Πέμπτη στην Αμερική

Υπήρχε αυθεντικός ενθουσιασμός στα paddock του Austin για την επιστροφή της Formula 1 στις ΗΠΑ, έπειτα από δύο χρόνια.

H διάθεση σχεδόν όλων των οδηγών ήταν χαλαρή και αρκετά πανηγυρική, με διάφορες εκδηλώσεις να λαμβάνουν χώρα στα paddock. Η ημέρα ξεκίνησε με τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της έρευνας-δημοσκόπησης που διενεργεί ανά τακτά χρονικά διαστήματα η Formula 1.

Ο Max Verstappen ανακηρύχθηκε ο πιο δημοφιλής οδηγός, εμπρός από τον Lando Norris. Ο Lewis Hamilton (1ος το 2017) βρέθηκε στην 3η θέση, από 167.000 ερωτηθέντες. Οι Daniel Ricciardo, Sebastian Vettel, Charles Leclerc και Fernando Alonso (2ος το 2017) ακολούθησαν στον κατάλογο δημοτικότητας.

Όσον αφορά τις ομάδες, η McLaren βρέθηκε στην 1η θέση, εμπρός από την Red Bull, με 3η την Ferrari, η οποία είχε κυριαρχήσει σε τέσσερις από τις πέντε προηγούμενες αντίστοιχες δημοσκοπήσεις της F1. H Mercedes βρίσκεται στην 4η θέση.

Ένα από τα πιο σημαντικά ευρήματα της δημοσκόπησης, είναι το γεγονός ότι μόνο 6,7% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι το κατατακτήριο σπριντ βελτίωσε το θέαμα. Αυτό όσον αφορά τα σχόλια του CEO της F1, Stefano Domenicali ότι η συντριπτική πλειονότητα των σχολίων που έχει λάβει το σπορ όσον αφορά το σπριντ είναι θετική.

Την πλήρη αναφορά της φετινής δημοσκόπησης της F1 μπορείτε να βρείτε σε μορφή pdf εδώ.

O Lewis Hamilton καθυστέρησε να φτάσει στη συνέντευξη Τύπου, επειδή κλειδώθηκε στο δωμάτιό του! Ο Βρετανός δήλωσε ότι σκοπός του είναι να νικήσει όλα τα Grand Prix που απομένουν μέχρι το τέλος της σεζόν.

Hamilton: «Σκοπός μας είναι να μεγιστοποιήσουμε του βαθμούς. Θα υπάρξουν στιγμές που θα βρεθούμε μπροστά. Δε θέλω να πω ότι στο Μεξικό δε θα είμαστε δυνατοί, αλλά συνήθως (η Red Bull) είναι πολύ δυνατή εκεί. Πολλά μπορούν να συμβούν. Θα το πάρουμε 1 GP τη φορά. Θα τα δώσουμε όλα» pic.twitter.com/rvYaoC8nsU — Fabrizio Lazakis (@FabrizioLazakis) October 21, 2021

Στο στρατόπεδο της Red Bull, οι οδηγοί πιστεύουν ότι ο διαφορετικός ασφαλτοτάπητας, που παρέχει λιγότερη πρόσφυση από αυτόν της Τουρκίας, θα επιτρέψει στη Red Bull να είναι ανταγωνιστική.

Verstappen: «H συνολική απόδοση στην Τουρκία δεν ήταν καλή, αλλά μάθαμε πολλά. Η Mercedes έχει κάνει βήμα προόδου. Δε μπορούμε να κάνουμε κάτι για αυτό, πρέπει να επικεντρωθούμε στον εαυτό μας. Υπάρχουν πράγματα που μπορούμε να κάνουμε καλύτερα, να βρούμε περισσότερη απόδοση».#F1 pic.twitter.com/bXBabDIcsU — Fabrizio Lazakis (@FabrizioLazakis) October 21, 2021

Ο Sergio Perez πιστεύει ότι οι γρήγορες στροφές της πίστας του Austin θα ευνοήσουν τη Red Bull.

Perez: «Θα πρέπει να είμαστε πιο ανταγωνιστικοί εδώ. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι οι ανομοιμορφίες, να βρεις τη σωστή γραμμή μεταξύ τους. Κάνει τη διαφορά & καθορίζει τα προβλήματα στην ισορροπία. Στον προσομοιωτή προετοιμαστήκαμε για το χειρότερο. Οι αναρτήσεις θα είναι στο όριο» pic.twitter.com/YAgC7GPYVs — Fabrizio Lazakis (@FabrizioLazakis) October 21, 2021

H πιο σημαντική αγωνιστική είδηση που προέκυψε από την πρώτη ημέρα στα paddock του Austin, ήταν η ακόλουθη.

