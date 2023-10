Στην Βιέννη τον Φεβρουάριο η 2η «Έκθεση Formula 1»

Η Βιέννη θα είναι η επόμενη πόλη που θα φιλοξενήσει την «F1 Exhibition», με την καινοτόμο έκθεση να ανοίγει στο METAStadt Vienna στις 2 Φεβρουαρίου 2024 και να διαρκεί μέχρι τα τέλη της άνοιξης.

Μετά από μια επιτυχημένη διοργάνωση στη Μαδρίτη, η οποία είδε την F1 Exhibition να γίνεται η μεγαλύτερη έκθεση της χώρας το 2023, η «The Formula 1 Exhibition» θα κατευθυνθεί στην αυστριακή πρωτεύουσα για να προσφέρει μια καθηλωτική εμπειρία F1 μέσα από έξι ειδικά σχεδιασμένες αίθουσες που εκτείνονται σε 3.000 τετραγωνικά μέτρα.

Οι επισκέπτες ξεκινούν το ταξίδι τους περνώντας μέσα από την έκθεση «Once Upon A Time In Formula 1», όπου φωτογραφίες που δεν είχαν δει ποτέ οι φίλοι του αθλήματος τους μεταφέρουν στις πιο εμβληματικές και καθοριστικές στιγμές του. Στη συνέχεια, το «Drivers and Duels» παρουσιάζει τους πιο εμβληματικούς οδηγούς και τους πιο θρυλικούς αγώνες από τότε που ξεκίνησε η Formula 1, πριν το «Revolution By Design» παρουσιάσει τις πρωτοποριακές καινοτομίες στο άθλημα και εξερευνήσει τις νέες τεχνολογίες που βρίσκονται μπροστά μας.

Το «The Design Lab» μεταφέρει τους επισκέπτες στο εσωτερικό ενός εργοστασίου της F1, πριν εισέλθουν στο «Survival», όπου τα απομεινάρια του καμένου μονοθεσίου της Haas του Romain Grosjean από τη δραματική σύγκρουση του 2020 στο Μπαχρέιν χρησιμεύουν ως φόρος τιμής στις καινοτομίες ασφάλειας στο άθλημα. Στη συνέχεια, η παράσταση φτάνει στο φινάλε της στο «The Pit Wall», μια εντυπωσιακή κινηματογραφική και καθηλωτική εμπειρία που επιτρέπει στους οπαδούς να ξαναζήσουν τις μεγαλύτερες στιγμές στην ιστορία της Formula 1 όπως ποτέ άλλοτε.

Ο Stefano Domenicali, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Formula 1, δήλωσε: «Μετά την επιτυχία της πρώτης μας Έκθεσης Formula 1 στη Μαδρίτη, είμαστε ενθουσιασμένοι που ανακοινώνουμε τη Βιέννη ως τη δεύτερη έδρα της καινοτόμου έκθεσης. Η Αυστρία έχει μεγάλη ιστορία με τη Formula 1, οπότε είμαστε πολύ χαρούμενοι που θα μεταφέρουμε αυτό το θέαμα στην πρωτεύουσα και θα προσφέρουμε έναν άλλο τρόπο αλληλεπίδρασης και απόλαυσης της πλούσιας ιστορίας και κληρονομιάς του αθλήματος».

Η προπώληση των εισιτηρίων θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 23 Οκτωβρίου, με τους φίλους της κορωνίδας του μηχανοκίνητου αθλητισμού να μπορούν τώρα να εγγραφούν στο oeticket.com, ώστε να λάβουν μια αποκλειστική ειδοποίηση για να εξασφαλίσουν τα εισιτήριά τους. Η γενική πώληση θα ξεκινήσει την Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2023. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα f1exhibition.com/Vienna.