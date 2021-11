Αφιέρωμα – Παγκόσμιοι Πρωταθλητές Ράλλυ: #17 Sebastien Ogier (+videos)

Έχοντας κατακτήσει 8 Παγκόσμια Πρωταθλήματα Οδηγών με 3 διαφορετικές ομάδες, ο Sebastien Ogier βρίσκεται πολύ ψηλά στη λίστα με τους κορυφαίους οδηγούς ράλλυ όλων των εποχών.

Θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και ως το δεύτερο μέλος της δυναστείας των Sebastien, ή Seb ο νεότερος, καθώς το συγκεκριμένο όνομα έχει γίνει ταυτόσημο με την κορυφή στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλλυ, από το 2003 μέχρι σήμερα.

Ο Sebastien Ogier (Σεμπαστιάν Οζιέ) παρέλαβε τη σκυτάλη από τον συνονόματό του, Loeb, δημιουργώντας ένα σερί που όμοιό του, δεν έχει επιτευχθεί σε κανένα άλλο μηχανοκίνητο σπορ, με κατάκτηση 15 συνεχόμενων Παγκόσμιων Πρωταθλημάτων, από δύο οδηγούς. Πριν από λίγες ώρες, ο Sebastien Ogier έφτασε στον 8ο τίτλο της καριέρας του, μετά από την επικράτηση στο Ράλλυ Monza.

Ο Sebastien Ogier έχει ήδη κατακτήσει -με συνοδηγό πάντοτε τον Julien Ingrassia- 8 φορές το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Οδηγών, όντας πίσω στη σχετική λίστα, μόνο από τον Sebastien Loeb, με τη διαφορά πως το έχει πετύχει με 3 διαφορετικές ομάδες (Volkswagen, M-Sport Ford, Toyota)

Αντίστοιχα, με 54 νίκες και πιο πρόσφατη αυτή στο Ράλλυ Monza 2021 βρίσκεται στη 2η θέση και σε αυτή την κατηγορία, έχοντας ωστόσο διαφοροποιηθεί από τον Loeb στο γεγονός ότι έχει κατακτήσει νίκες με 4 διαφορετικούς κατασκευαστές (Citroen, Volkswagen, M-Sport Ford, Toyota).

Sebastien Ogier: Who is who

Γεννήθηκε το Δεκέμβριο του 1983, στη Gap της Γαλλίας. Αρχικά ασχολήθηκε με το σκι, στο οποίο έγινε και εκπαιδευτής. Παρακολουθούσε ράλλυ από μικρός, με αγαπημένο το Ράλλυ Μόντε Κάρλο όπου είναι πια πολυνίκης με 8 νίκες, ενώ εμφανίστηκε στους αγώνες σε ηλικία 21 ετών.

Το 2005, κέρδισε το φημισμένο Rally Jeunes που διοργανώνει η Γαλλική Ομοσπονδία Αυτοκινήτου, με έπαθλο, τη συμμετοχή στο Volant Peugeot 2006.

Τότε, ξεκίνησε η συνεργασία με τον Julien Ingrassia, συνοδηγό με τον οποίο παρέμειναν αχώριστοι μέχρι σήμερα. Βλέπετε, το Ράλλυ Monza ήταν ο τελευταίος αγώνας του Julien Ingrassia, ενώ ο Sebastien Ogier έχει ανακοινώσει πως θα συνεχίσει με επιλεκτικό πρόγραμμα και το 2022.

Επιστρέφοντας στα πρώτα αγωνιστικά βήματα του πληρώματος, την πρώτη χρονιά, ο Ogier τερμάτισε στην 6η θέση του ανταγωνιστικού θεσμού με το Peugeot 206 XS, αποσπώντας όμως το βραβείο “Rookie”.

Το 2007, έχοντας εμπειρία ενός έτους, οι Ogier-Ingrassia αναδείχθηκαν τιτλούχοι στο Volant Peugeot με 4 νίκες.

Έχοντας κατακτήσει και το βραβείο “Espoir Echappement” το οποίο στο παρελθόν είχε απονεμηθεί στους Didier Auriol, Francois Delecour, Sebastien Loeb, ο Ogier τέθηκε υπό την προστασία της περίφημης αγωνιστικής ομάδας της Γαλλικής Ομοσπονδίας, “Equipe de France FFSA”.

Οι πρώτες πληροφορίες από τη Γαλλία, μιλούσαν για ένα νέο, αυθεντικό ταλέντο, που θα συμμετείχε στο JWRC και είχε τα φόντα να ακολουθήσει τα βήματα του 4 φορές τότε, Παγκόσμιου Πρωταθλητή, Sebastien Loeb.

