βροχή δεν επέτρεπε την επιλογή των βρόχινων, επομένως τα ενδιάμεσα ήταν μονόδρομος. Η Ferrari, έβγαλε τους οδηγούς της για δοκιμή με τα ενδιάμεσα, είκοσι λεπτά πριν τη λήξη της διαδικασίας.

Η πίστα στέγνωσε εντελώς προς το τέλος του FP3 και οι οδηγοί είχαν μία ακόμα ευκαιρία για γρήγορο γύρο με τη μαλακή γόμα. Πρώτος ξανά που άλλαξε ελαστικά και βγήκε για δοκιμαστικό γύρο, ήταν ο Lando Norris. Κάπως έτσι, ολοκληρώθηκε το τρίτο μέρος των ελεύθερων δοκιμών, χωρίς να αλλάζει κάτι στην κατάταξη ή στους χρόνους.

Αναλυτικά, η κορυφαία δεκάδα του FP3 στο Μοντμελό: