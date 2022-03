O Max Verstappen στη Red Bull μέχρι το 2028

Ο Max Verstappen θα παραμείνει στις τάξεις της Red Bull για πέντε επιπλέον χρόνια, και συγκεκριμένα έως το 2028, όπως επισήμως ανακοίνωσε σήμερα ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής του 2021 μέσω σχετικής ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter.

Θυμίζουμε το τρέχον συμβόλαιο του Ολλανδού πιλότου στην F1 με την ομάδα από το Milton Keynes ολοκληρώνονταν στα τέλη του 2023.

«Μου αρέσει πολύ που είμαι μέλος της ομάδας Oracle Red Bull Racing, οπότε η επιλογή να παραμείνω έως και το 2028 ήταν μια εύκολη απόφαση», είπε ο Max Verstappen αναφερόμενος στη νέα συμφωνία.

«Λατρεύω αυτή την ομάδα και πέρυσι ήταν απλά απίστευτη. Ο στόχος μας από το 2016 ήταν να κερδίσουμε το πρωτάθλημα – και το καταφέραμε. Οπότε τώρα ο στόχος είναι να κρατήσουμε σε μακροπρόθεσμη βάση το #1 στο μονοθέσιό μας».

Από τη μεριά του ο Christian Horner, είπε:

«Με την Red Bull Powertrains να εργάζεται για τους νέους κανονισμούς κινητήρων για το 2026, θέλαμε να είμαστε σίγουροι ότι θα έχουμε μαζί μας τον καλύτερο οδηγό στο grid».

Σύμφωνα με Ολλανδικά μέσα, το νέο συμβόλαιο του Max Verstappen ενδέχεται να αποφέρει στον Παγκόσμιο Πρωταθλητή του 2021 ετήσιες απολαβές έως και 50 εκατ. ευρώ.

Six seasons of full send 🙌 Here’s to 2022 and beyond @Max33Verstappen ✍️ #GivesYouWings pic.twitter.com/zjkD1nTrRp

— Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) March 3, 2022