Οι φήμες δεν άργησαν να επιβεβαιωθούν, καθώς στον πρώτο τους αγώνα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλλυ, που ήταν το Ράλλυ Μεξικού, οι Sebastien Ogier-Julien Ingrassia κυριάρχησαν στο Πρωτάθλημα Νέων με Citroen C2 Super 1600.

Παράλληλα, έχοντας τερματίσει στην 8η θέση της γενικής κατάταξης, έγιναν το πρώτο πλήρωμα στην ιστορία της συγκεκριμένης κατηγορίας, που βαθμολογείται σε επίπεδο γενικής, στο WRC.

Η συνέχεια ήταν αναμενόμενη, με τους Γάλλους να κατακτούν το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νέων, όπως και οι Loeb-Elena το 2001.

Σε ακόμη μια αναλογία, ο Sebastien Ogier βρέθηκε εκείνη τη σεζόν για πρώτη φορά, σε αυτοκίνητο προδιαγραφών WRC, στο Ράλλυ Ουαλίας. Οδηγώντας μια Citroen C4 WRC, κατέπληξε τους πάντες, όταν σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο στην εναρκτήρια ειδική διαδρομή του αγώνα, ενώ βρέθηκε μαζί με τον Ingrassia, επικεφαλής μέχρι την 4η ε.δ.

Ήταν πια δεδομένο, πως ένα νέο αστέρι είχε έρθει στο WRC. Το 2009 και αφού κέρδισαν το Ράλλυ Μόντε Κάρλο που τότε προσμετρούσε στο IRC, με Peugeot 207 S2000, οι Sebastien Ogier-Julien Ingrassia έλαβαν μέρος στο WRC με Citroen C4 WRC, ως μέλη της “Citroen Junior Team”.

Σε μια χρονιά εκμάθησης, το πρώτο βάθρο ήρθε στο Ράλλυ Ακρόπολις, όπου τερμάτισαν στη 2η θέση. Το 2010 και ενώ παρέμειναν προσωρινά στην ομάδα Junior, κατέκτησαν την πρώτη τους νίκη, στο Ράλλυ Πορτογαλίας.

Λίγο αργότερα, το πλήρωμα πήρε “προαγωγή” για την πρώτη ομάδα της Citroen, συνδυάζοντας το ντεμπούτο του εκεί με 2η θέση, στο Ράλλυ Φινλανδίας.

Έχοντας σημειώσει ακόμη μία νίκη (Ιαπωνία) και ολοκληρώνοντας το πρωτάθλημα στην 4η θέση, ο Ogier ήταν ήδη πρωταγωνιστής.

Sebastien Ogier και Julien Ingrassia: Ένα αχώριστο, επί 15 χρόνια, δίδυμο

Αυτό το γνώριζε τόσο ο ίδιος, όσο και ο επικεφαλής της Citroen Racing εκείνη την εποχή, Olivier Quesnel. Ο Γάλλος manager, προόριζε δικαίως τον 28χρονο τότε Ogier, για αντικαταστάτη του κατά μια δεκαετία μεγαλύτερου, Loeb.

Το 2011 και με τη Citroen DS3 WRC να έχει έρθει στο προσκήνιο, καθώς η αλλαγή κανονισμών επέβαλλε “downsizing” σε αμαξώματα και κινητήρες, ο Sebastien Ogier αμφισβήτησε ευθέως, εντός και εκτός ειδικών διαδρομών, την κυριαρχία του Loeb και κάπου εκεί, ο έλεγχος χάθηκε.

Το σημαντικότερο επεισόδιο έγινε στο Ράλλυ Ακρόπολις, όπου ο Ogier κατέκτησε την 3η από τις συνολικά 5 νίκες του εκείνη τη χρονιά, με τον Loeb όμως να θεωρεί πως ο νεότερος Seb, αψήφησε τις οδηγίες της ομάδας. Το επεισόδιο μετά τη νυχτερινή ειδική διαδρομή πάνω από το Λουτράκι πήρε μεγάλη έκταση, φτάνοντας έως τα κορυφαία κλιμάκια της Citroen.

Τα 18 γαλλικά Παγκόσμια Πρωταθλήματα Οδηγών: Sebastien Loeb (9), Sebastien Ogier (8), Didier Auriol (1)

Η λύση που δόθηκε ενόψει 2012, άλλαξε την ιστορία όχι μόνο της Citroen, αλλά και ολόκληρου του WRC. Ο Sebastien Ogier αποχώρησε από τη γαλλική ομάδα και βρήκε άμεσα στέγη στη Volkswagen, η οποία ετοίμαζε την εμπλοκή της στο θεσμό, το 2013, με ολοκαίνουργιο VW Polo R WRC και πολύ μεγάλο μπάτζετ.

