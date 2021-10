GP Τουρκίας-FP3: O Pierre Gasly ταχύτερος

Οι οδηγοί που αντιμετώπισαν εχθές τα μεγαλύτερα προβλήματα υποστροφής βρίσκονταν σήμερα στις πρώτες θέσεις της τελικής περιόδου ελεύθερων δοκιμών του GP Τουρκίας.

Ο Pierre Gasly, που εχθές είχε τόση υποστροφή που έλεγε ότι δεν έχει αρκετά μακριά χέρια για να την αντιμετωπίσει, κατάφερε να σημειώσει την ταχύτερη επίδοση του FP3, παρά το γεγονός ότι τα ελαστικά του ήταν τραυματισμένα από ένα τετ-α-κέ στα αρχικά στάδια της διαδικασίας.

Οι δύο οδηγοί της AlphaTauri ήταν οι πρώτοι που βγήκαν στην πίστα, με ελαστικά βροχής. Σύντομα, ο Lando Norris με τη McLaren δοκίμασε τα ενδιάμεσα ελαστικά, αναφέροντας ότι η πίστα ήταν αρκετά στεγνή για τη χρήση τους.

Το παράδειγμα του Βρετανού ακολούθησαν κι άλλοι οδηγοί, ωστόσο συγκεκριμένα σημεία της πίστας ήταν αρκετά βρεγμένα, καθώς λόγω των ανωφερειών και κατωφερειών κατακρατούνταν νερά.

Αποτέλεσμα ήταν οι Gasly, Leclerc, Mazepin και Russell να έχουν τετ-α-κέ, με την Williams του τελευταίου να παγιδεύεται στα χαλίκια, προκαλώντας κόκκινη σημαία. Η διαδικασία συνεχίστηκε κανονικά από εκεί και έπειτα, με όλους τους οδηγούς να χρησιμοποιούν ενδιάμεσα ελαστικά.

Istanbul Park’s tricky conditions are enough to catch out even the most in-form drivers!#TurkishGP 🇹🇷 #F1 pic.twitter.com/eNsAKxpQDA

— Formula 1 (@F1) October 9, 2021