O Sebastian Vettel δήλωσε ότι η Aston Martin θα τοποθετήσει 4η μονάδα ισχύος στο μονοθέσιό του για το GP ΗΠΑ, συνεπώς θα δεχθεί ποινή στη σειρά εκκίνησης και θα ξεκινήσει τον αγώνα από τις τελευταίες θέσεις. #F1 pic.twitter.com/1gDwfFfbpM — Fabrizio Lazakis (@FabrizioLazakis) October 21, 2021

Ο Vettel πιστεύει ότι το Austin είναι μια από τις καλύτερες πίστες για να εκτίσει την ποινή, καθώς επιτρέπει να προσπεράσματα.

Επίσης, υπάρχει πιθανότητα ο Lando Norris να αναγκαστεί να χρησιμοποιήσει 4η φετινή μονάδα ισχύος, όπως έκανε ο team mate του στη McLaren, Daniel Ricciardo, στον προηγούμενο αγώνα, το GP Τουρκίας.

H FIA έκανε επίσημη την αυτόματη διαγραφή χρόνων που έχουν σημειωθεί υπό το καθεστώς διπλών κυματιστών κίτρινων σημαιών. Η παράβαση ορίων πίστας θα παρακολουθείται στις στροφές 9 και 19.

O αγωνιστικός σύμβουλος της Red Bull, Helmut Marko, παρείχε περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά τον πρόσφατο τραυματισμό του Adrian Newey σε ποδηλατικό ατύχημα, που τον ανάγκασε να χάσει τέσσερις αγώνες.

Helmut Marko: «O Adrian Newey είχε αρκετά κατάγματα & τραυματισμούς στο κεφάλι. Ευτυχώς, ο Bernie Ecclestone τύχαινε να βρίσκεται στην Κροατία την ίδια περίοδο. Έχει στενούς δεσμούς με τις τοπικές αρχές & διασφάλισε την καλύτερη ιατρική περίθαλψη & τη μεταφορά του στην Αγγλία». pic.twitter.com/qUDRNVNfI9 — Fabrizio Lazakis (@FabrizioLazakis) October 21, 2021

Η Ferrari αποκάλυψε περισσότερες λεπτομέρειες όσον αφορά το καινούργιο υβριδικό σύστημα της ιταλικής μονάδας ισχύος, μέσω του επικεφαλής του σχετικού τμήματος του Maranello.

Enrico Gualtieri (Ferrari): «Αλλάξαμε τεχνολογία, διπλασιάζοντας την τάση του λειτουργικού συστήματος της μπαταρίας, που έχει αλλάξει αρκετά, αλλά διατηρεί την ίδια χημική σύσταση. Το ίδιο & με τους ηλεκτροκινητήρες. Δέχθηκαν δομικό ανασχεδιασμό όπως & τα ηλεκτρονικά ελέγχου».#F1 pic.twitter.com/TAUUHZmbfA — Fabrizio Lazakis (@FabrizioLazakis) October 21, 2021

Η καινούργια μονάδα της Ferrari μπορεί πλέον να παράγει ενέργεια μέχρι το τέλος των ευθειών, χωρίς να γυρίζει σε λειτουργία ανάκτησης. Επίσης, παράγει περισσότερη ισχύ στην έξοδο από τις στροφές. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς των αντίπαλων ομάδων, έχει αποφέρει κέρδη μεταξύ ενός και δύο δέκατων του δευτερολέπτου στο γύρο.

Η μάχη μεταξύ Ferrari και McLaren αναμένεται να είναι συναρπαστική στο Austin, το οποίο έχει μερικά σημεία που ευνοούν το βρετανικό μονοθέσιο, όπως τα φρένα για την πρώτη στροφή. Ωστόσο, η MCL35M αναμένεται να δυσκολευτεί στο τελευταίο τμήμα της πίστας, με την παρατεταμένη δεξιά και τις αργές στροφές, οι οποίες αναμένεται να αποτελέσουν το δυνατό σημείο της Ferrari.

Ο Charles Leclerc αντιμετώπισε προβλήματα κατά την αναχώρησή του από τη Νίκαια για τις ΗΠΑ, όταν ένας υπάλληλος του αεροδρομίου δε γνώριζε για την ειδική άδεια διεθνούς συμφέροντος που είχε στα χέρια του ο Μονεγάσκος, η οποία τον εξαιρεί από τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς που ισχύουν στην Αμερική.

Λόγω της καθυστέρησης, ο Leclerc έχασε την αρχική του πτήση και αναγκάστηκε να ταξιδέψει μέσω Νέας Υόρκης,, περνώντας και από το Μιλγουόκι, όπου παρακολούθησε μαζί με τον Pierre Gasly στον εναρκτήριο αγώνα της σεζόν για τους Milwaukee Bucks, που έπαιξαν εναντίον των Brooklyn Nets.