Το 2012, ο Γάλλος αγωνίστηκε κανονικά στο πρωτάθλημα, με Skoda Fabia S2000, για να έχει δεδομένα από όλους τους αγώνες. Στο εναρκτήριο Ράλλυ Μόντε Κάρλο βρισκόταν στη μάχη του βάθρου(!) μέχρι μια τρομακτική έξοδο, ενώ στο Ράλλυ Σαρδηνίας, έφτασε να σημειώσει ταχύτερο χρόνο σε ειδική διαδρομή, πιστοποιώντας πως θα είναι ο κυρίαρχος στο WRC της μετά-Loeb εποχής, που πλησίαζε.

Onboard από την Qualifying Stage του Ράλλυ Ακρόπολις 2013

Όντως, το 2013 ο συνδυασμός Sebastien Ogier-Julien Ingrassia-VW Polo R WRC ήταν ο κορυφαίος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλλυ.

Στο Ράλλυ Σουηδίας, ο Ogier έγινε ο 2ος μη Σκανδιναβός που κερδίζει εκεί, μετά τον Loeb, ενώ σήμερα έχοντας σημειώσει 3 νίκες, είναι ο μοναδικός μη Σκανδιναβός που έχει σημειώσει περισσότερες από μία νίκες.

Στο τέλος της χρονιάς, κατέκτησε τον πρώτο του τίτλο άκρως πειστικά, με 9 νίκες σε 13 αγώνες. Η τριετία που ακολούθησε, είχε αντίστοιχη γεύση.

Το 2014 και 2015, οι Ogier-Ingrassia κατέκτησαν ισάριθμους τίτλους, σημειώνοντας από 8 νίκες σε κάθε χρονιά και ενώ το VW Polo R WRC ήταν το κορυφαίο αυτοκίνητο του θεσμού.

Το 2016 υπήρξε η σχετικά πιο δύσκολη σεζόν της τετραετίας με τη γερμανική ομάδα για τον Ogier, ο οποίος στέφθηκε πρωταθλητής με “μόλις” 6 νίκες.

Ο ορισμός του flat out

Ενόψει του 2017, οι ομάδες ετοιμάζονταν για μια μεγάλη αλλαγή στους κανονισμούς, με τα αυτοκίνητα να παίρνουν τη μορφή που είχαν μέχρι και σήμερα, η οποία εντυπωσίασε θεατές και εμπλεκόμενους με το θεσμό..

Αν και βρίσκονταν στο τελικό στάδιο δοκιμών εξέλιξης, η Volkswagen ανακοίνωσε πως αποχωρεί από το WRC, ως απόρροια του σκανδάλου “Dieselgate” που είχε ξεσπάσει τότε.

Ξαφνικά, περίπου 40 ημέρες πριν την ολοκλήρωση του 2016 και με σχεδόν 2 μήνες να απομένουν για το Ράλλυ Μόντε Κάρλο 2017, ο Ogier βρέθηκε -όπως και οι Jari Matti Latvala, Andreas Mikkelsen- χωρίς ομάδα.

Onboard από τη θρυλική Ouninpohja στη Φινλανδία. Προσδεθείτε!

Τότε, πήρε τη δύσκολη απόφαση να μεταβεί στην M-Sport Ford, η οποία είχε σαφώς χαμηλότερο μπάτζετ από τις εργοστασιακές Hyundai, Citroen και Toyota, η οποία ετοιμαζόταν για την επιστροφή στο WRC.

Παρόλα αυτά, επιδεικνύοντας το συνδυασμό σταθερότητας, ταχύτητας και αξιοπιστίας που τον έκανε να ξεχωρίσει, ο Sebastien Ogier έφτασε μαζί με τον Julien Ingrassia, στον 5ο τίτλο της καριέρας του, έχοντας σημειώσει μόλις 2 νίκες με το Ford Fiesta WRC.

Παράλληλα, η ομάδα του Malcolm Wilson κατέκτησε το Πρωτάθλημα Κατασκευαστών.

Όταν ο Sebastien Ogier οδήγησε μονοθέσιο F1

Ο Sebastien Ogier, είχε ήδη ξεπεράσει τους Juha Kankkunen και Tommi Makinen, όντας ο 2ος πιο επιτυχημένος οδηγός στο WRC, βάσει αριθμών.

Το 2018, παρέμεινε στην M-Sport Ford, για να φτάσει στον 6ο τίτλο της καριέρας του. Στόχος που επιτεύχθηκε στον τελευταίο αγώνα της χρονιάς, ενώ είχε κατακτήσει 4 νίκες, έχοντας μάχη με τους Thierry Neuville (Hyundai) και Ott Tanak (Toyota).

Μετά από την κατάκτηση 2 τίτλων με την M-Sport Ford, οι Ogier-Ingrassia επέστρεψαν στη Citroen, ώστε να ολοκληρώσουν ότι δεν κατάφεραν στην αρχή της καριέρας τους.

