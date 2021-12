GP Σαουδικής Αραβίας-FP3: Ο Verstappen ταχύτερος, υπό έρευνα ο Hamilton

Η Red Bull επικεντρώθηκα και πάλι στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς της στον ένα γρήγορο γύρο, ενώ η Mercedes ξεκίνησε το FP3 χρησιμοποιώντας τη σκληρή γόμα για πρώτη φορά αυτό το τριήμερο.

Μάλιστα, ο Lewis Hamilton σημείωσε το δικό του ταχύτερο χρόνο με τη σκληρή γόμα και βρέθηκε μόλις 0,2 δλ. πίσω από τον Verstappen χρησιμοποιώντας ελαστικά που θεωρητικά (σύμφωνα με την Pirelli) είναι 1,2 δλ. πιο αργά στο γύρο από τη μαλακή γόμα.

Ίσως η Mercedes, έχοντας διαπιστώσει ότι λόγω του λείου ασφαλτοτάπητα, δεν υπάρχει λόγος να διαφυλάξει δύο σετ σκληρής γόμας για τον αγώνα της Κυριακής, να «ξεφορτώθηκε» αυτό το σετ, δοκιμάζοντας και τις δυνατότητές του με χαμηλό φορτίο καυσίμου.

Ο Hamilton βρέθηκε σε δύο λίγο επικίνδυνες καταστάσεις μέσα σε μισό γύρο. Όταν ο Βρετανός ολοκλήρωσε έναν από τους γρήγορους γύρους του, παρέμεινε στο μέσο της πίστας στην προσέγγιση για την 1η στροφή, εμποδίζοντας τον Pierre Gasly, ο οποίος αναγκάστηκε να πάει ευθεία, εκτός πίστας, για να τον αποφύγει.

Λίγες στροφές αργότερα, ο Hamilton εμπόδισε τον Nikita Mazepin, ο οποίος ερχόταν με πολλά χιλιόμετρα και κατάφερε να αποφύγει την τελευταία στιγμή την Mercedes. Σε συνομιλία με το pit wall της Haas, η διεύθυνση αγώνα ανέφερε ότι δεν υπήρχαν ενδεικτικές σημαίες για τον Ρώσο, ενώ ο Hamilton παραπονέθηκε στον ασύρματο ότι δεν είχε ενημερωθεί για την έλευση της Haas.

Ο Hamilton πάντως, κλήθηκε να παρουσιαστεί ενώπιον των αγωνοδικών, με την κατηγορία ότι αψήφησε διπλές κίτρινες σημαίες, σε περιστατικό που έγινε νωρίτερα από τα προαναφερθέντα, στην ευθεία εκκίνησης/τερματισμού. Ο Hamilton κλήθηκε επίσης να απολογηθεί και για το περιστατικό με τον Mazepin.

On the right. And it was Max that was slow there. 😆 pic.twitter.com/4fEH3EzbKm

— Ky (@FiftyBucksVT) December 4, 2021