GP Ρωσίας-FP1: «1-2» για τη Mercedes

Οι Mercedes έδειχναν να είναι ταχύτερες στη χλωρή πίστα του Sochi υπό τη λιακάδα. Τα χαρακτηριστικά της πίστας. Οι στροφές μέσης και υψηλής ταχύτητας φαίνεται ότι ευνοούν τα μονοθέσια μεγάλου μεταξονίου, τα οποία παράγουν χαμηλότερες τιμές αεροδυναμικής αντίστασης στις ευθείες.

Ο Bottas πάντοτε ήταν πολύ καλός στην πίστα του Sochi, με το λείο ασφαλτοτάπητα να ευνοεί το οδηγικό του στιλ. Στην πρωινή διαδικασία σήμερα, ο Φινλανδός κινήθηκε 2 δέκατα του δλ. ταχύτερα από τον Hamilton.

Μόλις 16 χλστ. του δλ. πίσω από τον Βρετανό κατετάγη ο Verstappen. Εξαιρετικά ανταγωνιστικό χρόνο σημείωσε και ο Charles Leclerc, ο μοναδικός οδηγός πέραν των τριών προαναφερθέντων που βρέθηκε σε απόσταση μικρότερη του ενός δευτερολέπτου από τον Bottas.

O Leclerc θα χρησιμοποιεί αυτό το Σαββατοκύριακο την νέα μονάδα ισχύος της Ferrari με το αναβαθμισμένο υβριδικό σύστημα (μπαταρία και μονάδα ελέγχου). Λόγω της χρήσης 4ης μονάδας φέτος, ο Μονεγάσκος θα εκκινήσει το GP Ρωσίας από τις τελευταίες θέσεις. Συνεπώς, ο Leclerc αναμένεται να επικεντρωθεί σε προσομοιώσεις αγώνα στις ελεύθερες δοκιμές.

Πολύ καλή επίδοση σημείωσε και ο Sebastian Vettel, φρέσκος από την ανακοίνωση της παραμονής του στην ομάδα της Aston Martin και το 2022, καθώς ο χρόνος που σημείωσε τον έφερε στην 5η θέση, μόλις 13 χλστ. του δλ. εμπρός από τον Pierre Gasly, με AlphaTauri.

👀 Drivers will need to play by these rules at Turn 2 if they run wide

The Safety Car shows the way on a wet Thursday before Pierre Gasly follows suit in Friday’s FP1 #RussianGP #F1 pic.twitter.com/h8rBrDqpYn

— Formula 1 (@F1) September 24, 2021