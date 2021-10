GP Τουρκίας: O Hamilton ταχύτερος, ο Bottas στην pole

Συνεπώς, ο Valtteri Bottas θα εκκινήσει το GP Τουρκίας από την pole position με τον Max Verstappen στη 2η θέση.

Η Mercedes -και πιο συγκεκριμένα ο Hamilton- ήταν κυρίαρχη καθ’ όλη τη διάρκεια των κατατακτήριων δοκιμών, οι οποίες διεξήχθησαν σε ολισθηρές συνθήκες πίστας στα δύο πρώτα σκέλη της διαδικασίας.

Ο Βρετανός μάλιστα επέλεξε να κάνει δύο γρήγορους γύρους με το δεύτερο σετ μαλακής γόμας στο Q3, αλλά δεν κατάφερε να βελτιώσει την επίδοσή του. Οι δύο οδηγοί της Mercedes ήταν οι μόνοι που έπεσαν κάτω από το 1:23 σήμερα.

Με τις αλλαγές που πραγματοποίησε στο στήσιμο του μονοθεσίου της η Red Bull κατάφερε να πλησιάσει σε απόδοση την Mercedes αλλά και πάλι δεν ήταν αρκετά γρήγορη για να την προκαλέσει.

Η Red Bull δεν είχε τη δυνατότητα να δοκιμάσει το στήσιμο στο οποίο κατέληξε στις πρωινές ελεύθερες δοκιμές οι οποίες διεξήχθησαν σε βρεγμένη πίστα. Όσο πιο πολύ στέγνωνε η πίστα, τόσο μεγαλύτερη γινόταν η διαφορά απόδοσης μεταξύ των δύο μονοθεσίων.

Η εκκίνηση θα είναι κρίσιμη στον αυριανό αγώνα και ο Verstappen τόνισε ότι έχει πολύ λίγη πρόσφυση στην εσωτερική πλευρά του grid, το οποίο είναι εκτός αγωνιστικής γραμμής.

Η ανάκαμψη του Hamilton θα είναι επίσης δύσκολη, καθώς η Mercedes προνλέπει ότι τα προσπεράσματα δε θα είναι εύκολα αύριο, καθώς οι ομάδες στο μέσο του grid είναι αρκετά ανταγωνιστικές και η διαφορά απόδοσης δε θα είναι τόσο μεγάλη.

Ο Hamilton τόνισε ότι θα προσπαθήσει να μείνει μακριά από… μπελάδες στον πρώτο γύρο και στη συνέχεια θα δώσει τις μάχες του μία-μία, έχοντας το Πρωτάθλημα στο νου του. Αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο ίσως προσπαθήσουν να εκμεταλλευτούν οι οδηγοί που βρίσκονται γύρω του στην εκκίνηση.

Ωστόσο, ο Βρετανός δήλωσε ότι στόχος του για τον αγώνα παραμένει η νίκη, αλλά θα είναι πολύ δύσκολο να τα καταφέρει. Αξίζει να σημειωθεί ότι στους τελευταίους αγώνες, οι εκκινήσεις του Hamilton δεν ήταν ιδανικές.

Στόχος της Mercedes φυσικά, είναι να κατακτήσει τη νίκη με τον Bottas. O Φινλανδός παραδέχθηκε ότι οι εκκινήσεις πάντοτε ενέχουν ρίσκο απώλειας θέσεων, αλλά εκτιμά ότι αν δεν διαπράξει λάθη, η W12 έχει το ρυθμό αγώνα για να επικρατήσει, τόσο στο στεγνό όσο και στο βρεγμένο.

Το επόμενο ερώτημα είναι φυσικά η στρατηγική. Με τη γόμα που είχε στρωθεί στην αγωνιστική γραμμή εχθές να έχει ξεπλυθεί από τη βροχή, η άσφαλτος αναμένεται να είναι πιο «χλωρή», καταπονώντας περισσότερο τα ελαστικά.

Συνεπώς, υπάρχει περίπτωση, ακόμα και οι οδηγοί που θα εκκινήσουν με τη μέση γόμα, να μην έχουν τη δυνατότητα να φτάσουν μέχρι την καρό σημαία με μόνο μία αλλαγή ελαστικών.

Αν η στρατηγική ενός pit stop είναι εφικτή, το undercut θα είναι πιο δύσκολο, επειδή το δεύτερο σετ ελαστικών θα είναι σκληρής γόμας και θα είναι πιο δύσκολο να έρθει γρήγορα στην ιδανική θερμοκρασία λειτουργίας.

Ο Verstappen δήλωσε ότι με το ρυθμό αγώνα που διαθέτει η Mercedes θα είναι δύσκολο να διατηρήσει πίσω του ακόμα και τον Hamilton. Πολλά θα εξαρτηθούν από το βαθμό ευκολίας ή δυσκολίας των προσπεράσεων αύριο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Hamilton έχει επιλέξει ρυθμίσεις παραγωγής υψηλών τιμών αρνητικής άντωσης, γεγονός που ίσως δυσχεράνει το έργο του Βρετανού να ανακάμψει στην κατάταξη. Επιπλέον, αν βρέξει, η κατάσταση θα περιπλακεί περαιτέρω.

Ο Leclerc, που θα εκκινήσει από την 3η θέση, αποκάλυψε ότι έχει επιλέξει ρυθμίσεις για υψηλότερη τελική ταχύτητα στις ευθείες. Το στήσιμο αυτό τον δυσκόλεψε στα δύο πρώτα σκέλη των κατατακτήριων δοκιμών, όπου η πίστα ήταν πιο ολισθηρή, με αποκορύφωμα το τετ-α-κέ του στην τελευταία στροφή προς το τέλος του Q2.

Loads of spins, a few shocks and a thrilling battle between the top three 🍿

Watch all the best bits from Saturday’s qualifying session in Istanbul 🎬#TurkishGP 🇹🇷 #F1

— Formula 1 (@F1) October 9, 2021