Προεπισκόπηση GP Σαουδικής Αραβίας

Άλλη μια χώρα της Μέσης Ανατολής εισέρχεται με δικό της Grand Prix στη Formula 1, καθώς η Σαουδική Αραβία θα διοργανώσει τον πρώτο της αγώνα, στη Jeddah. Πρόκειται για τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας (και μια από τις παλαιότερες) με ένα σιρκουί στους δόμους της, που αναμένεται να φιλοξενήσει μόλις δύο αγώνες (φέτος και του χρόνου), πριν κατασκευαστεί μια καινούργια πίστα.

Η κατασκευή των βασικών μερών της πίστας της Jeddah Corniche ολοκληρώθηκε μόλις πριν από μερικές ημέρες (κάποιες μικρότερες εργασίες συνεχίζονται ακόμα), με την κατασκευή να ξεκινάει μόλις τον Απρίλιο. Είναι ίσως η πίστα που έχει κατασκευαστεί στο μικρότερο χρονικό διάστημα από οποιαδήποτε άλλη.