Glad you could make it to Austin, @Charles_Leclerc! With some quick stops in New York and Milwaukee thrown in 🗺#USGP 🇺🇸 #F1 pic.twitter.com/Z8nsuOoZdq — Formula 1 (@F1) October 21, 2021

O Max Verstappen δήλωσε ότι δε θα συμμετέχει στην 4η σεζόν του Drive to Survive, αρνούμενος να παραχωρήσει συνεντεύξεις στο συνεργείο του Netflix.

Verstappen για Netflix: «Καταλαβαίνω ότι πρέπει να γίνει για να αυξήσει τη δημοτικότητα στις ΗΠΑ. Έφτιαξαν μερικές αντιπαλότητες που δεν υπάρχουν. Οπότε αποφάσισα να μην είμαι μέρος του και δεν έδωσα άλλες συνεντεύξεις μετά από αυτό, γιατί έτσι δεν υπάρχει τίποτα να δείξεις». #F1 pic.twitter.com/43sugeb2j1 — Fabrizio Lazakis (@FabrizioLazakis) October 21, 2021

Ο Bottas θα ήθελε να είναι πιο ενημερωμένος όσον αφορά τα σχέδια του Michael Andretti να αγοράσει την ομάδα της Sauber, που αγωνίζεται ως Alfa Romeo.

Bottas για Andretti & Alfa Romeo: «Δεν το γνώριζα κατά τις διαπραγματεύσεις. Δε γνωρίζω λεπτομέρειες ή αν υπάρχει πραγματικά μεγάλη πιθανότητα να συμβεί ή όχι. Ως οδηγός της ομάδας στο μέλλον, καλό θα ήταν να γνωρίζω λίγο περισσότερα για τα μελλοντικά σχέδια, αλλά γιατί όχι;» #F1 pic.twitter.com/baLXCNpkk7 — Fabrizio Lazakis (@FabrizioLazakis) October 21, 2021

Χρωματισμοί, κράνη και αμφιέσεις

Η Red Bull και η Toro Rosso θα φέρουν τα λογότυπα της Acura, της μάρκας πολυτελών αυτοκινήτων της Honda στις ΗΠΑ αυτό το Σαββατοκύριακο στο Austin.

Excited to welcome the @Acura brand back to #F1 this weekend for the #USGP 🇺🇸 — Red Bull Racing Honda (@redbullracing) October 20, 2021

Ο Fernando Alonso θα φοράει στο GP ΗΠΑ κράνος που έχει στο πίσω μέρος του το ηφαίστειο Λα Πάλμα, το οποίο έχει προκαλέσει μεγάλες ζημιές στις Κανάριες Νήσους. Το εν λόγω κράνος θα δημοπρατηθεί για να σταλεί οικονομική βοήθεια τους πληγέντες.

Ο George Russell θα χρησιμοποιεί κράνος με αστέρι… σερίφη ζωγραφισμένο επάνω του.

Sheriff GR, reporting for duty. 🇺🇸🤠 pic.twitter.com/9Dt6ktkMff — George Russell (@GeorgeRussell63) October 21, 2021

Επίσης, και ο Lando Norris θα έχει ένα ξεχωριστό κράνος αυτό το Σαββατοκύριακο.

O Yuki Tsunoda επέλεξε φθινοπωρινή διακόσμηση για το δικό του κράνος.

autumn in Austin 🍁 a stunning new look for @yukitsunoda07 this weekend for the #USGP! pic.twitter.com/spykm64210 — Scuderia AlphaTauri (@AlphaTauriF1) October 21, 2021

Ο Daniel Ricciardo κατέφθασε στην πίστα ντυμένος καουμπόης!

ΝΒΑ

Στα πλαίσια εορτασμού της 75ης σεζόν του NBA, οι οδηγοί έριξαν ελεύθερες βολές στα paddock του Austin, υπό τις συμβουλές μερικών αστέρων του αμερικάνικου μπάσκετ, όπως ο Chris Bosh. Τα αποτελέσματα δεν ήταν πάντα και τόσο καλά…

Ο Ricciardo ήταν καλός, (7/10), όπως και ο Stroll (6/10). O Schumacher πέτυχε 5/10, ο Alonso 4/10, όσες και οι Latifi και Tsunoda. O Vettel ήταν εύστοχος 3 φορές, όσες και οι Mazepin και Gasly. Ο Russell δεν κατάφερε να βάλει ούτε μια βολή. Ούτε οι Ocon, Perez, Verstappen (2/10) και Leclerc τα πήγαν πολύ καλύτερα:

Lestappen both suck at basketball🤦‍♀️ pic.twitter.com/a5C3tGZhhl — Sharl Leglerg|#WeSayNoToMazepin (@Sharl_Leglerg) October 21, 2021

Μεταξύ των διασημοτήτων που θα επισκεφθούν το GP ΗΠΑ, είναι η τενίστρια Serena Williams, ο θρύλος του NBA Shaquille O’Neal, ο γκόλφερ Rory McElroy και ο ηθοποιός William Fichtner._Φ.Λ.

