GP Τουρκίας: O Bottas επικρατεί

Ο Valtteri Bottas επέστρεψε στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου παραπάνω από ένα χρόνο μετά την τελευταία του νίκη, διαχειριζόμενος σχεδόν άψογα τον αγώνα στο GP Τουρκίας της Formula 1.

Από το περυσινό GP Ρωσίας είχε να γευτεί τη χαρά της νίκης ο Bottas, που εκτέλεσε άψογα την αποστολή που είχε στην Τουρκία, να φέρει τη νίκη στην Mercedes, η οποία επέλεξε να αντικαταστήσει τον κινητήρα του Lewis Hamilton αυτό το Σαββατοκύριακο.

Ο Φινλανδός έλεγξε το ρυθμό του GP Τουρκίας καθ’ όλη τη διάρκειά του, πέραν από ένα μικρό γλίστρημα στην έξοδο της πρώτης στροφής. Ο Bottas διατήρησε σε απόσταση ασφαλείας τον Max Verstappen που δεν είχε τη δυνατότητα να απειλήσει σε καμία περίπτωση την Mercedes που βρισκόταν μπροστά του.

H Mercedes είχε το πλεονέκτημα όσον αφορά την απόδοση των μονοθεσίων σε έναν ιδιαίτερα τακτικό αγώνα, με τους οδηγούς να προστατεύουν τα ελαστικά τους, περιμένοντας την ιδανική στιγμή να εισέλθουν στα pits για ένα καινούργιο σετ ενδιάμεσων ελαστικών.

Οι οδηγοί που ανέβηκαν στο βάθρο, Bottas, Verstappen και Sergio Perez, έκαναν τη σωστή επιλογή σε αυτό τον τομέα. Η Red Bull ήταν αυτή που ξεκίνησε το χορό των pit stop με τον Verstappen, στον 36ο γύρο και στον επόμενο εισήλθαν στα pits οι Bottas και Perez, από τους 58 συνολικά. Η Red Bull οδηγήθηκε σε αυτή την επιλογή επειδή τα ελαστικά του Verstappen είχαν αρχίσει να χάνουν απόδοση.

Even the cameraman was impressed with Max's rapid pit stop 💪😃#TurkishGP 🇹🇷 @redbullracing pic.twitter.com/NOYtdjpuD9 — Formula 1 (@F1) October 10, 2021

Αντιθέτως, η Ferrari με τον Charles Leclerc, ο οποίος βρισκόταν στην 3η θέση μέχρι εκείνη τη στιγμή, επέλεξε να πάρει το ρίσκο παραμένοντας στην πίστα. Ο Μονεγάσκος βρέθηκε επικεφαλής του αγώνα για μερικούς γύρους, αλλά ήταν εμφανές ότι καθώς τα ενδιάμεσα ελαστικά έφθειραν τη γόμα του πέλματος και έφταναν στο σκελετό του ελαστικού, έχαναν πολλή απόδοση.

Στην περίπτωση του Lewis Hamilton, η Mercedes τον κάλεσε στα pits, αλλά όπως και στο Sochi, ο Βρετανός αποφάσισε να αψηφήσει την εντολή της ομάδας του. Σε εκείνη τη φάση του αγώνα, έβλεπε μπροστά του τον Verstappen, γεγονός που ίσως συνέβαλε στην απόφαση του Βρετανού.

Το pit wall της Mercedes βρισκόταν σε συνεχή συνομιλία με τον Hamilton, με τον Βρετανό να επιμένει να παραμείνει στην πίστα με το ίδιο σετ ελαστικών. Η Mercedes ενέδωσε στην επιμονή του Βρετανού και πέρασαν αρκετοί γύροι έτσι, μέχρι να έρθει η εντολή να επισκεφθεί τα pits στον 50ό γύρο.

Καθώς η πίστα είχε αρχίσει να στεγνώνει, τα φρέσκα ενδιάμεσα ελαστικά περνούσαν στους πρώτους γύρους χρήσης τους μια φάση έντονου graining, το οποίο επηρέαζε αρνητικά το ρυθμό που είχαν τη δυνατότητα να ακολουθήσουν οι οδηγοί που τα χρησιμοποιούσαν.

Το ίδιο συνέβη και με τον Leclerc, ο οποίος παρέμεινε στην πίστα μέχρι τον 47ο γύρο και επισκέφθηκε τα pits αφότου έχασε -με ευκολία- την πρώτη θέση από τον Bottas.

H άρνηση του Hamilton να εισέλθει στα pits όταν τον κάλεσε η Mercedes, έφερε το συγχρονισμό του pit stop του σε ένα σημείο του αγώνα στο οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να κερδίσει κάτι, γιατί είχε καθυστερήσει υπερβολικά την αλλαγή ελαστικών.

Ο Toto Wolff δήλωσε ότι αν ο Hamilton είχε εισέλθει στα pits όταν τον κάλεσε η ομάδα, θα μπορούσε ίσως να είχε παλέψει με τους Leclerc και Perez για το τρίτο σκαλί του βάθρου.

📻 "We shouldn't have come in man" With laps running out and running P5, Lewis Hamilton wonders about the wisdom of pitting for a new set of inters #TurkishGP 🇹🇷 #F1 pic.twitter.com/60FezdEXw7 — Formula 1 (@F1) October 10, 2021

Αν και ο Hamilton ήταν εκνευρισμένος με την απόφαση της Mercedes, η επιλογή να παραμείνει μέχρι την καρό σημαία με το σετ ελαστικών με το οποίο εκκίνησε τον αγώνα ήταν υπερβολικά ριψοκίνδυνη. Η Mercedes εκτιμά ότι αν ο Hamilton είχε παραμείνει στην πίστα με το ίδιο σετ ελαστικών θα είχε καταλήξει πίσω από τον Pierre Gasly, εμπρός από τον οποίο τερμάτισε εντέλει.

H Mercedes εξέταζε επίσης το ενδεχόμενο να καθυστερήσει το pit stop του Hamilton αρκετά ώστε να στεγνώσει η πίστα επαρκώς για να τοποθετήσει σλικ ελαστικά μαλακής γόμας στο μονοθέσιο του Βρετανού.

Ο Esteban Ocon, ο μοναδικός οδηγός που ολοκλήρωσε τον αγώνα χωρίς να επισκεφθεί τα pits (τερματίζοντας 10ος), έχανε 3 δλ. σε καθένα από τους 10 τελευταίους γύρους από τους άμεσους αντιπάλους του. Βέβαια, σε διαφορετικά μονοθέσια, τα ελαστικά συμπεριφέρονται διαφορετικά. Πάντως ο Γάλλος έγινε ο πρώτος οδηγός που ολοκληρώνει αγώνα με ένα σετ ελαστικών, από τη νίκη του Olivier Panis στο GP του Μονακό το 1996.

H εκτίμηση του επικεφαλής της Pirelli για την F1, Mario Isola, ήταν ότι ο Hamilton δε θα τα κατάφερνε να φτάσει μέχρι το τέλος με τα ίδια ελαστικά. Σύμφωνα με τον Ιταλό, ακόμη και αν τα κατάφερνε, θα βρισκόταν στο απόλυτο όριο της αντοχής των ελαστικών του. Μάλιστα, η Pirelli προειδοποίησε τις ομάδες να μην επιχειρήσουν να κάνουν ολόκληρό τον αγώνα με ένα σετ ελαστικών.

Εντέλει, η Mercedes έχασε 8 βαθμούς στον αγώνα που αποφάσισε να αντικαταστήσει τον κινητήρα του Hamilton. Αντίστοιχα, ο Verstappen έχασε 8 βαθμούς στο GP Ρωσίας από τον Βρετανό, έχοντας αντικαταστήσει ολόκληρη τη μονάδα ισχύος.

Αποτέλεσμα αυτού είναι να περάσει και πάλι επικεφαλής στη βαθμολογία ο Verstappen, με διαφορά 6 βαθμών από τον Hamilton. Αντίθετη είναι η εικόνα στο Πρωτάθλημα Κατασκευαστών, με την Mercedes να επεκτείνει το προβάδισμά της κατά 3 βαθμούς, στους 36.

Η Mercedes αποφάσισε λίγο πριν την εκκίνηση να αφαιρέσει την ταινία που είχε τοποθετήσει στους αεραγωγούς των φρένων, επιτρέποντας να περνάει περισσότερος αέρας, για να μειώσουν τις θερμοκρασίες των φρένων και κατά συνέπεια του σκελετού των ελαστικών, μια κίνηση που ο Bottas δήλωσε ότι ήταν σωστή.

Με τον Bottas να ακολουθεί ρυθμό αρκετά γρήγορο για να μην απειλείται από τον Verstappen και αρκετά αργό για να προστατεύσει τα ελαστικά του όσο μπορούσε περισσότερο, ο Leclerc είχε τη δυνατότητα να παραμείνει κοντά στους δύο πρωτοπόρους. Αντιθέτως, ο Perez, που επωφελήθηκε από τη σύγκρουση μεταξύ Gasly και Alonso στην πρώτη στροφή, δήλωσε ότι προστάτευσε υπερβολικά τα ελαστικά του στο πρώτο stint, χάνοντας επαφή με τους τρεις πρώτους.

Λίγο μετά το pit stop του, o Perez, αντιμετώπιζε το προαναφερθέν graining των καινούργιων ενδιάμεσων ελαστικών και αυτό επέτρεψε στον Hamilton να του επιτεθεί. Ακολούθησε η καλύτερη μάχη του αγώνα, στις τελευταίες στροφές της πίστας, με τον Βρετανό να προσπαθεί να ωθήσει τον οδηγό της Red Bull όσο πιο πολύ μπορούσε στην εξωτερική της στροφής 13.

Μάλιστα, σε εκείνο το σημείο o Perez αναγκάστηκε να περάσει αριστερά από τον πάσσαλο που σηματοδοτεί την είσοδο του pit lane, αλλά κατάφερε να διατηρηθεί δίπλα στην Mercedes για την τελευταία στροφή, διατηρώντας την εσωτερική για την 1η στροφή στο ξεκίνημα του επόμενου γύρου και διατηρώντας τη θέση του.

