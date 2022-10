Χωρίζουν οι δρόμοι των Hyundai και Oliver Solberg

Με επίσημη ανακοίνωσή της η Hyundai Motorsport γνωστοποίησε σήμερα την απόφασή της να μην ανανεώσει το συμβόλαιο του Oliver Solberg, ο οποίος φέτος μοιράζονταν το τρίτο i20 N της ομάδας μαζί με τον Ισπανό Dani Sordo.

Στην ανακοίνωσή της η Hyundai αναφέρει μεταξύ άλλων: «Η Hyundai Motorsport και ο Oliver Solberg ανακοίνωσαν ότι το συμβόλαιο μεταξύ των δύο μερών δεν θα ανανεωθεί όταν φτάσει στη φυσική του ολοκλήρωση στα τέλη του 2022. Η απόφαση να χωρίσουν οι δρόμοι ελήφθη μετά από μια δύσκολη σεζόν για την ομάδα.

«Ο Solberg, ο οποίος έχει ολοκληρώσει οκτώ αγώνες στην κατηγορία Rally1 του WRC στην πρώτη του χρονιά στο κορυφαίο επίπεδο του σπορ, σημείωσε το καλύτερο του αποτέλεσμα τερματίζοντας στην τέταρτη θέση στο Ypres Rally. Πιο πρόσφατα, απέσπασε την πέμπτη θέση στο Ράλλυ Νέας Ζηλανδίας, που επρόκειτο να είναι η τελευταία του συμμετοχή με αυτοκίνητο Rally1 με την ομάδα.

«Σε μια προσπάθεια να εξασφαλίσει μεγαλύτερη συνέπεια στις επιδόσεις της, η Hyundai Motorsport φιλοδοξεί να έχει μια έμπειρη τριάδα πληρωμάτων για τη σεζόν 2023. Η ομάδα θα πάρει τις αποφάσεις της σε εύθετο χρόνο και θα προβεί σε ανακοινώσεις».

Δείτε τι δήλωσε ο 21χρονος οδηγός:

Some news to announce this morning ⬇️ pic.twitter.com/sk3bIJxpAU

— Oliver Solberg (@OliverSolberg01) October 6, 2022