Η προσπάθεια έμεινε ημιτελής, με τη γαλλική ομάδα να αποσύρεται από το θεσμό και το σερί του Ogier να σταματάει, με “δράστη” τον Ott Tanak.

Εντυπωσιακό onboard από το Ράλλυ Ουαλίας 2018, με χωμάτινο setup σε ασφάλτινη ειδική διαδρομή

Ενόψει του 2020, ο Γάλλος μετακόμισε στην Toyota Gazoo Racing WRT, για την τελευταία, όπως δήλωνε αρχικά, χρονιά της καριέρας του. Στην πορεία πολλά άλλαξαν, με αφορμή την πανδημία.

Το περσινό Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλλυ ήταν το μικρότερο της ιστορίας με 7 αγώνες, όμως αυτό δεν εμπόδισε το δίδυμο να προσθέσει ακόμη έναν τίτλο στο ενεργητικό του.

Παράλληλα, ο Ogier είχε δηλώσει πως επιθυμεί να ολοκληρώσει την καριέρα του σε ένα “κανονικό” πρωτάθλημα, οπότε παρέτεινε την τελευταία του σεζόν, για το 2021.

Φέτος, οι Γάλλοι έδειξαν από τον εναρκτήριο αγώνα της χρονιάς, το Ράλλυ Μόντε Κάρλο, πως δεν αστειεύονται. Αφού σημείωσαν ρεκόρ νικών στον αγαπημένο τους αγώνες, κατέκτησαν ακόμη 3 νίκες (Κροατία, Σαρδηνία, Σαφάρι) στους πρώτους 6 αγώνες της σεζόν, δείχνοντας πανέτοιμοι για τον 8ο τίτλο.

Εν συνεχεία, προέβησαν σε διαχείριση δυνάμεων και ρίσκου, φτάνοντας στο Ράλλυ Monza με πλεονέκτημα 17 βαθμών έναντι των Elfyn Evans και Scott Martin.

Απόλυτα επικεντρωμένος στο στόχο του, ο Ogier δεν άφησε περιθώρια στον Evans και οι δύο τους επιδόθηκαν σε ένα ανελέητο κυνηγητό από την αρχή έως το τέλος του αγώνα.

Το οποίο, βρήκε τους Ogier-Ingrassia νικητές, να κατακτούν τον 8ο τίτλο τους και να γράφουν τον ιδανικό επίλογο σε μια εκπληκτική καριέρας.

Οι Γάλλοι ολοκληρώνουν την παρουσία τους ως δίδυμο στο WRC, έχοντας φτάσει σε ένα εξαιρετικό επίτευγμα, αφού έχουν κατακτήσει 8 Παγκόσμια Πρωταθλήματα Ράλλυ, με 3 διαφορετικές ομάδες.

Επίτευγμα που κανείς άλλος δεν έχει πετύχει, αφού ο μεν Sebastien Loeb έχει κερδίσει 9 τίτλους με μία ομάδα (Citroen), ενώ ο Juha Kankkunen αναδείχθηκε μεν πρωταθλητής με 3 ομάδες (Peugeot, Lancia, Toyota), συνολικά 4 φορές.

Μπορεί η συζήτηση για τον καλύτερο οδηγό όλων των εποχών να μη μας βρίσκει σύμφωνους, αφού κάθε εποχή έχει διαφορετικά δεδομένα, ανάγκες και ήρωες, όμως ένα είναι βέβαιο. Πως ο Sebastien Ogier υπήρξε μακράν ο κορυφαίος οδηγός της τελευταίας δεκαετίας και σίγουρα εντάσσεται στην κλειστή ομάδα των οδηγών, που δικαιούνται να χριστούν υποψήφιοι για G.O.A.T. (Greatest Of All Times).

Ευχαριστούμε για τις υπέροχες αναμνήσεις, Seb και Julien!

Πλάνα από το Ράλλυ Μεξικού, όπου οι Sebastien Ogier-Julien Ingrassia σημείωσαν την πρώτη τους νίκη με την Toyota

Sebastien Ogier

Ημ. Γέννησης: 17/12/1983

Εθνικότητα: Γάλλος

Συμμετοχές στο WRC: 168 (έως το τέλος του 2021)

Νίκες: 54

Τερματισμοί στο βάθρο: 91

Ταχύτεροι χρόνοι σε ε.δ.: 637

Βαθμοί: 2.537

Παγκόσμια Πρωταθλήματα: 8 (2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020, 2021) + 1 (Super 1600, 2008 με Citroen C2 Super 1600)

Αυτοκίνητα: VW Polo R WRC, Ford Fiesta WRC, Toyota Yaris WRC

Συνοδηγός: Julien Ingrassia

Onboard με τους Sebastien Ogier-Julien Ingrassia, στο αγαπημένο τους Ράλλυ Μόντε Κάρλο