Hamilton and Perez served up a treat with this mini battle 🍿#TurkishGP 🇹🇷 #F1 pic.twitter.com/jOTcurRWue — Formula 1 (@F1) October 10, 2021

Στη συνέχεια κατάφερε να ξεπεράσει το αρχικό graining των ενδιάμεσων ελαστικών και όταν ο Leclerc επέστρεψε στην πίστα εμπρός από τον Μεξικανό, αποτέλεσε εύκολη λεία για τη Red Bull, καθώς εκείνη την περίοδο, ήταν ο Μονεγάσκος αυτός που αντιμετώπιζε εκτεταμένο graining.

Η εικόνα της Ferrari ήταν βελτιωμένη σε αυτό τον αγώνα. Άλλωστε, τα κόκκινα μονοθέσια τα είχαν πάει πολύ καλά στο συγκεκριμένο αγώνα και πέρυσι. Αλλά έχασε το βάθρο. Ωστόσο, ο Leclerc δήλωσε ότι η συνεννόηση με το ιταλικό pit wall ήταν πολύ καλύτερη απ’ ό,τι στο Sochi σε αυτό τον αγώνα.

Ο Carlos Sainz πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή ανάκαμψη από την 19η θέση εκκίνησης έως την 8η στον τερματισμό, για να χριστεί οδηγός του αγώνα. Ο Ισπανός είχε ανέβει στην 12η θέση έως τον 9ο γύρο, είχε μια επαφή στη μάχη του με τον Vettel, όταν βούτηξε στα φρένα για τη στροφή 12 από πολύ πίσω, αλλά κατάφερε να προσπεράσει το Γερμανό, αλλά στη συνέχεια κόλλησε πίσω από τον Stroll.

Μετά την αλλαγή ελαστικών, στα τελικά στάδια του αγώνα, ο Sainz κατάφερε να προσπεράσει τον Ocon καθώς και τον Καναδό, για να βοηθήσει τη Ferrari να μειώσει τη βαθμολογική διαφορά που τη χωρίζει από την McLaren στους 7,5 βαθμούς.

Άλλον ένα πολύ καλό αγώνα πραγματοποίησε ο Pierre Gasly, τερματίζοντας στην 6η θέση, παρά την επαφή του με τον Fernando Alonso στην πρώτη στροφή, για την οποία οι αγωνοδίκες του επέβαλαν χρονική ποινή 5 δλ.

Ο Gasly είχε αναγκαστεί να ανοίξει τη γραμμή του στην πρώτη στροφή, όταν είδε να έρχεται από την εσωτερική ο Perez, αλλά ακριβώς εκεί βρισκόταν ο Alonso, ο οποίος δήλωσε ότι η ποινή που δέχθηκε ο Γάλλος ήταν υπερβολικά αυστηρή.

Ακόμα και με αυτήν όμως, ο Gasly τερμάτισε στην 6η θέση. Η AlphaTauri ενδεχομένως να είχε καταφέρει να σημειώσει βαθμούς και με τον άλλο της οδηγό, Yuki Tsunoda, αν ο Ιάπωνας δεν είχε κάνει ένα λάθος που οδήγησε σε τετ-α-κέ στον 24ο γύρο. Πριν από αυτό, ο Tsunoda είχε δώσει μια πολύ καλή μάχη με τον Hamilton, διατηρώντας τον εμφανώς ταχύτερο Βρετανό πίσω του για αρκετούς γύρους.

Ο Lando Norris τερμάτισε στην 7η θέση έπειτα από έναν αρκετά δύσκολο αγώνα για την McLaren, το μονοθέσιο της οποίας δεν αποδίδει καλά σε πίστες με πολλές παρατεταμένες στροφές, όπως είχε συμβεί και στο GP Ολλανδίας.

Στην 9η θέση είδε την καρό σημαία ο Lance Stroll, έπειτα από έναν πολύ καλό και σταθερό αγώνα, παρότι είχε ένα αρκετά αργό pit stop. Ο team mate του στην Aston Martin, Sebastian Vettel, έκανε λάθος επιλογή, τοποθετώντας τη μέση γόμα σλικ ελαστικών στον 36ο γύρο, ενώ η πίστα ήταν ακόμα πολύ βρεγμένη για να λειτουργήσουν αυτά. Ο Γερμανός ανέλαβε την ευθύνη για την εκλογή αυτή.

Στους τελευταίους γύρους, ακόμα και με εντελώς φθαρμένα ελαστικά, κατάφερε να διατηρήσει πίσω του τις δύο Alfa Romeo και να πάρει τον τελικό βαθμό. Φαίνεται ότι ο Antonio Giovinazzi αρνήθηκε να παραδώσει τη θέση του στον Kimi Raikkonen, παρά την εντολή του pit wall της Alfa Romeo. Στιγμιότυπο του αγώνα για τον Raikkonen πραγματοποίησε ένα εκπληκτικό προσπέρασμα επί του Mick Schumacher από την εξωτερική στη στροφή 8._Φ.Λ.

Tweets by FabrizioLazakis